Directo | Ribera defiende la reducción del IVA de la luz: "Es importante trabajar en todos los márgenes que tenemos"

Publicada el 21/07/2021 a las 08:55 Actualizada el 21/07/2021 a las 10:14

Sigue en infoLibre la última hora de este miércoles:





10.13. "Era un escándalo que hasta hace unos días la electricidad estuviese gravada como un artículo de lujo", señala Joan Capdevila, de ERC, que celebra la medida. "Rock and roll, ministra Ribera", pide el diputado para reformar de manera integral el sistema.

10.06. Joan Baldoví, de Compromís, pregunta al PP si el franquismo fue una dictadura y si en julio del 36 hubo un golpe de Estado. Sobre el decreto, llama a no pagar toda la electricidad al precio de gas e insiste en calificar las medidas como "parches".

9.57. ¿Por qué España paga el precio más alto de la luz de Europa?, pregunta a Ribera María Carmen Martínez Granados, de Cs, que llama a una reforma fiscal "integral" en el sector eléctrico y una auditoría de los costes del sistema. La izquierda busca una transición energética "a toda costa, permitiendo que los vulnerables" paguen los platos rotos.

9.53. No hay renovables suficientes, señala el PNV. Idoia Sagastizabal insiste en acabar con los "beneficios caídos del cielo" y cuestiona la nueva tarifa por tramos, que puede penalizar a los consumidores que no adapten su consumo. "Hoy volvemos al nuevo parche por la presión social". Asegura que la intermitencia de las renovables genera este problema estructural y que haría falta un 35% más de implantación para acorralar al caro gas. Recuerda que el alto precio del CO2 supone más ingresos para el Estado. En todo caso, entiende que "a día de hoy" la única medida a corto plazo que puede tomar el Gobierno es la que está tomando en este decreto.

9.45. "Las medidas que ustedes plantean son cuidados paliativos para una realidad más dolorosa", ataca Oskar Matute, de Bildu, que recuerda que hoy un español paga entre 12 y 13 euros más al mes por la luz que durante el mismo mes del año pasado. Insiste en que España no tiene por qué repercutir en los consumidores el alto precio del pool, como pasa en otros países.

9.42. Félix Bolaños sigue defendiendo la ley de memoria. "A mí la ley lo que me parece es que dignifica la democracia. Es muy importante que España tenga una ley, donde de manera clara se ponga encima de la mesa la dignidad de las víctimas", ha asegurado el ministro esta mañana en La Hora de la 1 sobre la Ley de Memoria Democrática.



Ha insistido en la necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial: "Tiendo la mano al PP para que lo renueve. Hoy hace 960 días que está bloqueado, vamos para tres años (..) Es importante que el PP sepa que la Constitución y las leyes hay que cumplirlas y que cuando a uno le conviene más o le conviene menos no es importante".

Félix Bolaños, ministro de Presidencia sobre el CGPJ: “Tiendo la mano al PP para que lo renueve. Hoy hace 960 días que está bloqueado, vamos para tres años”#LaHoraBolañoshttps://t.co/9zm48xVzyx pic.twitter.com/FVldS4ld6b — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 21, 2021

9.39. "Con esta medida el Estado dejará de ingresar 1.300 millones de euros mientras el oligopolio eléctrico sigue amasando enormes beneficios", critica Albert Botran, de la CUP, del decreto de reducción del IVA. "El problema es que la energía no sea pública".



9.31. El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, pregunta a Ribera la razón de la diferencia de precios de la electricidad entre España y otros países que comparten mercado del gas. Ana Oramas, de Coalición Canaria, es muy dura con Ribera porque el decreto modifica el Régimen Económico Fiscal Canario (REF) con el "100% del Parlamento canario" en contra, lo que va en contra de la Constitución, considera.

9.17. La bajada del IVA será un alivio inmediato para las familias "de menor renta", asegura la vicepresidenta. La suspensión del 7% también incidirá de manera muy favorable, sobre todo, en la industria electrointensiva. El sistema ha cerrado sus cuentas "en equilibrio", por lo que no se pone en peligro la sostenibilidad del sistema. También menciona Ribera que "debemos tener muy presente" el impacto de las renovables en las zonas rurales y en la biodiversidad y modo de vida de esas zonas. "Cometeríamos un gran error si los beneficios quedan solo en unas pocas manos". El decreto incluirá nuevos criterios para ordenar la implantación de eólica y fotovoltaica: deberán repercutir positivamente en el territorio.

9.13. Continúa Ribera. "Es importante trabajar en todos los márgenes que tenemos": funcionamiento del mercado, cargos y peajes y fiscalidad. "El esfuerzo lo tienen que soportar más" los que más se van a beneficiar de la transición ecológica, a clara referencia a las eléctricas. "Debemos buscar las fórmulas que alivien el peso que caen sobre los consumidores", explica la vicepresidenta, mientras se estudia una reforma estructural de la electricidad consensuada con Europa.

9.05. Explica la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, las razones del decreto ley sobre medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía. Explica que es un problema común en toda Europa, no solo de España, con motivo en el precio del CO2 y del gas. Asegura que está en conversaciones con la Comisión Europea para que "no se haga caer en los consumidores" el precio de las tecnologías más caras. Hay que modificar el mercado eléctrico de cabo a rabo, considera. El precio del carbono, explica, no estaba previsto. Ha subido muy por encima de las estimaciones.

8.58. A las 9 comienza el pleno del Congreso, en el que se discutirán y votarán cuatro decretos: el de la reducción de los impuestos de la luz, el del fin de la mascarilla en exteriores, el de la temporalidad de los empleados públicos y el de "medidas urgentes en el ámbito cultural y deportivo". El tercero es el que más peligra y podría convertirse en otro rechazo de la Cámara a una propuesta legislativa del Gobierno de Sánchez.