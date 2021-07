Directo | Francia desaconseja las vacaciones en España y no descarta endurecer medidas

Publicada el 08/07/2021 a las 09:48 Actualizada el 08/07/2021 a las 10:55

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves, cuando acaba el plazo para que los excargos del Govern recurran la fianza de 5,4 millones reclamada por el Tribunal de Cuentas y el día en que la Asamblea de Madrid debatirá la reforma de la ley que rige el funcionamiento de Radio Televisión Madrid (RTVM), que en la práctica implica la caída automática de la actual dirección del ente público:

10.56. Calvo reitera que Sánchez dirá si cambia el Gobierno, pero este verano están centrados en la pandemia y la recuperación. La vicepresidenta Carmen Calvo ha insistido en que todos los miembros del Gobierno están a disposición de su presidente, Pedro Sánchez, que es el único que puede decidir si cambia o no a ministros, pero en todo caso ha subrayado que el gabinete está centrado este verano en combatir la pandemia del coronavirus y gestionar los primeros fondos europeos para la recuperación del país. En ese sentido, ha recalcado que el Gobierno tiene "mucha tarea por delante" y que Sánchez tiene un "inmenso compromiso" para "lo que es importante", que es la recuperación del país y lograr que salga de esta crisis mejor de lo que estaba antes de la pandemia.

Calvo, sobre una posible crisis del Gobierno, dice que es una "competencia del presidente del Gobierno: "Todos estamos a su disposición" #EPDesayunoCalvo pic.twitter.com/jLfXhCoQgD — Europa Press (@europapress) July 8, 2021

10.50. Ayuso ve "mal" lo que considera leyes de "inversión de carga de prueba" para "acusar sin motivo" como "ha pasado" en el caso de Samuel. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ve "mal" la "inversión de carga de prueba" y el "acusar sin motivo y sin pruebas" como, a sus ojos, ha pasado con el asesinato del joven Samuel en A Coruña. Así lo ha asegurado durante el Pleno de la Asamblea de Madrid ante la pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sobre su posición en matera de autodeterminación de género. "Veo bien corregir leyes que de manera desproporcionada dejan indefensos a hombres y mujeres frente a los juzgados", ha proseguido a Ayuso, quien ha acusado a la izquierda de "tratar de colectivizar y politizar" a las personas LGTBI para "decir quién es bienvenido al Orgullo o intentar eliminar la figura del padre o la madre".

10.47. Más Madrid pide al PP que se disculpe con Telemadrid por el "fallo de seguridad de Schrödinger" y "que no actúe como mafia". La portavoz de Más Madrid en la Asamblea y jefa de la oposición, Mónica García, ha exigido al PP que se disculpe con Telemadrid por el "fallo de seguridad de Schrödinger" y que "no actúen como la mafia", al tiempo que ha afeado al Gobierno regional que lo calificara de bulo mientras desde la Consejería de Sanidad se reconocía una incidencia en el portal para la obtención del certificado covid-19 "solventada en horas". "Ayer Telemadrid hizo su trabajo, como muchos otros medios de comunicación, informando rigurosamente sobre un fallo de ciberseguridad que puso a la vista los datos personales de los madrileños y madrileñas. Sin embargo, la Comunidad les acusó de lanzar bulos cuando era la propia consejería (de Sanidad) la que había confirmado que había un fallo de ciberseguridad", ha expuesto García.

10.40. UP Madrid tilda de "auténtica vergüenza" la presunta brecha de seguridad en servidores de la Consejería de Sanidad. La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha tildado este jueves de "auténtica vergüenza" la presunta brecha de seguridad detectada según Telemadrid en servidores de la Consejería de Sanidad, que habrían dejado en descubierto datos personales de miles de madrileños, entre ellos Felipe VI o el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. "Si es así lo que tiene que hacer el Gobierno regional tiene que solucionar el problema y pedir disculpas peor en base a lo que nos tiene acostumbrado Ayuso le echa la culpa al mensajero y le acusa a los periodistas de ser un bulo. Y es que Telemadrid precisamente va a presentar a la Policía las pruebas documentales que demostrarían que es verdad que eso sucedió así y que hubo una brecha en la Consejería de Sanidad", ha añadido Alonso antes de entrar en el Pleno de la Asamblea.

El gobierno de Ayuso es pura propaganda.



Se produce una filtración de miles de datos privados desde la web de la Consejería de Sanidad y en lugar de admitir el fallo (suma y sigue) de gestión, optan por el estilo Cifuentes y usan la página oficial para decir que era un bulo. https://t.co/i2c4THdEXp — Carolina Alonso (@Carolalon1) July 7, 2021

10.29. El PSOE madrileño tacha de "desastre" el fallo de seguridad en el portal Covid y alaba a Telemadrid por "advertirlo". La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha calificado este jueves de "desastre" el fallo de seguridad en el portal ciudadano para la obtención del certificado covid-19 de la Comunidad de Madrid y ha alabado a Telemadrid por "advertirlo". "Es un desastre que dejó los datos de la ciudadanía sin protección; menos mal que Telemadrid, la televisión que quiere asaltar y controlar Ayuso, lo advirtió. Por eso la quieren controlar, para que no pueda hacer su trabajo de forma independiente", ha expresado ante la prensa a su llegada a la Asamblea de Madrid, donde se celebra el primer Pleno de la nueva legislatura.

