Directo | Rajoy, sobre el Gobierno: "Hay demasiada política de tuit y demasiada patada al diccionario con el todes y el hijes" 

17/07/2021

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este sábado:

13.40. Espadas se compromete a impulsar el "mayor proceso de participación" en el PSOE andaluz con un proyecto de "modernidad". El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, se ha comprometido este sábado a impulsar, una vez que sea proclamado secretario general de los socialistas andaluces el próximo 23 de julio, el mayor "proceso de participación" en la historia de la federación andaluza del PSOE de aquí a final de año, así como a impulsar un proyecto de "modernidad" para Andalucía. Juan Espadas ha lanzado este mensaje durante su intervención en un acto en Sevilla junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a menos de una semana de su proclamación como secretario general del PSOE-A en sustitución de Susana Díaz, culminando así la renovación en la dirección de la federación andaluza que comenzó el pasado 13 de junio con la elección del también alcalde de Sevilla como candidato socialista a la Presidencia de la Junta en las primarias celebradas entonces entre la militancia. El acto, celebrado en un hotel de Sevilla, ha reunido, entre otros, a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y a la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, así como a los secretarios provinciales del PSOE en Andalucía y a la presidenta de la comisión gestora del PSOE de Huelva, así como al presidente de la Diputación de Sevilla y del PSOE de la provincia, Fernando Rodríguez Villalobos, entre otros.

@JuanEspadasSVQ



El 13/06 este partido tomó una decisión: era hora de apostar por el cambio, de renovarnos a nosotros mismos para ser más fuertes.



El de Andalucía es el proyecto de los socialistas, una Andalucía que sea una pieza clave en España.



❤️ #LaEspañaQueHacemos pic.twitter.com/XLCsSa1S91 July 17, 2021

13.30. Rajoy arremete contra el Consejo de Ministros: "Hay demasiada patada al diccionario, el 'todes', el 'hijes'". El expresidente del Gobierno y expresidente del PP nacional Mariano Rajoy ha arremetido contra el Ejecutivo central y su Consejo de Ministros y lo ha hecho con una crítica al lenguaje inclusivo que promueve la formación morada. "Hay demasiada patada al diccionario; el 'todes', el 'hijes', demasiada patada al diccionario", ha proclamado, tras lo que recibió un sonoro aplauso. En su intervención en el 17 Congreso del PPdeG, que ha reelegido a Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido por quinta vez, ha subrayado que mientras que en Galicia los ciudadanos "pueden estar tranquilos, no ocurre igual a 600 kilómetros". "Porque esos, en lugar de poner a la gente tranquila, la ponen de los nervios, y lo único que puede ayudarnos en una circunstancia como esa, es que sabemos que hay una alternativa sensata para el futuro con el PP y Pablo Casado, al que todos vamos a ayudar cada uno lo que pueda", ha subrayado. Dicho esto, ha arremetido contra el Gobierno de España. "Hay demasiada política de tuit, de titular, de propaganda. Demasiados líos aunque se haya ido Pablo Iglesias, dentro y fuera, con el Supremo, con el Constitucional", ha manifestado, para agregar que así "es muy difícil" un gobierno que se ocupe de la gente. "Y hay demasiada patada al diccionario, el 'todes', el 'hijes'. Demasiado artista de la lengua española en el Consejo de Ministros", ha sentenciado.

13.05. Feijóo revalida por quinta vez su liderazgo con un apoyo del 98,3%, el foco en las locales y sin atarse para 2024. El jefe de filas de los conservadores gallegos, Alberto Núñez Feijóo, ha revalidado este sábado por quinta vez su liderazgo en el PPdeG con el apoyo del 98,3% de los algo más de 800 compromisarios que se desplazaron al Multiusos do Sar compostelano en un congreso marcado por la pandemia, y en el que, sumando los invitados, se superaron los 1.100 asistentes, un aforo mucho menor de lo que es habitual en este tipo de citas del PPdeG. Del total de votos emitidos, 801 delegados han dicho sí a la candidatura del dirigente de Os Peares. Con todo, ha habido también 14 votos en blanco y uno nulo.

