Directo | Los 27 darán este martes luz verde al plan español y desbloquearán el primer tramo de 9.000 millones

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes, cuando se celebra el primer Consejo de Ministros con el Gobierno formado por Pedro Sánchez este fin de semana:

10.05. El PP admite que mientras Podemos "condicione" la negociación no habrá pacto en el CGPJ y pide despolitizar la Justicia. La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha admitido este martes que mientras Podemos "condicione" la negociación no habrá acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, ha subrayado que su formación quiere "una despolitización de la Justicia", de forma que "los jueces elijan a los propios jueces". "El Gobierno de España no está en esa labor. Hemos visto constantemente los ataques al CGPJ y como el propio presidente del Gobierno desestabiliza algo tan importante como el Estado de Derecho con los indultos, al ningunear el informe del Tribunal Supremo", ha declarado Beltrán en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press. Así, la dirigente del PP ha indicado que con esos pasos "se pone en jaque los pilares del Estado" y ha llegado a "cuestionarse la monarquía por parte de ministros del Gobierno".

10.04. Calviño destaca el perfil de los nuevos ministros acorde con el mensaje de Sánchez: "Es el Gobierno de la recuperación". La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha asegurado que los nuevos integrantes del Gobierno tiene el "perfil idóneo" en línea con el "mensaje" que quiere lanzar el presidente, Pedro Sánchez, en esta nueva etapa e ilustrar que este es el "gobierno de la recuperación". En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Calviño ha subrayado que las nuevas incorporaciones al Consejo de Ministros son personas "jóvenes" con "mucha fuerza" y ya "experimentadas" en la gestión pública. Por tanto, son el perfil adecuado para impulsar el plan de recuperación y no les hace falta que les traslade, durante este primer Consejo de Ministros tras la remodelación acometida por el presidente, ninguna recomendación.

09.23. El Consejo de Ministros aprobará este martes el reparto de 2.800 millones entre comunidades para rehabilitación de vivienda. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra para Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes el reparto de 2.800 millones de euros entre las comunidades autónomas para el despliegue de inversiones relativas a rehabilitación de vivienda, modernización y digitalización de la educación e industria audiovisual. Esta inversión, que forma parte del Plan de Recuperación al que hoy dará luz verde el Ecofin, "es un volumen de recursos muy importante" que suma a los ya transferidos a las comunidades autónomas para que, en el ámbito de sus competencias, empiecen a ejecutar el Plan de Recuperación, ha destacado Calviño en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

09.13. Los 27 darán luz verde al plan español y desbloquearán el primer tramo de 9.000 millones. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) darán este martes luz verde al plan de reformas e inversiones presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez para acceder al fondo anticrisis de la UE, lo que en la práctica supondrá desbloquear el pago de los primeros 9.000 millones de euros, que deberían llegar este mismo julio en forma de anticipo. La propuesta española ya tiene el aval de la Comisión Europea y salvo sorpresas de última hora recibirá el visto bueno de los ministros junto a otros once planes nacionales, incluidos los de Francia, Italia y Alemania, que también han pasado el primer examen de Bruselas. No se espera un debate complicado este martes porque los planes sobre la mesa han sido ya discutidos y analizados a nivel técnico por los Veintisiete en las últimas semanas y, en el caso de España, el plan ha pasado el trámite sin modificación alguna, según han indicado varias fuentes.

07.30. Los nuevos ministros se estrenan este martes con la vuelta del Consejo a su sala histórica. Los nuevos ministros se estrenarán este martes en el Consejo de Ministros que volverá a celebrarse en la sala "histórica", donde tuvo lugar por última vez el 10 de marzo del 2020. Durante catorce meses, el gabinete ha mantenido esta reunión semanal en el salón Barceló para dar cumplimiento con las medidas sanitarias contra el covid-19. Según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación, en torno a las 9.20 horas de este martes se llevará a cabo la sesión gráfica de las vicepresidentas y los nuevos ministros en las escalinatas de Moncloa, a las que llegarán dando un paseo. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, será la primera en ser fotografiada, y le seguirán la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.