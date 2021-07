Publicada el 11/07/2021 a las 12:00 Actualizada el 11/07/2021 a las 14:10

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este domingo marcado por las reacciones a la remodelación del Gobierno de Sánchez:

14.05. Isabel Rodríguez renuncia a la Alcaldía de Puertollano: "Trabajaré para un Gobierno que no pierde la perspectiva de la calle". Isabel Rodríguez ha presentado este domingo su renuncia a la Alcaldía de Puertollano (Ciudad Real) tras su propuesta de nombramiento como ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España. Lo ha hecho entre lágrimas y reiterando su compromiso con la ciudad y con el país, desde una perspectiva social y un llamamiento a la igualdad y la convivencia. "Dejo la Alcaldía de Puertollano para servir a España sabiendo que contribuyendo a nuestro país estaré ayudando también a nuestra ciudad", ha declarado al inicio de su discurso, en el que ha agradecido la confianza depositada en ella por el presidente Pedro Sánchez y ha destacado que a partir de ahora, tal y como ha hecho en la ciudad industrial, trabajará para un Gobierno que "no pierde la perspectiva de la calle". En este sentido, y desde un planteamiento socioeconómico, ha destacado la apuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez por una transformación económica desde la política social. "Este Gobierno apuesta por un desarrollo más sostenible sabiendo que el último fin es la atención a las personas", ha dicho, al tiempo que se ha mostrado segura de que en la senda que ha marcado Europa y que "lidera" Pedro Sánchez "se conseguirá una sociedad más igualitaria y cohesionada". En este contexto ha advertido de que "el reto es importante y el momento es ahora". "Hagámoslo de forma colectiva, sumando los compromisos individuales", ha insistido Rodríguez. "El compromiso que hace dos años puse al servicio de la ciudad lo pongo ahora al servicio de España con el objetivo de alcanzar la felicidad en la convivencia", ha añadido, no sin lanzar un mensaje de "confianza" al futuro de la ciudad y del país. "Nada nos es dado y todo hay que trabajarlo; nuestro futuro será el que hoy queramos que sea y trabajaremos para conquistar el futuro que nos merecemos", ha remachado.

13.40. Aena ha restablecido ya la actividad en todas las terminales de sus aeropuertos tras el cierre por la pandemia. Aena ha puesto ya en servicio todas las terminales de sus aeropuertos ante el aumento de la demanda en la época estival y después de que algunas de ellas cerraran debido al desplome del tráfico de pasajeros cuando se decretaron las restricciones a la movilidad, según ha informado la compañía. Con la reapertura total de sus infraestructuras, Aena da servicio a de las compañías aéreas para que operen sus rutas, con garantía de calidad del servicio y cumplimiento de las medidas sanitarias. El pasado 6 de julio el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote abrió la Terminal T2 que mantenía cerrada. Con anterioridad, el 1 de julio, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas abrió la T2 y la T3, Málaga-Costa del Sol puso en funcionamiento la T2 y Palma de Mallorca el Módulo A. Quince días antes, el 15 de junio, se abrió la Terminal T2 del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Otros aeropuertos han puesto también en funcionamiento distintas zonas de sus terminales que estaban cerradas.

13.20. Aragonès alerta del "momento complicado" en Cataluña por el aumento de contagios y avisa que anunciará nuevas restricciones. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha alertado este domingo del "momento complicado" que vive Cataluña por el incremento de la transmisión del coronavirus y ha avisado de que el Govern anunciará nuevas restricciones en los próximos días. Lo ha dicho en rueda de prensa tras reunirse con trabajadores del Hospital de Bellvitge de L'Hospital de Llobregat (Barcelona), en la que ha explicado que en las últimas semanas ha aumentado la presión hospitalaria a raíz de una subida de los contagios "de forma explosiva". "No estamos en un buen momento, estamos en un momento complicado", ha dicho, por lo que ha reclamado a la ciudadanía extremar las medidas de precaución pese al avance en la vacunación.

13.05. Casado, sobre los nuevos ministros de Sánchez: "Están todos muy verdes y han sido elegidos a dedo". El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado sobre la remodelación del Gobierno que ha llevado a cabo Pedro Sánchez que con ella el presidente demuestra que "no es una buena persona" ya que "ha purgado a 17 ministros en dos años" y "ha aniquilado a los más obedientes": "Lo que hizo fue hacerse una moción de censura a sí mismo, una enmienda a la totalidad a todo lo que ha defendido y con todos los que ha recorrido este camino tan malo para España". "Ha demostrado un narcisismo patológico traicionando a sus amigos", ha afirmado el líder conservador que también ha calificado a Sánchez de "anti líder". "Son dos Gobiernos en uno", ha insistido Casado que ha destacado que mantiene a todos los ministros de Unidas Podemos: "Entonces, ¿para qué hace esto?". Casado también ha apuntado que Sánchez tenía razón cuando calificó su nuevo Ejecutivo de "verde y digital": "Es un Gobierno en el que todos están muy verdes y han sido elegidos a dedo". "Sánchez haga un favor a los españoles y convoque elecciones y déjenos en paz de una vez", ha concluido el líder del PP su intervención en la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, organizada por Nuevas Generaciones y el Grupo Parlamentario del PPE.

12.55. Illa celebra que "los socialistas catalanes ganen peso" en el Gobierno tras la remodelación. El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha celebrado este domingo que "los socialistas catalanes ganen peso" dentro del Gobierno después de la remodelación de anunciada el sábado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Lo ha dicho en declaraciones a los medios desde Os de Balaguer (Lleida) recogidas por Europa Press, el día después del nombramiento del hasta ahora ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, como nuevo titular de la cartera de Cultura, y de la alcaldesa de Gavà (Barcelona), Raquel Sánchez, al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Por otro lado, el líder socialista ha pedido abrir una etapa de diálogo entre catalanes y ha acusado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de "negarse a encabezar ese diálogo, de convertirse en un presidente inmóvil que defiende el monólogo y que es el presidente de media Catalunya".

12.00. Pilar Alegría trabajará "por una FP y una educación inclusivas, equitativas y de la máxima calidad". La nueva ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha señalado en un tuit que trabajará con la comunidad educativa "por una FP y una educación inclusivas, equitativas y de la máxima calidad". La zaragozana que hasta ahora ostentaba el cargo de delegada del Gobierno en Aragón ha agradecido al presidente de España, Pedro Sánchez, su confianza al encomendarle la cartera educativa, en la que sustituirá a Isabel Celaá. Alegría es una de los nuevos siete ministros que Sánchez ha escogido para afrontar la recuperación "más social, más verde, más digital y más feminista", y que tomarán posesión de su cargo este lunes.

11.00. Diana Morant, Isabel Rodríguez y Raquel Sánchez renuncian este domingo como alcaldesas de Gandía, Puertollano y Gavà. Diana Morant, Isabel Rodríguez y Raquel Sánchez han convocado de forma extraordinaria este domingo los plenos de sus respectivas corporaciones en Gandía, Puertollano y Gavà para renunciar al cargo de alcaldesas una vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las ha llamado a formar parte de un nuevo Ejecutivo, como titulares de Ciencia e Innovación, Política Territorial, y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, respectivamente.