Yolanda Díaz, mejor valorada que Pedro Sánchez y que Pablo Iglesias cuando era vicepresidente

Publicada el 22/07/2021 a las 06:00

Encuesta tras encuesta, la popularidad de Yolanda Díaz, ministra de trabajo y ahora vicepresidenta segunda, ha ido escalando hasta cosechar las mejores valoraciones entre la ciudadanía. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da cuenta de ello: la gallega ha obtenido una puntuación de un 5,1 entre los encuestados. Empata con la ministra de Economía y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y sólo otra mujer la supera: Margarita Robles, ministra de Defensa. Son las mejores de la clase. Pero hay más. Yolanda Díaz siempre ha superado a Pablo Iglesias cuando era vicepresidente y también adelanta a Pedro Sánchez en cuanto a la valoración que la población hace de los líderes políticos.

En el Ministerio de Trabajo, sin embargo, no hay botellas descorchadas ni celebraciones. El equipo de la ministra prefiere caminar al margen de encuestas que, al fin y al cabo, consideran coyunturales, una foto fija de contextos muy concretos. Fuentes del departamento se inclinan por no hacer valoraciones. Lo que sí resaltan es que no hay ningún secreto, más allá de "trabajar pensando en lo mejor para la gente".

Los sucesivos barómetros del organismo que incluyen la evaluación del equipo de Pedro Sánchez muestran la evolución de la titular de Trabajo: en marzo del año pasado partía con un 4,3, sólo por debajo del ahora exministro Pedro Duque. Aquel mes, en el que la pandemia del coronavirus todavía parecía una amenaza remota, el entonces líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se instalaba en el 3,7. Pasado el verano y los meses más críticos de la crisis sanitaria, Yolanda Díaz logró mejorar su expediente. Según el barómetro de octubre, la ministra conseguía conquistar algunas décimas más, acercándose al aprobado: conseguía un 4,6, sólo por detrás de Salvador Illa (4,7) y Margarita Robles (4,7). No corría la misma suerte Iglesias, quien por el contrario iniciaba un descenso progresivo en su evaluación: en octubre se conformaba con una nota del 3,4.

Entrados ya en el nuevo año, Díaz se mantuvo en el top tres, aferrándose al 4,6. Tomaban la delantera Nadia Calviño (5) y Margarita Robles (5,1), mientras que Salvador Illa compartía el podio con un 4,6. Por su parte, el entonces líder del partido morado recibía un 3,3 por parte de los encuestados. Sería esta su última calificación.

En abril, la ministra de Trabajo bate su récord: se hace con un 5,2 y sólo Robles la supera, por una décima. En el último barómetro de julio, sólo ella y otras dos ministras logran superar el umbral del aprobado. Observando su evolución desde el año pasado y comparándola con la nota media del resto de ministros, Yolanda Díaz siempre ha ido un paso por delante de sus compañeros y compañeras.

El CIS incluye entre sus cuestiones una pregunta abierta que, además, busca indagar sobre las preferencias de la ciudadanía para liderar el Gobierno. La respuesta es espontánea y un 10% menciona a Yolanda Díaz, sólo un punto por debajo de Pablo Casado (11%). Pedro Sánchez es el nombre más repetido, con un 22%.

En cabeza entre los líderes

En cuanto al liderazgo político, Yolanda Díaz se lleva el oro. Aunque no llega al aprobado, la ministra obtiene una puntuación del 4,7, lo que la sitúa por encima del propio Pedro Sánchez (4,3). Les siguen Íñigo Errejón, al frente de Más País, con un 4,3. A distancia, Inés Arrimadas (Ciudadanos) obtiene un 3,5 y Pablo Casado (PP) un 3,4. A la cola se ancla Santiago Abascal (Vox) con una nota, según los datos del último barómetro de julio, de 2,8. La anterior encuesta, publicada en junio y sin importantes alteraciones, ya concedió a la vicepresidenta segunda un primer puesto, por encima del presidente del Gobierno.

Un análisis de la firma demoscópica Elemental Research, dirigida por José Pablo Ferrándiz, destaca que en lo que va de año se consolida una tendencia: los líderes de la izquierda "tienen más tirón que los líderes de la derecha entre el conjunto de los ciudadanos". Pero además, señala el mismo análisis, los liderazgos de la izquierda "son más transversales que en la derecha". Sánchez, Díaz y Errejón logran, en general, buenas evaluaciones medias "no sólo entre sus votantes, sino también entre los votantes de las otras formaciones de izquierda". Algo que no ocurre con los líderes de la derecha, "incapaces de trascender más allá de sus propios electorados".

En ese contexto, el nombre de Yolanda Díaz resuena entre las filas de la izquierda. No sólo gusta como líder de partido y como ministra, sino que "es, junto a Sánchez, la mejor evaluada en su actuación política en relación con el covid-19". Además, destaca el mismo análisis, "la puntuación que obtiene entre sus votantes es claramente más alta que la que Sánchez obtiene entre los votantes del PSOE o la que Errejón logra entre los de Más País".

La reflexión de Elemental Research vaticina que, una vez la gallega se pronuncie acerca de su futuro político, es posible que quienes la vieran como aliada empiecen a verla como rival electoral. Parece previsible que entonces empiecen a disminuir sus puntuaciones medias actuales. En todo caso, sí "parece estar creciendo" como líder y su "transversalidad podría ser una característica fundamental para esa, quizá, necesaria unidad de la izquierda de cara a las próximas elecciones".