10.06. Asegura que en el decreto del fondo para fianzas "se ponen algunas cosas que son difíciles de entender". Calvo también ha asegurado que en el decreto del fondo para fianzas de los políticos catalanes "se ponen algunas cosas que son difíciles de entender", y ha precisado que el Ejecutivo "no va a pasar por alto nada que no pueda ser aceptado legalmente". No obstante, ha pedido prudencia porque hay partidos que, según ha dicho, anuncian recursos antes de que las normas estén publicadas en el BOE. En este caso, ha precisado que el Ministerio de Política Territorial está estudiando el texto, con el apoyo de la ABogacía del EStado. Y en caso de que se deba recurrir, se hará ante el Tribunal Constitucional.

09.46. Calvo carga contra el PP por bloquear la renovación de órganos y convertir la política en un "combate estéril". La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha criticado al PP por bloquear la renovación de los órganos constitucionales y por haber convertido la política en un "debate estéril continuo" una actitud que ha contrastado con la de los agentes sociales, que a su juicio han sido "los mejores interlocutores" en lo que va de legislatura. En los Desayunos Informativos de Europa Press, la vicepresidenta ha hecho un balance de los tres años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, primero tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y desde 2020 gobernando en coalición con Unidas Podemos. Según ha explicado, tras la moción de censura el Gobierno del PSOE se vio "sorprendido" con la "insólita respuesta" del PP de cuestionar la legalidad y legitimidad del instrumento de ese mecanismo constitucional.

Calvo critica que el PP, que "reivindica la Constitución" sean los que la "incumplen todos los días" al no renovar los órganos constitucionales pic.twitter.com/PFLqfG2aFX — Europa Press (@europapress) July 8, 2021

09.45. Francia desaconseja las vacaciones en España y no descarta endurecer medidas. El secretario de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Clément Beaune, ha desaconsejado a los ciudadanos franceses que viajen a España y Portugal en vacaciones por el repunte de los contagios de coronavirus y ha planteado la posibilidad de tomar nuevas medidas si la situación epidemiológica se recrudece. "Hay que ser prudente", ha resumido Beaune en una entrevista a la cadena France 2 en la que ha apuntado que "la pandemia no ha terminado" y ha señalado de forma particular a la península Ibérica, donde la incidencia del covid-19 ha aumentado de en estas últimas semanas. "Seguimos especialmente la situación de países donde el aumento es muy rápido. Portugal, España, Cataluña en particular, adonde se dirigen numerosos franceses para las vacaciones", ha alertado Beaune, que ha recomendado expresamente evitar estos destinos a "los que todavía no han reservado las decisiones.

09.07. La creación de empresas se multiplica por más de dos en mayo y alcanza su cifra más alta desde 2007. El número de nuevas sociedades mercantiles se multiplicó por más de dos en mayo al registrar un crecimiento interanual del 152,4%, hasta totalizar 9.570 nuevas empresas, la cifra más alta en un mes de mayo desde 2007, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo señala que debe tenerse en cuenta que en mayo del año pasado la cifra de sociedades constituidas, que ampliaron capital o que se disolvieron "fue excepcionalmente bajo" por la declaración del primer estado de alarma. En todo caso, con el avance interanual de mayo, la creación de empresas encadena cuatro meses consecutivos de tasas positivas después de haber aumentado un 3,1% en febrero, un 61,8% en marzo y casi un 300% en abril.

07.48. Este jueves acaba el plazo para que los excargos del Govern recurran la fianza del Tribunal de Cuentas. Los 34 excargos de la Generalitat de Cataluña tienen hasta este jueves para recurrir la fianza de 5,4 millones de euros que les reclama el Tribunal de Cuentas en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas embajadas catalanas y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. Las defensas de los excargos del Govern —incluidos el expresident Carles Puigdemont y el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras— tienen un plazo de cinco días hábiles, que empezó a correr desde el pasado miércoles, para presentar recurso contra el requerimiento acordado por el órgano fiscalizador, según lo establecido en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. La semana pasada, en el marco del acto en el que el órgano fiscalizador comunicó a las defensas y acusaciones la suma a reclamar, el exconseller de Presidencia de Cataluña y letrado de varios excargos Francesc Homs mostró públicamente su oposición a la decisión del tribunal al asegurar que era "un despropósito" que "no tiene fundamentación jurídica razonable" y "busca perseguir una ideología".