Despois de escrutar as votacións, co 98,3% dos votos, a mesa do #17CongresodoPPdeG proclama a @feijooGalicia presidente do PP de Galicia. #UnCamiñoPorPercorrer pic.twitter.com/1fEIU5zcmX — PP de Galicia (@ppdegalicia) July 17, 2021

12.55. Arrimadas tiene fe en el proyecto de Cs pese a las dificultades y propone "aprender" de partidos liberales europeos. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho este sábado, durante la convención política que el partido celebra este fin de semana en Madrid, que no pierde la fe en el "proyecto liberal" de su partido y que lo que le pasa a Ciudadanos en España es "lo que le pasa a cualquier partido liberal en Europa", haciendo referencia a las dificultades que atraviesa el partido desde hace un tiempo. Además, ha defendido la gestión de su partido en los lugares donde gobierna y ha gobernado. "Ciudadanos ha gobernado muy bien pero no hemos conseguido trasladar a la ciudadanía esas cosas que se han hecho bien", ha reconocido. En el discurso con el que ha finalizado su ponencia en la mesa Renovar Europa, Arrimadas ha reiterado la necesidad de los partidos liberales en el panorama europeo y, dice, que son "fundamentales y decisivos".

No es fácil defender el centro liberal.



✅ Luchas contra el populismo y el separatismo

✅ Luchas contra el bipartidismo

✅ Impulsamos reformas



@InesArrimadas "Debemos ser el partido que le quite a la gente el miedo al futuro y le dé esperanzas para el futuro" #LiberalesCs pic.twitter.com/PVvLqh3ZVZ — Liberales (@LiberalesESP) July 17, 2021

12.30. Rajoy, en el congreso de los conservadores en Galicia: "Soy del PP y gallego, y vengo a apoyar a Feijóo". El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha respondido de forma sucinta a su llegada al congreso del que saldrá reelegido por quinta vez Alberto Núñez Feijóo al frente de los populares gallegos. "Soy del PP de Galicia y vengo a apoyar a Feijóo", ha remarcado. Como ocurrió este viernes con los dirigentes populares de otros territorios, los periodistas han preguntado a Rajoy si se identifica más con el PP de Isabel Díaz Ayuso o de Feijóo, en referencia a las dos almas del PP, la más escorada a la derecha o más situada en el centro. "Soy del PP y gallego", ha contestado a esta pregunta, formulada también a los barones conservadores, que este viernes escenificaron la unidad del Partido Popular en el marco del XVII Congreso del PPdeG, en un escenario en el que han rodeado a Alberto Núñez Feijóo, quien a pocas horas de revalidar por quinta vez su liderazgo al frente de los populares gallegos, lanzó este mensaje: "Todos somos el PP de España".

12.10. Francia impedirá la entrada a viajeros no vacunados desde España sin una prueba negativa de 24 horas antes. El Gobierno francés ha anunciado que impedirá la entrada o el regreso al país a aquellos viajeros desde España no vacunados si no presentan una prueba negativa de coronavirus cuyo resultado esté fechado con 24 horas de antelación a su llegada. Además de España, en esta lista se encuentran Reino Unido, Portugal, Chipre, Grecia y Países bajos, según ha informado este sábado el primer ministro francés, Jean Castex. La medida entrará en vigor a partir de la medianoche del domingo, de acuerdo con el comunicado publicado en la web del Boletín Oficial del Estado francés.

#Voyages |❗️En provenance / au retour d’Espagne et du Portugal, mais aussi de Chypre, de Grèce, des Pays-Bas et du Royaume-Uni : pour les non vaccinés, un test antigénique ou PCR de moins de 24h est exigé

⤵️https://t.co/9AuyYrXi8w — Clement Beaune (@CBeaune) July 17, 2021

12.05. Almeida, sobre la crisis de Gobierno: "Fue la matanza de San Valentín, no se ahorró ni un solo litro de sangre política". El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, ha juzgado que la crisis de Gobierno que llevó a cabo Pedro Sánchez el pasado fin de semana "fue la matanza de San Valentín". "No se ahorró ni un solo litro de sangre política", ha apostillado. En su intervención del 17º Congreso del PPdeG, del que saldrá reelegido Alberto Núñez Feijóo por quinta vez, Almeida ha advertido de que el municipalismo "no se defiende con tres ministras que sean alcaldesas" o por "ser el alcalde que pone más bombillas", sino "dando recursos" a los ayuntamientos. En este sentido, Almeida ha denunciado que el de Sánchez es un Gobierno "que no ha dado un solo euro" a las entidades locales en esta crisis sanitaria y, por ello, "dentro de 279 días", la fecha de las próximas elecciones municipales, ese Gobierno "tendrá respuesta de todos los ciudadanos". Así, y al hilo de la remodelación del Gobierno central, se refirió a las palabras del presidente del Gobierno sobre la incorporación de "más juventud y más mujeres". Pero para Almeida, la mejor opción hubiese sido "menos ministros y mejores".

