Casado ridiculiza el plan de recuperación avalado por Bruselas: “Habrá millones de pobres con ventanas nuevas y coche eléctrico”

Publicada el 08/07/2021 a las 14:01 Actualizada el 08/07/2021 a las 14:06

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sigue su combate contra el plan de recuperación del Gobierno recientemente aprobado por la Comisión Europea.

Con él, aseguró este jueves en la clausura del curso de verano que organiza su partido en El Escorial (Madrid), el presidente Pedro Sánchez trata de forzar un cambio social en España utilizando técnicas de “ingeniería social”, según su propia expresión. En el curso de una conversación con el expresidente argentino Mauricio Macri, Casado volvió a criticar el plan diseñado por el Gobierno para emplear los fondos de recuperación de la Unión Europea —que ya ha recibido el aval de Bruselas, como explicó en rueda de prensa en Madrid la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen— para implementar su política contra el diésel y los combustibles fósiles y su apuesta por la movilidad eléctrica. “Van a dedicar 16.000 millones de euros al coche eléctrico, con otros casi 10.000 para cambiar ventanas. En España habrá millones de pobres con ventanas nuevas y con coche eléctrico”.

Esto, en su opinión, es “pura ingeniería social. Si a un gobierno no le gusta la movilidad privada, hace todo lo posible para acabar con ella. Si no le gusta el consumo de carne, hace todo lo posible para demonizar el sector, para que la gente acabe permeando que no es bueno”.

La carne fue, precisamente, uno de los asuntos a los que prestó atención Casado en su intervención, después de que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, llamase el miércoles la atención sobre los peligros que conlleva su consumo excesivo así como sobre la afectación para el medio ambiente de la ganadería extensiva. “Es insólito”, proclamó, porque hay millones de españoles en “las colas del hambre” a los que les gustaría comer carne. Y sobre todo porque “demuestra este intervencionismo de la izquierda que se mete hasta con los hábitos de consumo de los ciudadanos. Nosotros les decimos: no nos digan, señores del Gobierno, lo que tenemos que hacer en nuestra casa y váyanse a su casa”.

Expropiaciones

El otro tema de interés para el líder de la oposición volvió a ser el proyecto de reforma de la ley de Seguridad Nacional sobre la que trabaja el Gobierno y que todavía está en fase de borrador. Es una ley, afirmó, por la que el Ejecutivo “va a poder expropiar bienes y servicios a los ciudadanos si considera que hace falta no sabemos para qué”. Una ley para decirnos que esta empresa se puede expropiar, que se tiene que movilizar a no sé qué ciudadano para lo que quiera el Gobierno”.

infoLíbre reveló este jueves que la ley de Seguridad Nacional y la de Protección Civil autorizan desde 2015 al Goberno a poner a su servicio a los ciudadanos mayores de edad y a las empresas e instituciones privadas si lo considera necesario para hacer frente a emergencias. Dos leyes aprobadas por el Congreso con mayoría absoluta del PP, a instancias del Gobierno de Mariano Rajoy y con el voto a favor del propio Pablo Casado, entonces diputado por Ávila.