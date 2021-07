Aragonès alerta de la subida "explosiva" de los contagios y avisa que anunciará restricciones "en los próximos días"

Publicada el 11/07/2021 a las 15:48 Actualizada el 11/07/2021 a las 16:33

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha alertado este domingo del "momento complicado" que vive Cataluña por el incremento de la transmisión del coronavirus y ha avisado de que el Govern anunciará nuevas restricciones en los próximos días. Lo ha dicho en rueda de prensa tras reunirse con trabajadores del Hospital de Bellvitge de L'Hospital de Llobregat (Barcelona), en la que ha explicado que en las últimas semanas ha aumentado la presión hospitalaria a raíz de una subida de los contagios "de forma explosiva", informa Europa Press.

"No estamos en un buen momento, estamos en un momento complicado", ha dicho, por lo que ha reclamado a la ciudadanía extremar las medidas de precaución pese al avance en la vacunación. Ha alertado de que incluso aquellas personas que han tienen la pauta completa de vacunación no están completamente protegidas: "Entre las personas que están hospitalizadas también hay los que han recibida una o dos dosis de la vacunación".

Por ello, ha pedido respetar las medidas de autoprotección no solo para la salud personal y del entorno, sino también para ayudar a los sanitarios y "no hacerles el trabajo más difícil".

En cuanto a las restricciones, ha dicho que serán como las que el Govern ya ha tomado esta semana -en relación al cierre del ocio nocturno-, y que buscarán "hacer un equilibrio entre la vida social, económica y emocional". "Hemos estado trabajando durante este fin de semana, seguiremos haciéndolo en las próximas horas", y ha indicado que entre este domingo y el principio de la semana que viene se anunciarán las nuevas restricciones.

"Crecimiento muy explosivo"

El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, también ha avisado del "crecimiento muy explosivo" de contagios en las últimas semanas, especialmente a partir de la última de junio, y ha afirmado que se ha dado un cambio en el patrón epidemiológico porque las nuevas infecciones se dan entre jóvenes.

Esto se debe a que este sector de la población aún no ha recibido la vacuna contra el virus, y ha remarcado que también hay otras franjas de edad -entre 40 y 49 y entre 60 y 69- que aún no tienen la pauta completa, por lo que ha pedido que "no olviden" inmunizarse. También se explica por la alta transmisibilidad de la variante Delta del virus, que ya representa "más del 60%" de los casos actuales y se espera que llegue al 90% en agosto.

Cuarentenas y sanitarios positivos

El conseller ha lamentado que cerca del 40% de las cuarentenas por positivos y contactos estrechos no se cumplan -como ya señaló la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, este sábado-. "Por favor, cumplamos, las cuarentenas y los aislamientos", aunque ha reconocido la dificultad por comprobar si se realizan correctamente, mientras que ha optado por potenciar la persuasión y no la sanción.

En cuanto a los sanitarios que son baja por dar positivo en coronavirus, ha dicho que "se está terminando de diseñar" una estrategia para protegerlos de cara a los próximos meses, cuando deberán recuperarse tratamientos e intervenciones que se han aplazado por la pandemia.

En relación al festival Cruïlla, que ha finalizado este domingo tras tres noches de conciertos, ha opinado que la organización ha sido buena, pero ha habido imágenes que no le han "gustado", y se ha opuesto a que se realicen festivales multitudinarios en las próximas semanas.

Y preguntado por la mascarilla, se ha mostrado favorable a su uso, aunque ha indicado que si se cumple el decreto no deberían haber contagios: "No es una decisión que nosotros podamos tomar, pero si pudiéramos tomarla, la recomendaría"