Directo | Bolaños cree que "no hay que tocar la Constitución ni las leyes" tras la sentencia del TC sobre el estado de alarma

Publicada el 18/07/2021 a las 12:15 Actualizada el 18/07/2021 a las 13:21

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este domingo:

13.20. Urkullu asegura que "si la pandemia se agrava, puede que el estado de alarma sea un escenario necesario". El lehendakari, Iñigo Urkullu, afirma que "si la pandemia se agrava, puede que el estado de alarma sea un escenario necesario" y denuncia que el Gobierno de Sánchez no reconoce la singularidad del autogobierno vasco "en dos piedras angulares", como es la culminación del Estatuto y la Ley del Concierto. En una entrevista a El Diario Vasco, Urkullu alude a la remodelación del Gobierno central para señalar que toda renovación supone "un riesgo de pérdida de tiempo al conformar nuevos equipos". "Me preocupa un incumplimiento del calendario del cronograma aprobado en enero de 2019 por el Gobierno español para completar las transferencias. Me preocupa que se incumple el calendario para completar el Estatuto y que se dicten decisiones en torno al Concierto económico", señala, para destacar que "hay tributos que han sido aprobados y necesitan una concertación con la Comisión Mixta del Concierto".

13.10. Boris Johnson da marcha atrás y entrará en aislamiento tras el positivo de su ministro de Salud. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha dado marcha atrás a su decisión de ignorar la cuarentena a pesar del positivo confirmado el pasado sábado por su ministro de Salud, Sajid Javid, y ha decidido que entrará ahora en un proceso de autoaislamiento. Tanto Johnson como su ministro de Finanzas, Rishi Sunak, registrados oficialmente como "contactos" del ministro Javid, tenían intención de participar en un llamado "programa piloto" que les permitiría trabajar con cierta normalidad, aunque bajo supervisión. Ambos han tenido que revertir su decisión tras las críticas recibidas. Ahora, Johnson permanecerá aislado en la sede del Ministerio de Finanzas, donde recibió la visita de los especialistas médicos, y "continuará llevando a cabo reuniones con ministros de forma remota", según un comunicado recogido por Sky News. El ministro de Finanzas también procederá a entrar en cuarentena.

13.00. Rufián considera que "el Tribunal de Cuentas es un Constitucional alegal". El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que el Tribunal de Cuentas ejerce de "Tribunal Constitucional absolutamente alegal" y "sentencia a muertes civiles a independentistas catalanas". Así se pronuncia en una entrevista para La Vanguardia recogida por Europa Press, en la que también habla de los indultos, del conflicto catalán y de la remodelación del Gobierno de Sánchez, entre otros asuntos. Para Rufián, los indultos han ayudado a "paliar un inmenso dolor que hay en la sociedad catalana", y más concretamente en los indultados y sus familiares, pero que, sin embargo, "llega tres años y pico después". "Cada minuto que esta gente pasó en la cárcel fue una salvajada", critica el portavoz de ERC en el Congreso, que no ve que esta medida se tratara de un "gesto" -"puede parecer que fue un regalo o una ofrenda"-, sino de una medida que Sánchez "se ha visto obligado a hacer".

12.30. Toni Valero, reelegido coordinador general de IU Andalucía con un 86% de votos. Toni Valero ha resultado reelegido este domingo, 18 de julio, como coordinador general de IU Andalucía en el marco de la XXIII Asamblea Andaluza de la federación de izquierdas que se celebra este fin de semana en Benacazón (Sevilla), al lograr el apoyo del 86 por ciento de la Coordinadora Andaluza. Así lo han decidido los miembros electos de la Coordinadora Andaluza de IU, que se ha renovado tras el proceso de votación por sufragio universal celebrado entre las bases de la federación de izquierdas, cuyo resultado se ha conocido este domingo en el marco de la citada asamblea. En concreto, en dicha votación la lista encabezada por Toni Valero para la Coordinadora Andaluza ha logrado el respaldo del 80,7 por ciento de los votos, mientras que la liderada por Manuel Martín se ha quedado con el 14,9 por ciento de los sufragios y se han contabilizado un 4,3 por ciento de abstenciones.

12.15. Castells ve "poco realista" e "injusto" que los jóvenes sigan encerrados: "La solución es vacunarlos, no discursearlos". El ministro de Universidades, Manuel Castells, considera "poco realista" e "injusto" que los jóvenes sigan encerrados en casa y no hagan fiestas de final de curso, como se ha visto en las últimas semanas. "La solución es vacunar a los jóvenes, no discursear a los jóvenes, que ya han sido bastante razonables", ha asegurado el ministro en una entrevista con Europa Press. "Cuando veo en El Born de Barcelona las aglomeraciones que hay, el desmadre de bebida en las calles y todo... pues sí, me choca, aunque no me sorprende", admite Castells, que afirma que la palabra "criminalizar" no es la "correcta" para referirse a los jóvenes y a su comportamiento de las últimas semanas. De hecho, apunta que "la idea de la irresponsabilidad de los jóvenes es injusta", pues según ha manifestado, los universitarios y adolescentes "llevan un año y medio aguantando, encerrados en casa, trabajando online, pasando sus cursos y exámenes".

