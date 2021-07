PP, Vox y Cs coinciden tras los cambios del Gobierno en que "no importan los relevos": "El problema de España es Sánchez"

Publicada el 10/07/2021 a las 16:50 Actualizada el 10/07/2021 a las 17:53

Los tres partidos de la oposición ya han reaccionado a los cambios anunciados este mismo sábado en el Ejecutivo de Sánchez. Los movimientos en las carteras ministeriales alcanzan a más del 40% de los ministros socialistas del Gobierno, ya que la cuota de Unidas Podemos se mantendrá como hasta ahora. Tanto Casado como Abascal y Arrimadas coinciden en que el problema principal del Gobierno no son sus ministros sino el propio presidente.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado al presidente del Gobierno. "El problema de España es Sánchez, el que se tiene que ir es él. Agota escudos humanos con 17 ministros purgados en dos años y cinco crisis de Gobierno que dejan un Gobierno en crisis", ha señalado Casado y recoge Europa Press. "Más caos, despilfarro y radicalidad con los comunistas de su insomnio y los secesionistas mandando", ha sentenciado el presidente del PP.

También el portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, ha reaccionado a lo sudecido. Almeida ha afirmado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, se ha hecho una "enmienda a la totalidad y una moción de censura a sí mismo" con los cambios que ha introducido en su Gobierno y ha indicado que es él quien no funciona como presidente del Gobierno. Por ello, ha asegurado que, si tiene un "rasgo de decencia", debe convocar inmediatamente elecciones.

Martínez-Almeida ha realizado estas manifestaciones tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha anunciado una profunda remodelación del Ejecutivo. El también alcalde de Madrid, que se encuentra en San Sebastián para participar en la Escuela de Miguel Ángel Blanco, ha manifestado que Pedro Sánchez se ha hecho una "moción de censura a sí mismo" porque ha sacado del Gobierno a todos aquellos ministros "más relevantes y cercanos a él" y "ningún español entiende que no convoque elecciones inmediatamente".

A su juicio, cuando "uno fulmina a su equipo más cercano", quien "falla" no son los ministros relevados, sino el propio Sánchez como presidente del Gobierno. Tras subrayar que a sus socios de Gobierno "no les ha tocado", ha señalado que, si tiene un "rasgo de decencia" debería convocar elecciones y dejar "los fuegos artificiales y las cortinas de humo". Asimismo, Martínez-Almeida, que ha criticado que no haya reducido el coste del Ejecutivo que es "el más caro", ha añadido que quien ha reconocido que su Gobierno fue un fracaso "no puede permanecer impune".

"Mantiene los mismos cómplices", según Abascal

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado Sánchez desde su cuenta de Twitter. "No importa el relevo de sus secuaces. Mantiene los mismos cómplices", ha señalado este sábado el líder de Vox. Para el presidente de Vox, el presidente del Gobierno "es un trilero". "Sánchez es un trilero, permanentemente tratando de distraernos de la realidad: Preside el Gobierno de la mentira, la ruina, la muerte, y la división de España", ha tuiteado.

Arrimadas no descartaría apoyar una moción de censura contra el Gobiern

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha afirmado que la remodelación del Gobierno llevada a cabo por Pedro Sánchez es sólo "un cambio de caras" y dice que el problema es que el Ejecutivo siga liderado por Sánchez. "Aunque haya un cambio de caras, el problema es que él marca el rumbo del Gobierno con acciones dañinas para España", ha asegurado Arrimadas durante su intervención en la escuela de verano de Societat Civil Catalana (SCC) en Barcelona.

Preguntada por si apoyaría una moción de censura contra el Gobierno de Sánchez presentada por Vox, no ha descartado la opción y ha abogado por "pensar en qué es lo mejor para España, que es pensar en lo qué más puede debilitar al Gobierno de Sánchez".