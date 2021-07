La crisis de gobierno que no se casa con nadie: qué dice el CIS sobre los ministros caídos

Publicada el 12/07/2021 a las 16:00 Actualizada el 12/07/2021 a las 17:32

El principal estudio demoscópico del país no pronosticó la crisis de gobierno que este sábado cristalizaría en el cese de siete ministros. Tampoco deslizó ninguna pista, ningún indicio, ninguna pequeña sugerencia de que los siete nombres podrían estar con un pie fuera de sus cargos. Los votantes no los señalaron con especial énfasis, ni eran los peor valorados, ni los más desconocidos. El grupo, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que incluyó preguntas sobre los ministros, correspondiente a abril de 2021, no destacaba especialmente por ser el peor de la clase.

Así se desprende de un estudio confeccionado por la consultoría Elemental Research, fundada por la economista Silvia Bravo, el sociólogo José Pablo Ferrándiz y el profesor en el Instituto de Estudios Bursátiles Paco Camas. De acuerdo al análisis, los ministros relevados por el presidente, Pedro Sánchez, gozaban de distintos grados de popularidad entre la ciudadanía. En cuanto al conocimiento ciudadano, han salido del Gobierno cuatro de los cinco ministros socialistas más conocidos: Carmen Calvo (conocida por un 84%), Pedro Duque (80%), José Luis Ábalos (79%) e Isabel Celaá (76%). Del otro lado, Juan Carlos Campo (26%) y José Manuel Rodríguez Uribes (29%) se consolidan, según el barómetro, como los dos ministros más desconocidos para los encuestados. Arancha González Laya (44%) se instala en la sexta posición por la cola.

¿Y qué opinión cosechaban los ministros salientes entre la ciudadanía? Dos de ellos se encontraban entre los cinco rostros socialistas mejor valorados. Son Carmen Calvo y Pedro Duque, evaluados ambos con un 4,7. Celaá y González Laya se quedan con un 4, un paso por delante de Ábalos (3,9), Campo (3,8) y Rodríguez Uribes (3,8). Este último es el ministro socialista peor valorado según los resultados del barómetro de abril. Entre los votantes del PSOE, Calvo (6,5) y Duque (6,1) repiten en la cima de los mejor valorados, siendo la cuarta y el sexto más sobresalientes. Les siguen Celaá (5,8), González Laya (5,7) y Ábalos (5,7) entre la mitad mejor valorada. Rodríguez Uribes (5,6) y Campo (5,3) logran el aprobado, pero los votantes socialistas los relegan a la mitad menos destacable.

Respecto a los votantes conservadores, aunque ningún ministro logra arañar el aprobado, Duque y Calvo son quienes salen mejor parados de entre los siete cesados. Entre los fieles del PP, la ex vicepresidenta primera y el exministro de Ciencia consiguen un 3,3, sólo por detrás de Carolina Darias, Margarita Robles y Nadia Calviño, las mejores gestoras para los votantes conservadores. Los cinco restantes se mueven entre el 2,3 (Isabel Celaá y José Luis Ábalos) y el 2,7 (González Laya). Los afines a Vox reservan una buena posición para Duque: aunque es evaluado con un 2,6 de media, se consolida en un cuarto puesto. Algo parecido ocurre con los votantes de Ciudadanos: el astronauta y político consigue un 4,2 y se lleva el bronce de entre todo el equipo de Pedro Sánchez.

Por parte de la izquierda, repiten Duque y Calvo: el primero es mejor visto entre los votantes de Unidas Podemos (un 5,8 y entre los cinco mejores) y la segunda por los adeptos a Más País (un 6,2 y queda en sexto lugar). Para los votantes morados, Rodríguez Uribes (4,8), Ábalos (4,9) y Campo (4,9) son los peores ministros y los únicos, junto a Fernando Grande Marlaska, que merecen un suspenso. Entre los afines a Más País, en cambio, sólo Campo y Rodríguez Uribes están entre los cinco peores ministros (sumados a Irene Montero, Luis Planas y Manuel Castells), aunque todos ellos superan el aprobado, con un 5,3 el primero y un 5,7 el segundo.