12.00. Bal señala que Cs admite sus errores y se distingue de otros partidos en que busca la "concordia" y el "consenso". El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz de la Ejecutiva del partido, Edmundo Bal, ha señalado este sábado, durante la convención política que la formación naranja celebra este fin de semana en Madrid, que no les cuesta admitir que han "cometido errores", algo que cree que no suelen hacer otros partidos, y que también se diferencian de ellos en la búsqueda de la "concordia" y el "consenso". En el discurso con el que ha comenzado el cónclave, al que han asistido unas 300 personas en el Palacio de los Duques de Pastrana, Bal ha afirmado que a él y a sus compañeros no les cuesta trabajo reconocer que se han "cometido errores" en Cs y que otros partidos tienen "aciertos".

@BalEdmundo "Lo digo alto y claro: Yo soy liberal" #LiberalesCs



Defiendo la libertad de otros a exponer sus ideas, aunque no sean las mías.

Reconozco que me puedo equivocar.

Creo que el otro puede tener razón.

Rehúyo las etiquetas de buenos y malos. pic.twitter.com/GNbBaNJDbi — Ciudadanos (@CiudadanosCs) July 17, 2021

11.45. Ortega Smith acusa al Gobierno de "prevaricar" con el estado de alarma y dice que debería dimitir. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha acusado al Gobierno de haber "prevaricado" con la declaración del primer estado de alarma tras la pandemia del coronavirus, que implicó el confinamiento domiciliario de toda la población, que esta semana ha sido declarado inconstitucional por la justicia. Por eso, cree que el Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos debería dimitir: "En cualquier país decente era para que el Gobierno de Pedro Sánchez presentara la dimisión y aquí parece que no pasa nada", ha lamentado. Ortega Smith se ha expresado así este sábado en Santander, en declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro de afiliados y simpatizantes, a los que ha avisado de que las sucesivas prórrogas y estados de alarma y las medidas adoptadas con motivo de los mismos "fueron también inconstitucionales".

11.30. Japón confirma 45 contagios vinculados a los Juegos, uno en la Villa Olímpica. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio ha notificado este sábado un total de 45 contagios registrados desde principios de mes en vinculación al gran evento internacional, que comenzará en menos de una semana, tras confirmar otros 15 casos nuevos en las últimas horas, entre ellos uno detectado en la Villa Olímpica. Este caso se trata, según la organización, de una persona extranjera y no es un atleta. No se ha dado a conocer ni su identidad ni su estado de salud. El resto de los últimos casos son siete trabajadores subcontratados, seis empleados del comité organizador local y dos representantes de los medios de comunicación. De los positivos, ocho llegaron a Tokio desde el extranjero hace menos de dos semanas y otros siete residen en Japón. No está claro si estas personas tuvieron acceso a la Villa Olímpica.

11.15. Primera noche con toque de queda en Cataluña: la Guardia Urbana detecta a más de 4.000 personas sin respetarlo en Barcelona. La Guardia Urbana de Barcelona ha detectado la madrugada de este sábado a 4.357 personas que no estaban respetando el toque de queda nocturno en la capital catalana, que empieza a la 1.00 de la noche. Estas personas han atendido a las indicaciones de los agentes y han abandonado los espacios públicos cuando han sido informados de la entrada en vigor del nuevo toque de queda, han indicado fuentes municipales este sábado a Europa Press. La madrugada de este sábado ha sido la primera después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) avalara el viernes el decreto del Govern para aplicar un nuevo confinamiento nocturno con el objetivo de frenar los contagios de covid-19 en Cataluña.

Seguim demanant la vostra col·laboració per fer complir les restriccions vigents. pic.twitter.com/xRgNyKdLxl — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) July 17, 2021

11.00. Igea tacha de "auténtico esperpento" la situación de España con los toques de queda: "No hay español que lo entienda". El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha dicho este sábado que ve "inviable" la situación que España está viviendo con los toques de queda y la ha tachado de "auténtico esperpento". Asimismo, ha criticado al Gobierno por "no haber hecho su trabajo". "Yo creo que no hay español que lo entienda", ha remarcado. Preguntado por si cree necesario el toque de queda en Castilla y León para frenar los contagios, Igea ha comentado que esta situación es "inviable". "Creemos que es inviable porque desgraciadamente ni el Ejecutivo ni el Legislativo han hecho su trabajo", ha criticado Igea a su llegada a la Convención de Ciudadanos celebrada en Madrid, que lleva por eslogan 'Liberales'. En este contexto, el vicepresidente de Castilla y León ha dicho que "lo que se vive hoy en este país es un auténtico esperpento" y que "no hay español que lo entienda". "No entiendo cómo hay 17 situaciones diferentes, sitios donde es posible dictar toques de queda y sitios donde no", ha lamentado Igea al referirse a las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas que en unos casos avalan esta medida y en otros casos la rechazan.