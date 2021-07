La Ley de Memoria contemplará la disolución de la Fundación Franco, pero atendiendo las sugerencias del CGPJ

Publicada el 08/07/2021 a las 11:42 Actualizada el 08/07/2021 a las 12:06

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado este jueves que la nueva Ley de Memoria Democrática, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes, contempla la figura del enaltecimiento del franquismo y la prohibición de las entidades que lo ensalcen, como la Francisco Franco, y ha explicado que el Ejecutivo ha encontrado una fórmula para sortear las pegas que a este respecto puso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se pronunció sobre el anteproyecto.

Calvo ha preferido no desvelar cuál es el método que ha encontrado el Gobierno para ajustarse a las recomendaciones del órgano de gobierno de los jueces, cuyo informe considera "bastante razonable y bueno para la ley" incluso en ese punto. "Tengo que decirlo por respeto a este órgano", ha agregado.

Durante su participación en Los Desayunos de Europa Press, la responsable de Memoria Democrática ha querido dejar claro que el CGPJ no se oponía a la disolución de las entidades que, como la Francisco Franco, ensalcen el franquismo y la dictadura, sino que indicaba una vía para hacerlo "distinta" de la prevista inicialmente por su departamento.

"Lo hacemos por otra vía y ya está"

"Lo que dice el informe, que agradecemos mucho, es que hay que hacerlo por otra vía, pues lo hacemos por otra vía y ya está", ha indicado Calvo, resaltando que el propio CGPJ "dice que no se puede enaltecer el totalitarismo", pero rehusando "destripar" la ley antes de que llegue al Consejo de Ministros.

Calvo ha explicado que el texto que el Gobierno enviará al Congreso rechazará el enaltecimiento de "cualquier totalitarismo" lo que en España se debe traducir en el enaltecimiento de la dictadura franquista. "El primer zarpazo del fascismo en Europa se ensaya en España", ha recordado la número dos del Gobierno, en alusión al "golpe fascista" de 1936.

"De eso nos tenemos que ocupar, no nos gusta ningún totalitarismo, así que no nos gusta que de ninguna manera se pueda exaltar al dictador y la dictadura por respeto a las víctimas, sus familiares y la memoria de los demócratas españoles, que en principio somos todos", ha remarcado.

Enaltecer es "vilipendiar" a las víctimas

En este sentido, y respecto a la Fundación Franco, la vicepresidenta ha hecho hincapié en que "no se puede mantener ninguna estructura que enaltezca al dictador, incidiendo en que el enaltecimiento del franquismo supone un "vilipendio" a las víctimas.

En su informe, el CGPJ alertaba de que la "apología del franquismo, sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas" supone la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra Constitución, pero amparadas por la libertad ideológica y de expresión.

Así, el CGPJ concluía que la referencia a la apología del franquismo "invade claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución que, como se ha declarado reiteradamente, no impone un modelo de democracia militante y que tales ideas o creencias, en la medida que no comporten 'incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales', no pueden servir para la extinción de una fundación o asociación".