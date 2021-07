Vox recrudece su guerra contra 'El Jueves' y la compara con 'Egin' y 'Gara': "Se ponía la diana y otros disparaban"

Publicada el 08/07/2021 a las 17:40 Actualizada el 08/07/2021 a las 17:56

La secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha acusado este jueves a El Jueves de "promover la violencia" y ha llegado a compararla con el diario Egin, que fue cautelarmente clausurado en 1998 por su presunta vinculación con ETA. Según la dirigente de Vox, la revista satírica "promueve el odio", igual que antes ocurría con Egin y Gara, donde "se ponía la diana y otros disparaban".

Así se ha defendido Olona de las críticas que ha recibido su partido por señalar en un tuit a Ricardo Rodrígo Amar, presidente de RBA, la empresa editora de El Jueves, un mensaje con el que, según ha recalcado, querían denunciar que esa publicación "promueve el odio y la violencia". "Denunciamos que una revista como El Jueves, que supuestamente pretende promover el humor con críticas, lo que es totalmente legítimo y sano, lo que hace es promover el odio y la violencia, igual que antes ocurría en el País Vasco con Egin o Gara donde se ponía la diana y otros disparaban", ha dicho.

En declaraciones a Europa Press, Olona ha defendido el tuit de su partido, recalcando que en el mismo no se ofrecía ninguna información sobre el editor que no sea pública, y que se hablaba de él como responsable de la editorial, desde el convencimiento de que "hay que denunciar a quien está promoviendo la violencia política". "La violencia política siempre viene del mismo lado, del lado de la izquierda y los que la sufren siempre somos los mismos", ha apostillado Olona, protestando porque quienes "no han condenado ninguno de los actos de violencia que ha sufrido Vox" ahora estén "indignadísimos" y promoviendo, incluso desde el Gobierno, que la gente se suscriba a El Jueves.

Para la dirigente de Vox es "una barbaridad" sostener que el "objetivo" del polémico tuit era incitar algún tipo de acto violento contra el presidente de RBA. Según explica, lo que perseguían era denunciar la exhibición de una viñeta contra José Antonio Ortega Lara, víctima de ETA y militante de su partido. "Hablan de una víctima del terrorismo diciendo que no es sano estar cara al sol tras tanto tiempo a oscuras abajo el título de Lara al sol de cara", ha protestado Olona, para quien esa viñeta "transgrede todos y cada uno de los límites de lo que es la parodia y la crítica satírica, y roza la humillación a las víctimas.

Preguntada si prevén iniciar acciones legales por El Jueves por promover la violencia y el odio, la diputada de Vox ha indicado que penalmente sería Ortega Lara el que tendría legitimidad para denunciar por un delito de humillación a las víctimas. "Nosotros como partido denunciamos claramente quién es el responsable de esa promoción de odio y la violencia", expone Olona, quien niega que lo que se busque sea algún acto violento contra el editor.

Lastra es "con diferencia, lo peor que le ha pasado al Congreso"

A su juicio, es la izquierda la que esta haciendo una "interpretación interesada y malintencionada del tuit" porque este sector utiliza todo tipo de excusas para conseguir sus objetivos de sectarismo e imposición". Eso es, según Olona, lo que han hecho también con el asesinato de Samuel, el joven homosexual que falleció el pasado fin de semana a consecuencia de una paliza en A Coruña. La diputada ha cargado contra quienes utilizan "políticamente" su asesinato, en contra, ha enfatizado, del deseo de su padre. "Les ha resultado indiferente que las investigaciones policiales preliminares han concluido que en el asesinato de Samuel no motivación ideológica, de odio, ni ninguna cuestión relacionada con su condición sexual", ha dicho la diputada de Vox.

Además, ha asegurado que las declaraciones de la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, vinculando a su partido con asesinato de Samuel "no tienen ningún fundamento". Lastra ha definido a Vox como "el partido el odio" que antecede al delito, algo que, a su juicio, quedó claro con el asesinato del joven gallego. Vox ya se ha querellado contra el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por relacionarle con ese asesinato y ha anunciado que hará lo mismo con todos los que señalen esa relación que ellos niegan. Olona ha garantizado que así lo harán "siempre que sea viable después del estudio jurídico pertinente", pero sin aclarar si actuarán contra Lastra.

Eso sí, la dirigente de Vox cree que la portavoz socialista "es, con diferencia, lo peor que le ha pasado al Congreso" desde la llegada del régimen constitucional de 1978. "Es la misma persona que ha dicho que hay que modificar los delitos de rebelión y sedición porque tienen más de 200 años cuando el Código Penal es de 1995", ha concluido.

Rechaza "criminalizar" a la Fundación Franco

Por otro lado, Olona ha rechazado que se "criminalice" a la Fundación Francisco Franco porque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha dejado claro que no pueden disolver este tipo de entidades mientras no inciten a la violencia y humillen a las víctimas y ha achacado a la "memoria selectiva" que atribuye al Gobierno que quiera disolver esa fundación, pero no entidades vinculadas al Partido Comunista de España (PCE).

Así ha replicado Olona al anuncio realizado este jueves por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha indicado que la nueva contempla la figura del enaltecimiento del franquismo y la prohibición de las entidades que lo ensalcen, como la Francisco Franco. Según ha explicado en los Desayunos de Europa Press, el Gobierno ha encontrado una fórmula para sortear las pegas que a este respecto puso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se pronunció sobre el anteproyecto que el próximo martes aprobará ya como proyecto el Consejo de Ministros.

Sin esperar a conocer la redacción final de la norma, Olona ya ha avanzado a Europa Press que la llevarán al Tribunal Constitucional porque Vox se ha fijado como "objetivo prioritario" evitar "la imposición ideológica" que, a su juicio, practica el Gobierno, "desde el más puro sectarismo" y la "tergiversación de la historia".

Olona ha admitido que el informe de CGPJ no es vinculante, pero ha hecho hincapié en que "ha sido claro" al determinar que "no se puede ilegalizar, cerrar o clausurar ningún tipo de asociación o fundación por motivos ideológicos" porque eso sería una invasión clara de los derechos a la "libertad ideológica y de expresión consagrados en la Constitución". "No se puede criminalizar las fundaciones si no hay una incitación al odio, la violencia y una humillación a las víctimas", ha apostillado, subrayando que, con independencia de cuál sea la formula que ha encontrado el Gobierno para no contravenir el informe del CGPJ, en Vox están convencidos de que la ley "es contraria a libertad" que ellos proponen y a la máxima de "la historia para los historiadores".

A su juicio, si esa máxima no se respeta se incurre en una "memoria selectiva que al final lleva a cercenar las ideas". Esa es la memoria, que según Olona, promueve el Gobierno con este tipo de legislación que tiene su antecedente en la vigente Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. Como ejemplo de esa "memoria selectiva", Olona destaca el hecho el Ejecutivo no se plantee "ilegalizar al PCE" o "cualquier tipo de asociación o fundación que tenga que ver" con este partido, cuando, en su opinión, el comunismo "es el régimen político que mayor número de muertes tiene a sus espaldas" y el Parlamento Europeo "lo ha asimilado al nazismo a la hora de promover su condena y de tomar medidas para evitar su apología".