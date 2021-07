Directo | Darias confirma que España tendrá tercera dosis de la vacuna pero no aclara cuándo se administrará

Publicada el 23/07/2021 a las 09:51 Actualizada el 23/07/2021 a las 12:33

Sigue en infoLibre la última hora de este viernes:

12.30. Euskadi dice que se sienten frustrados de no poder tomar "otras medidas" ante una pandemia con tendencia "al alza". La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha afirmado que la tendencia de la pandemia sigue "aún al alza" y que se sienten "frustrados" de no poder adoptar "otras medidas o con otra inmediatez" para luchar contra el coronavirus. En un entrevista a Radio Euskadi, Sagardui ha apelado nuevamente a "cuidar la salud" y cumplir con las medidas para hacer frente a esa pandemia. "Aún estamos en una tendencia al alza", ha agregado la consejera.

12.20. Madrid responde a Darias: "Antes de pensar en terceras dosis hay que pensar en primeras y segundas". El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado este viernes que antes de plantear la posibilidad de inyectar una tercera dosis de las vacunas contra el covid-19, el Ministerio de Sanidad debería trabajar en garantizar la llegada de viales para garantizar la primera y segunda dosis". Así lo ha indicado en la rueda de prensa para actualizar la situación epidemiológica en la región después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, haya asegurado que "todo apunta" a que su departamento administrará una "tercera dosis de refuerzo" de la vacuna contra el coronavirus, si bien ha reconocido que todavía no se ha determinado "cuándo" comenzará a suministrarse.

Necesitamos 3,5 millones de dosis para completar la vacunación contra el COVID-19 de la población diana.



Trabajamos en un escenario de escasez de vacunas. Insistimos en que hacen falta más: sólo tenemos 401.383 dosis en stock. pic.twitter.com/Z3vak5KGTj — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 23, 2021

12.10. Colau pone el retrato del rey, llevando una mascarilla con la bandera republicana. El Ayuntamiento de Barcelona ha colocado este viernes en un lateral de la sala de plenos un retrato de Felipe VI, después de que la sentencia del Tribunal Supremo obligara al consistorio a colocar un retrato del rey, en una sesión que la alcaldesa Ada Colau preside llevando una mascarilla con la bandera republicana. Colau dejó en manos de los servicios jurídicos la aplicación de la sentencia y, finalmente, este viernes se ha colocado la foto del monarca: "Estamos orgullosos de que retiráramos el busto del rey emérito porque es un corrupto confeso fugado a una dictadura árabe. Su imagen no va a volver nunca más a este pleno".

11.50. Belarra, sobre la cita de Sánchez con inversores: "Los fondos buitre no votan en el Congreso". La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado que la futura Ley de Vivienda cumplirá con el acuerdo de gobierno e incluirá la regulación del precio del alquiler, con lo que ha transmitido "tranquilidad" a la ciudadanía dado que "los fondos buitre no votan en el Congreso de los Diputados". Así lo ha trasladado a los medios de comunicación momentos antes de impartir una ponencia en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Sobre la reunión del presidente del Gobierno con fondos de inversión, en su gira por Estados Unidos, la también secretaria general de Podemos ha subrayado que Pedro Sánchez puede organizar su agenda "como considere oportuno, faltaría más". Eso sí, tras ser cuestionada sobre posibles reticencias de dichos fondos a la futura Ley de Vivienda, Belarra ha mostrado su confianza en que esta normativa va a cumplir con el acuerdo de gobierno entre ambos socios y va a regular los precios del alquiler, homologando a España con el marco legislativo europeo ya existente.

11.35. Simancas replica al PP que si "quiere investigar" tiene una oportunidad con la comisión de 'Kitchen': "Se van a hartar". Después de que los conservadores hayan pedido "una comisión de investigación en las Cortes Generales" acerca del Plus Ultra para conocer el destino del dinero, "el objetivo del Gobierno" y que este "dé todas las explicaciones" sobre la aerolínea, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha replicado este viernes al Partido Popular que si "quiere investigar" tiene "una oportunidad fantástica" con la comisión del Congreso de los Diputados que indaga en la operación Kitchen.

"¿Que el PP quiere investigar? Tiene una oportunidad fantástica a partir del día 1 de septiembre cuando reanudemos los trabajos de la comisión Kitchen. Se van a hartar de investigar porque hay una panoplia de irregularidades que se cometieron en el Ministerio del Interior para tapar el latrocinio del PP", ha espetado Simancas, quien ha defendido además que el Gobierno "está actuando con pleno respeto a los procedimientos legales", con "máxima transparencia" y colaborando con la Justicia acerca de Plus Ultra. "No se trata de subvenciones, son préstamos que se tienen que devolver. No es una empresa venezolana, es española", ha matizado.

