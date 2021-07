Bolaños agradece a Sánchez el honor de servir a su país: "Estas cosas ni se piden ni se pueden rechazar"

Publicada el 12/07/2021 a las 17:12 Actualizada el 12/07/2021 a las 17:51

El nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha agradecido este lunes al presidente Pedro Sánchez su confianza en él para pasar de la "sombra" a la primera línea en el Ejecutivo, asumiendo la cartera que hasta ahora llevaba Carmen Calvo, y ha asegurado que "estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar", informa Europa Press.

"Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. Unas cuantas", ha bromeado, tras recibir de manos de Calvo su nueva responsabilidad, en la que ha sido, según la ya exvicepresidenta primera, el traspaso de carteras "más amoroso" de la historia.

En su breve intervención durante el acto que se ha celebrado en Moncloa, en la sede del Ministerio de la Presidencia, Bolaños ha agradecido personalmente a Calvo el trabajo que han realizado juntos estos tres años de Gobierno, en su caso, como secretario general de la Presidencia.

"Carmen, compañera, amiga, alguna misión nos ha encargado el presidente; alguna era fácil, incluso no demasiado", ha vuelto a bromear, antes de ponerse serio y defender que en su nuevo cargo, va a seguir trabajando para "transformar España" y no dejar "a nadie atrás", como quiere el presidente Sánchez.

Arropado por las vicepresidentas, siete ministros, Zapatero y Lastra

Bolaños ha comenzado su intervención confesando sentirse "abrumado" por la respuesta que ha tenido su nombramiento, en un acto en el que ha estado acompañado por las tres vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz, y Teresa Ribera y el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Albares; el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska; la de Hacienda, María Jesús Montero; la de Sanidad, Carolina Darias; la de Industria, Reyes Marotos; la de Derechos Sociales, Ione Belarra; y el de Consumo, Alberto Garzón.

También han querido asistir al acto el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el nuevo jefe de Gabinete del presidente Sánchez, Óscar López.

Ante todos ellos ha afirmado que es un honor pasar a ser ministro, aunque ha reconocido que como secretario general de la Presidencia ya había compartido con muchos de los presentes "problemas, sonrisas y alegrías". "Os llamo compañeros, me incorporo al Consejo de Ministros, pero algunas cosas hemos hecho juntos en este tiempo", ha apostillado.

Y tras bromear con el hecho de haberse alegrado "muchas veces" de no ser él ministro, ha añadido, no obstante, que cuando una cosa así se le ofrece a uno, "ni se debe pedir ni se puede rechazar". Posteriormente, en una conversación informal con periodistas, ha querido dejar claro que no se trataba en absoluto de un mensaje velado al exjefe de gabinete del presidente Sánchez, Iván Redondo, y le ha deseado lo mejor.

"El presidente ha decidido que asuma esta cartera y lo hago con honor y enorme responsabilidad y me impresiona hacerlo en esta sala, con estas personas, y estos retratos de mucha altura intelectual, sentido de Estado, y espero estar a la altura de lo que se espera y de los ciudadanos de este país", ha ahondado Bolaños en su intervención durante el traspaso de carteras.

El nuevo ministro también ha tenido palabras de cariño para su "amiga" y antecesora, con quien se ha fundido en un fuerte abrazo tras la entrega de la cartera. "Tú estabas en la sombra y yo te ayudaba en todo lo que podía", ha destacado.

Calvo dice que Bolaños "no llega", sino que "continúa"

Por su parte, Calvo se ha referido también de forma muy cariñosa a su "amigo" y "querido Félix", y ha reivindicado que ambos sabían que en estos años de gobierno "tenían que ser el pilar sobre el que se sujetara el presidente".

"Félix lo tiene todo, no va a necesitar ni suerte ni nada, tiene todo el conocimiento, no llega, continúa", ha ensalzado, tras destacar que el nuevo ministro tiene además los únicos dos elementos que se necesitan: "capacidad y lealtad probadísimas". "Debo ser la ministra que se va más tranquila por este relevo", ha ahondado.

Además, ha asegurado que deja su cargo con la convicción de "haber cumplido" con su país y le ha trasladado su agradecimiento "infinito" a Sánchez por haber confiado en ella estos años y a todos los ministros por su trabajo este tiempo, a los que se ha encargado de coordinar.

En su despedida, Calvo también ha querido hacer mención a su ley estrella, la de memoria democrática, que finalmente no ha podido llevar al Consejo de Ministros como proyecto de ley, porque estaba prevista para este martes. "Me sigue teniendo a cualquier hora y en cualquier momento. Tienes que sacar adelante un tesoro, verdad presidente Zapatero, nuestra ley de memoria democrática. Él lo hará estupendamente", ha garantizado, antes de destacar que aunque tanto ella como Bolaños son "pequeños", ambos son "resistentes".

Así, ha asegurado que Sánchez deja el Ministerio de la Presidencia, "que tiene tareas de coordinación muy importantes, en las mejores manos". "Yo me voy agradecida y tranquila", ha apostillado, antes de hacer mención también a la ayuda que ha recibido de "muchas mujeres". "Me voy con una etapa cubierta, y dispuesta para seguir con mi país haciendo lo que haga falta", ha zanjado.