Irene Montero muestra su indignación ante las especulaciones sobre su vida privada: "Es una estrategia de acoso y derribo"

Detesto a quienes no saben hacer política y buscan destruir al adversario con juego sucio"

Publicada el 09/07/2021 a las 13:21 Actualizada el 09/07/2021 a las 13:54

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha respondido este viernes a través de las redes sociales a las especulaciones sobre el posible fin de su relación con el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, así como para criticar "el acoso y derribo" que ella, junto a su familia, han vivido. "Todo forma parte de una misma estrategia, sistemática, constante, por tierra, mar y aire, una estrategia de acoso y derribo que empezó hace ya mucho tiempo", ha lamentado, al tiempo que ha aclarado que, aunque "nunca" habla de su vida privada, ahora sí quiere hacerlo.

Ha sido a través de su perfil de Instagram, en el que ha criticado a "la cloaca que miente tanto y con tanto descaro". "Detesto a quienes no saben hacer política y buscan destruir al adversario con juego sucio", ha denunciado. Lo hace un día después de que El cierre digital publicase una exclusiva en la que afirma que su relación con el ex secretario general de Podemos se acabó en el mes de marzo. "Me han pedido muchas veces confirmar o desmentir noticias que tienen que ver con mi vida, pero ni antes ni ahora voy a hacerlo cuando otros lo decidan por mí. Ni más ni menos que cualquier otra persona", ha dicho al respecto.

En esta línea, ha lamentado que no se ponga el foco sobre su papel como ministra y como impulsora de la ley LGTBI o la ley del sólo sí es sí. "Cuando la cloaca miente sobre tu pareja incluso cuando ya ha dejado la política, cuando difunde intencionadamente bulos, cuando te acosan judicialmente, cuando te persiguen en tu casa, en tus vacaciones, a tus hijos, tu familia se preocupa. Tus amigos y amigas se preocupan", ha dicho.

Montero, para terminar, ha remarcado la importancia del movimiento feminista y ha celebrado que sirva como una estructura de cuidado y protección, y ha querido enviar un mensaje positivo: "Cada vez más veces les ganamos".

El exvicepresidente Pablo Iglesias anunció que dejaba la política la noche electoral madrileña del 4 de mayo, tras el batacazo en las urnas de su formación. Desde entonces, poco se ha sabido de él. Su única aparición pública fue este lunes, cuando participó en un curso de verano organizado por la Universidad Complutense de Madrid, lo que supone su primera reaparición pública tras abandonar la política activa el pasado 4 de mayo, informa Europa Press.