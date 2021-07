La pandemia no pasa factura al europeísmo de los jóvenes españoles, con el que se identifican dos de cada tres

Publicada el 15/07/2021 a las 10:00 Actualizada el 15/07/2021 a las 10:27

Los jóvenes españoles se sienten europeos igual que antes de la pandemia, que no ha influido en ese sentimiento. Sin embargo, no creen que la Unión Europea pueda solucionar sus mayores problemas, que son la dificultad para emanciparse y el desempleo y la calidad del mercado laboral. Eso, opinan, es competencia de su país. Así lo revela una encuesta publicada este jueves por la Fundación Alternativas y realizada por 40dB a 800 hombres y mujeres españoles de entre 18 y 25 años entre los días 15 y 19 de junio de este año.

En un momento en el que se habla de los jóvenes españoles más que nunca por el aumento exponencial de los contagios que están sufriendo, la Fundación Alternativas ha querido realizar un estudio para darles voz sobre su opinión y concepto de la Unión Europea. Y los resultados no dejan lugar a dudas: el 66% es europeísta. De ellos, el 38,3% afirma sentirse así "mucho" y el 27,7% "bastante", la mayoría votantes del PSOE y del PP. Por contra, sólo un 8,3% no se siente "nada" europeísta. El sentimiento, además, no ha cambiado: el 51,6% de los encuestados creen que se sienten europeístas en el mismo grado que antes de que la pandemia explotara, un porcentaje muy superior al 25,4% que afirma que ese sentimiento ha disminuido y al 17,8% que ha crecido (que sobre todo son votantes del PP y de Vox).

Aun así, también son críticos. Y es que un 41,2% de los encuestados opinan que las grandes empresas han sido el sector más protegido por la institución durante la crisis del covid-19, un hecho que ha dejado a las personas más vulnerables o a las personas desempleadas en muy mal lugar. Y más a ellos mismos: sólo el 10,2% opina que la Unión Europea les ha priorizado como colectivo al que ayudar para salir adelante de la crisis económica, social y sanitaria.

Frente a estos datos, los jóvenes creen que deberían haber sido las personas más vulnerables las que deberían haber ocupado ese primer lugar. En concreto, lo afirma el 37,3% de los jóvenes encuestados, de los cuales sólo un 6% da prioridad a las grandes empresas. Por eso también, según dicen, creen que el reparto de los fondos debería ir de manera prioritaria a políticas de cohesión social que, según el informe, son políticas laborales inclusivas, creación de empleos de calidad, lucha contra la pobreza, desigualdad de ingresos y género, etc.

A ellos, en cambio, se dan menos prioridad. Así, mientras un 52% dice que las políticas de cohesión social son las más importantes, sólo el 46,8% creen que lo son las políticas "para la próxima generación", es decir, las destinadas a promover la educación, a programas de integración para los desempleados, a políticas para la infancia y la juventud, etc.

Aun así, no obstante, creen que la Unión Europea no es la que puede resolver sus problemas. Sus mayores preocupaciones son la falta de empleo (para un 59,5%), la dificultad para emanciparse por el precio de la vivienda (un 37,7%) y la calidad del empleo (para un 32,4%). Todas estas preocupaciones, opinan los jóvenes españoles, son competencia nacional, así que nada puede hacer la UE por ayudarles (sólo el 12,3% creen que la institución puede hacer algo por el precio de la vivienda, por ejemplo).

Sin embargo, sí creen que la Unión Europea tenga capacidad de solucionar problemas como el del cambio climático y el medioambiente (el 30%) o la desigualdad de género (el 28,5%).