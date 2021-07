Ayuso, tras reunirse con Sánchez: "Para mí es tan importante lo que pasa en Guadarrama que en Toledo"

Publicada el 09/07/2021 a las 14:48 Actualizada el 09/07/2021 a las 15:36

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado tras su reunión este viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que para ella, como líder regional, es "tan importante lo que pasa en Guadarrama o Somosierra que en Toledo". Así lo ha afirmado en rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa tras un encuentro que ha durado cerca de hora y media. "A mí me ha de importar lo que ocurra en Galicia, aunque no significa que me tenga que inmiscuir constatemente en las decisiones de sus parlamentos y organismos, pero claro que me importa lo que ocurre en Galicia o en Andalucía", ha explicado tras definir a España como "un estado autonómico" que es "una gran familia": "Hay un gran motor, un padre que es el Gobierno de todos, pero donde a su vez tenemos delegadas unas competencias".

Dentro de esta metáfora, Ayuso ha matizado que "cuando España se confiere en estados autonómicos no significa que nos convirtamos en 17 países". La presidenta madrileña ha explicado que se imagina a este estado autónomico como una "gran familia" que "convive en una misma casa" y lo que ocurre "en cada habitación nos ha de importar". "No vale que ante lo que ocurra en Cataluña, el resto de presidentes no podamos decir algo al respecto", ha afirmado ya que los mandatarios regionales son "delegados del estado, por tanto no hay 17 países somos un único país con unas administraciones delegadas". "Si consideramos que se están cometiendo atropellos contra las libertades fundamentales, si nadie hace ni dice nada, iremos al desastre", ha insistido.

Asimismo, ha explicado que, en el caso de la Comunidad de Madrid, su presidente tiene "una responsabilidad añadida". "Primero, por ser el motor económico de España. Y, segundo, por ser la casa de todos los españoles y llevar cinco siglos de capitalidad. El presidente de la Comunidad de Madrid no puede pensar en la autonomía. Repito, para mí es tan importante lo que pasa en Guadarrama o Somorriera que en Toledo", ha reconocido. "Y si yo tengo la posibilidad de hablar con el presidente de Gobierno sobre mi discrepancia por el futuro de España a manos de un proyecto que está robando una parte de España, lo hago", ha afirmado Ayuso que ha concluído asegunrando que considera que "tal y como vamos, estamos abocados a un regimen diferente, quizás a un estado federal".

En su opinión, "lo que está pasando" en Cataluña con el independentismo "pasará" también en País Vasco y Navarra y cree que podría ocurrir también en la Comunitat Valenciana y Baleares. "El nacionalismo cada vez se está haciendo más fuerte en algunas comunidades", ha asegurado tras explicar que observa un "exceso de confianza hacia las pretensiones independentistas". "Es insensato pretender que este problema va a parar aquí", ha afirmado Ayuso que ha matizado que para resolver la crisis catalana "la solución está en la Constitución del 78".

Asimismo, también ha instado a Sánchez a elegir entre su futuro o el de España porque con los independentistas "nunca hay acuerdo" porque son como un "lobo hambriento" con el que "siempre se empieza una nueva negociación". Ayuso también ha añadido que no quiere "privilegios ni chantajes" ante los independentistas ni una "fiscalidad a la carta" para los catalanes. Por esto, ha trasladado a Sánchez que no podrá "contar" con Madrid si "sigue en este camino" de dejar "humillar" y "hundir" a España en manos de las "minorías" y "enemigos confesos" del país que están "empobreciéndola y arrastrándola".

Esta reunión de Sánchez con Ayuso se ha enmarcado dentro de la recepción a los mandatarios autonómicos cuando son nombrados que está llevando a cabo Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa. De hecho, el jefe del Ejecutivo recibió hace apenas unas semanas al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, al ser investido tras las elecciones catalanes del pasado 14 de febrero. En la reunión, y según ha trasladado la líder madrileña, han analizado conjuntamente varias cuestiones en las que ambas administraciones podrían colaborar como el futuro del Hospital Enfermera Isabel Zendal, la inversión en la red de Cercanías Madrid o el plan de natalidad de la región.