11.50. Casado ve la legislatura "en vía muerta" y cree que Sánchez va a dejar "un país absolutamente destrozado". El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido que la legislatura está "en vía muerta" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a dejar "un país absolutamente destrozado". Asimismo, ha reconocido que no entiende cómo teniendo Euskadi el Concierto Económico, no se bajen los impuestos para incentivar la economía. En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el líder de los populares indica además que "mañana mismo" se sentaría con el PSOE para desbloquear la renovación del Poder Judicial, pero su condición sigue siendo "reforzar su independencia". "El responsable del bloqueo es Sánchez. Sin duda. Pero es que la Comisión Europea ya ha dicho que tenemos razón y que al menos la mitad de los vocales del Consejo deben ser elegidos por los jueces. El PP no bloquea, el PP está encantado en renovarlo mañana mismo, siempre siguiendo lo que marca la Constitución y la UE", añade.

11.20. Vox recalca al PP que Sánchez "no se merece" un Debate de la Nación, sino una moción de censura para "descabalgarle". Vox no comparte la estrategia del PP de reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de Debate sobre el estado de la Nación, porque, a su juicio, eso sería un "fraude" ya que el jefe del Ejecutivo "no se merece" un debate de este tipo sino "una moción de censura en toda regla" para "descabalgarle" de La Moncloa. Así lo ha asegurado la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, quien afea al líder del líder del PP, Pablo Casado, que pretenda utilizar "puertas traseras o laterales" para pedir cuentas a Sánchez, en lugar de recurrir al "único instrumento constitucional" que permite cambiar un Gobierno sin que medien elecciones.

11.05. Urkullu pide a Sánchez que reconsidere el uso obligatorio de la mascarilla. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reconsidere el uso obligatorio de la mascarilla, no descarta más medidas si se tensionan las UCI, pero pide civismo para que no haya reuniones en parques y playas por la noche. En una entrevista al diario Deia, recogida por Europa Press, Urkullu señala que no le "dolerían prendas" si hubiera que declarar otro estado de alarma. "Lo que nos da cierta esperanza de manera muy prudente es la ocupación de camas UCI, no fallecimientos, el índice de reproductividad... Pero si viéramos que se tuerce, habrá que poner sobre la mesa alguna otra medida que no sé si tiene que ser con el estado de alarma pero, en todo caso, que sea un paraguas para el conjunto del Estado", indica.

10.30. Bolaños cree que "no hay que tocar la Constitución ni las leyes" tras la sentencia del TC sobre el estado de alarma. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que "no hay que tocar la Constitución ni las leyes", tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la declaración del estado de alarma al inicio de la pandemia. "El Constitucional no ha tumbado la respuesta jurídica. Las medidas resultaron eficaces. Las leyes fueron suficientes. De hecho sirvieron para luchar contra la pandemia en los momentos más duros. Lo que ha hecho el Constitucional es debatir sobre el paraguas jurídico", afirma Bolaños en una entrevista en El País recogida por Europa Press. "Quisimos el máximo de protección a las vidas con la mínima afectación a los derechos", defiende Bolaños, que asegura que las medidas que tomó el Gobierno "fueron homologables al del resto de países europeos".

10.15. Confirmados los primeros casos positivos de coronavirus en atletas en la Villa Olímpica. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio ha notificado este domingo que dos atletas alojados en la Villa Olímpica han dado positivo en coronavirus. Estos casos se tratan, según la organización, de dos deportistas sobre los cuales no se ha detallado su nacionalidad, según la radiotelevisión japonesa NHK. De esta forma, el total de contagiados registrados desde principios de mes en vinculación al gran evento internacional, que comenzará en menos de una semana, asciende a 47 tras confirmarse ayer otros 15 nuevos casos, uno de ellos detectado en la propia Villa Olímpica.

10.00. Pilar Llop insiste en que el Gobierno "no podía" esperar 15 días para aprobar un estado de excepción con el consenso de los grupos. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido este sábado la aplicación del primer estado de alarma decretado por el coronavirus, sosteniendo que el Ejecutivo "no podía esperar" quince días hasta obtener un consenso de los grupos para poder aprobar un estado de excepción. Así se ha pronunciado la nueva titular de Justicia en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, sobre el fallo del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional el confinamiento decretado por el Ejecutivo en el primer estado de alarma. "El Gobierno actuó tres días después de que la OMS declarara el covid-19 como una epidemia", ha reivindicado Llop destacando que este primer estado de alarma salvó muchas vidas.