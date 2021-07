Isabel Rodríguez, Raquel Sánchez y Diana Morant renuncian como alcaldesas para dejarse "la piel" como ministras

Publicada el 11/07/2021 a las 16:22 Actualizada el 11/07/2021 a las 17:49

Isabel Rodríguez, Raquel Sánchez y Diana Morant han dejado a lo largo de la mañana de este domingo sus cargos como alcaldesas de Puertollano, Gavà y Gandia una vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las ha llamado a formar parte de un nuevo Ejecutivo. Rodríguez será la nueva titular de Política Territorial y la portavoz, Sánchez sustituirá a José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Morant será la ministra de Ciencia e Innovación. Las tres, junto con el resto de nuevos ministros tras la remodelación, asumirán este lunes sus nuevas carteras.

Isabel Rodríguez ha presentado este domingo su renuncia a la Alcaldía de Puertollano (Ciudad Real). Lo ha hecho entre lágrimas y reiterando su compromiso con la ciudad y con el país, desde una perspectiva social y un llamamiento a la igualdad y la convivencia. "Dejo la Alcaldía de Puertollano para servir a España sabiendo que contribuyendo a nuestro país estaré ayudando también a nuestra ciudad", ha declarado al inicio de su discurso, en el que ha agradecido la confianza depositada en ella por el presidente Pedro Sánchez y ha destacado que a partir de ahora, tal y como ha hecho en la ciudad industrial, trabajará para un Gobierno que "no pierde la perspectiva de la calle".

En este sentido, y desde un planteamiento socioeconómico, ha destacado la apuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez por una transformación económica desde la política social. "Este Gobierno apuesta por un desarrollo más sostenible sabiendo que el último fin es la atención a las personas", ha dicho, al tiempo que se ha mostrado segura de que en la senda que ha marcado Europa y que "lidera" Pedro Sánchez "se conseguirá una sociedad más igualitaria y cohesionada".

En este contexto ha advertido de que "el reto es importante y el momento es ahora". "Hagámoslo de forma colectiva, sumando los compromisos individuales", ha insistido Rodríguez. "El compromiso que hace dos años puse al servicio de la ciudad lo pongo ahora al servicio de España con el objetivo de alcanzar la felicidad en la convivencia", ha añadido, no sin lanzar un mensaje de "confianza" al futuro de la ciudad y del país. "Nada nos es dado y todo hay que trabajarlo; nuestro futuro será el que hoy queramos que sea y trabajaremos para conquistar el futuro que nos merecemos", ha remachado la que será a partir de lunes portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial.

Visiblemente emocionada desde el inicio de su declaración institucional, la ya exalcaldesa ha recordado los momentos más difíciles de la epidemia "que se llevó a muchos hombres y mujeres de la ciudad" y ha enfatizado que de todas sus responsabilidades en la política, ninguna ha sido tan "enriquecedora" como la Alcaldía. La futura ministra también ha agradecido el compromiso de todos sus compañeros en la Corporación municipal, a los que ha pedido que sigan trabajando en defensa del interés general y alejados de "partidismos", tal y como han hecho hasta el momento. Por último ha agradecido especialmente el papel jugado por el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, presente en el pleno, y del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "que marcaron a Puertollano como una prioridad en sus agendas".

Isabel Rodríguez renuncia entre lágrimas a la Alcaldía de Puertollano para trabajar por "la igualdad y la convivencia" como ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno https://t.co/tJmK6NQven pic.twitter.com/oUJDrbOEke July 11, 2021

Raquel Sánchez de Gavá al Ministerio de Transportes

También este domingo la hasta ahora alcaldesa de Gavá (Barcelona), Raquel Sánchez Jiménez, próxima ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha dejado el cargo y ha asegurado que se va a dejar "la piel" en su nuevo papel. "Después de un año y medio de esta terrible pandemia que estamos superando, es momento de afrontar los grandes retos de este país con la máxima determinación y dejándome la piel. Voy a hacerlo por el conjunto de este país y de los españoles", ha afirmado.

Así lo ha manifestado este domingo Raquel Sánchez en declaraciones a los medios, minutos después de celebrar el Pleno de renuncia a su condición de alcaldesa y concejala en el Ayuntamiento de Gavá. "Se lo debo todo a mi ciudad, mi gente, mis equipos, aquí me he crecido, me he formado. Intentaré aportar mi trabajo para también mejorar las cosas en Cataluña, eso es un reto muy importante y así lo ha fijado el presidente del Gobierno", ha apuntado.

Aunque ha destacado que no puede "entrar en tema más de contenido", ha realizado unas "primeras palabras de agradecimiento" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a su ciudad: "Acepto este reto con un enorme orgullo, determinación pero también con mucha humildad". Por último, Sánchez ha explicado que lo primero que hará cuando llegue a La Moncloa será reunirse con el jefe de Gabinete y ponerse "al día de todos los temas".

Diana Morant de Gandia al Ministerio de Ciencia e Innovación

Por su parte, la exalcaldesa de Gandia (Valencia) y futura ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, Diana Morant, ha renunciado este domingo a la Alcaldía de la capital de la Safor en un pleno extraordinario en el que ha afirmado que su "compromiso" con la ciudad "continuará intacto". "Puedo dejar el cargo, pero nunca renunciaré a mi ciudad y a mis ideales y principios", ha pronunciado.

Morant ha señalando que acepta el nuevo reto de ostentar la cartera de Ciencia e Innovación en sustitución de Pedro Duque con "toda la humildad" pero a la vez "con la promesa y el convencimiento de dejarme la piel en el encargo" y de "seguir transformando, desde otra dimensión, los mecanismos y las condiciones que nos lleven hacia un futuro más próspero, feliz y sostenible, para todas y todos". La futura ministra ha considerado que esta "gran oportunidad" es "un éxito de la ciudad", puesto que el proyecto de recuperación de Gandia "se suma y contribuye al camino emprendido por el Gobierno de España y por Europa hacia una transición verde y digital, que vele por la igualdad y la cohesión social y que no deje a nadie atrás".

En su intervención, ha agradecido el trabajo de toda la corporación municipal y de los concejales de gobierno y la oposición, a los que ha garantizado que su "compromiso" con Gandia "continúa intacto, a pesar de que ahora se amplía al conjunto del Estado". Al mismo tiempo, ha reconocido que en estos momentos le invade un sentimiento "agridulce": "Comienzo con pasión el compromiso de formar parte del Gobierno de España, pero es duro renunciar a ser vuestra alcaldesa".

"Puedo dejar el cargo, pero lo que tengo clarísimo es que nunca renunciaré en mi ciudad, a mis amigos, a mis ideales y principios, que han guiado mi camino y me han hecho ser cómo soy y llegar hasta aquí, y que, sin lugar a dudas, seguirán siendo mi faro de referencia", ha expresado, y finalmente ha añadido: "Hoy dejo de ser alcaldesa de Gandia, pero llevaré siempre a Gandia conmigo, donde sea que vaya".