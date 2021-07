Planas y Garzón se enfrentan por la campaña sobre la carne y Consumo admite no haber hablado con Agricultura

Publicada el 08/07/2021 a las 10:59 Actualizada el 08/07/2021 a las 11:48

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que su compañero de Gobierno y ministro de Agricultura, Luis Planas, conocía la campaña en favor de limitar el consumo de carne que ha suscitado críticas entre los grandes productores, aunque admite no haber hablado con él últimamente.

"Específicamente no he hablado con el estos en días, pero si en anteriores ocasiones, los ministerios están en coordinación continuamente y, de hecho, hoy tienen una reunión y saben cuál es la línea de trabajo y ahí me quedo", ha explicado el titular de Consumo en una entrevista en TVE recogida por Europa Press después de que Planas afirmara este jueves desconocer la campaña de la carne. El ministro, además, ha criticado que la iniciativa "es tan errónea como la del azúcar mata". "Los propios sectores son conscientes de que tienen que evolucionar en el sentido de la sostenibilidad pero tiene que hacerse con ellos y no contra ellos", ha añadido.

Garzón había asegurado en la entrevista que existía comunicación plena con el ministerio de Agricultura y que Planas era conocedor de la campaña, aunque posteriormente se ha remitido a la estrategia España 2050, donde "aparecía esta línea estratégica de que había que reducir el consumo de carne".

Garzón ha precisado que "los ministerios están formados por diferentes gabinetes y equipos" y ha garantizado que "si ha habido algún defecto de comunicación se resolverá", aunque ha asegurado no estar preocupado por ello. "Se sabe cuál es nuestra línea de trabajo absolutamente correcta que vamos a defender; ningún problema, ningún asunto grave", ha añadido.

El titular de Consumo ha insistido en defender la campaña para moderar el consumo de carne y ha reconocido que era consciente de la reacción "visceral" que iba a producir entre los grandes productores. "No estamos diciendo a la gente que no haya que comer carne, sino que hay que ajustarlo a las recomendaciones sanitarias, porque implica riesgos para la salud que se puede traducir en menor esperanza de vida", ha explicado Garzón.

Respecto a las críticas de los productores, se ha mostrado a favor de apoyar las ganaderas familiares con una producción extensiva que "son parte de la solución" y ha dirigido sus críticas hacia las macrogranjas. Lo que decimos es que "contaminan los suelos, quitan el agua a los pueblos, no crean casi puestos de trabajo y tienen efecto brutal", ha indicado el ministro, quien ha asegurado que su responsabilidad "es proteger la salud de las personas y del planeta ante fenómenos extremos".

Garzón ha admitido haber cambiado el mismo sus hábitos consumo que ha definido como "muy muy malos" y que le han llevado a tener "situaciones de hospitalización" y por los que le recomendaron cambiar la dieta y dejar de comer tanta carne. "Yo diría que he mejorado mucho, ahora hago un consumo muy acorde con las recomendaciones científicas". "Alguna vez hago alguna barabacoa y rara vez como carne roja a lo largo de la semana", ha indicado Garzón.

El ministro ha comparado la reacción de los productores de carne a la manifestada por las casas de apuesta a raíz de la aprobación de la ley que regula su publicidad. "Es un sector que hemos regulado, nos hemos enfrentado a un poder brutal y el 1 de septiembre se despliega", ha indicado.

"A veces no somos capaces de evaluar de lo que está pasando con el cambio climático, estamos destrozando el entorno natural y con nuestros habitos de consumo podemos mejorar eso", ha concluido el ministro.

Page critica a Garzón: "En Madrid se dicen muchas 'tontás'"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado este jueves las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien ha pedido a los españoles que consuman menos carne para proteger su salud y la del planeta. "En Madrid se dicen muchas tontás por parte de la clase política, que no termina de enterarse de lo que pasa en este país", ha dicho el presidente regional.

"Quiero empresarios que quieran ganar dinero, porque ya tenemos un ministro que se está inventando su cargo todos los días y dice que no hay que comer carne, con lo que eso implica para miles de puestos de trabajo del sector cárnico en esta región", ha aseverado el jefe del Ejecutivo autonómico durante la presentación en la localidad toledana de Torrijos de la nueva flota de ambulancias del Grupo de Empresas San Román.

"Y mañana irán con el vino, y pasado con el queso; no sé el futuro que tienen como dietistas, pero si no tienen nada que hacer, al menos que no se inventen la política para crear problemas a la gente", ha dicho García-Page.

En este contexto, ha defendido la colaboración entre empresas y administraciones públicas, frente a los que pretenden "suprimir" todo tipo de empresas prestadoras de servicios a las instituciones. Así, ha rechazado la dinámica de "agresividad" contra el sector privado y lo ha alabado como motor económico y extensión de la mejora de los servicios públicos.