Rafael Simancas (@SimancasRafael), secretario de Estado de Relaciones con las Cortes sobre Plus Ultra: “No son subvenciones, son préstamos y se tienen que devolver”.#LaHoraDeLa1https://t.co/9zm48xVzyx pic.twitter.com/GzyowLNn3Y — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 23, 2021

11.25. El PP reclama al Gobierno que deje que el Congreso investigue el rescate de Plus Ultra "si nada tiene que ocultar". El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha reclamado este viernes al Ejecutivo que el Congreso investigue el rescate a la aerolínea Plus Ultra "si nada tiene que ocultar" sobre este caso. Además, se ha quejado de que el PSOE y sus socios "bloqueen siempre" las comisiones parlamentarias de investigación que "atañen al Gobierno". En una entrevista en TVE, González Terol ha criticado que el Gobierno "diga no" a la comisión de investigación que ha solicitado de nuevo su partido, después de que un juzgado haya suspendido la entrega de 34 millones del rescate a Plus Ultra.

"Si nada tiene que ocultar el Gobierno, ningún miedo tienen que tener el PSOE y Podemos de que se investigue si existe algún tipo de vinculación entre Venezuela y algún partido político que forme parte de esta coalición de Gobierno".#LaHoraDeLa1



@Aglezterol en @LaHoraTVE pic.twitter.com/fqpuvHArTJ — Partido Popular (@populares) July 23, 2021

11.10. BNG, ERC y Bildu piden que el Congreso retome su investigación sobre el accidente del Alvia. El Bloque Nacionalista Galego, junto con ERC y Bildu, ha registrado un escrito solicitando que el Congreso retome la comisión de investigación sobre el accidente ferroviario del Alvia que tuvo lugar en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013, y en el que fallecieron 80 personas y 52 resultaron heridas.

Estas formaciones consideran que "tras las nuevas informaciones" relacionadas con aquel suceso es preciso que el Congreso reabra su investigación con el fin de "esclarecer la cadena de responsabilidades" y adoptar medidas para evitar que se repitan situaciones similares. El Congreso ya constituyó una comisión de investigación sobre este accidente en 2018, pero sus trabajos se quedaron a medias por la convocatoria de las elecciones de abril de 2019 y nunca se retomaron.

10.50. Belarra reclama terminar con el concordato con la Santa Sede y espera que la postura del PSOE "no se quede en papel mojado". La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha llamado a lograr "de una vez por todas acabar" con los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede que datan de 1979, así como poder sacar la asignatura de Religión en las escuelas públicas. Preguntada sobre una información de Cadena Ser relativa a los planes del PSOE de llevar a su próximo Congreso Federal los acuerdos con la Santa Sede, Belarra ha afirmado que "es una buena noticia que lo expresen así en sus documentos para su Congreso", pero que le gustaría que "no se quedara en papel mojado y se tradujera en cambios legales". Así lo ha trasladado a los medios de comunicación momentos antes de impartir una ponencia en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

10.30. El PSOE sostiene que "es el momento" de actualizar los acuerdos con la Santa Sede. En el marco de la ponencia del 40º Congreso socialista, el PSOE, según informa Cadena Ser, se ha comprometido a aprobar una Ley de Libertad de Conciencia, Religiosa y de Convicciones, algo que ya estaba previsto en el acuerdo del Gobierno de la coalición de PSOE y Unidas Podemos. Así, el documento que guiará la política del partido del Gobierno en los próximos años sostiene que "es el momento" de actualizar los acuerdos con la Santa Sede "que son de hace 40 años, algunos previos a la Constitución", y plantea hacerlo a través del "diálogo" con la Iglesia.

En el documento se especifica que quieren impulsar “una norma que pivote sobre las libertades individuales y los derechos fundamentales, que garantice la libertad de culto, la neutralidad del Estado y el pluralismo religioso y filosófico”.

NOTICIA SER | El PSOE defiende que "es el momento" de denunciar los acuerdos con la Santa Sede https://t.co/QGLgrApWxr Una información de @Lacarreter — Cadena SER (@La_SER) July 23, 2021

10.00. El precio de la luz cae un 5,5% este viernes, hasta los 95,89 euros/MWh. El precio medio de la luz en el mercado mayorista caerá este viernes un 5,5% con respecto a los 101,52 euros por megavatio hora (MWh) marcados ayer jueves, situándose así por debajo de la cota de los 100 euros.

En concreto, el pool registra para hoy un precio medio de 95,89 euros/MWh, alejándose así de los máximos que ha ido tocando a lo largo de la semana, y que le llevaron a registrar el miércoles un récord histórico de 106,57 euros por MWh.

23 de julio. Medios publican que hoy la luz da "un respiro" o "una tregua". Significa que en vez del triple que hace un año, cuesta más del doble.



Medias en céntimos/kWh, impuestos incluidos.



Hora valle 15,08

Hora llana 17,64

Hora punta 28,72

Media aritmética 20,48 — FACUA (@facua) July 23, 2021

9.35. EEUU tilda de "irresponsable" y peligroso" el rechazo de China a la investigación de la OMS en Wuhan. Así lo ha expresado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa en la que ha incidido en que "no es momento de poner trabas" a la investigación de la OMS, que ya realizó una primera indagación en el laboratorio de la ciudad china, si bien posteriormente ha considerado que no se tuvo suficientemente en cuenta en aquella primera fase.

"Junto con otros estados de todo el mundo, seguimos pidiendo que China proporcione el acceso necesario a los datos y las muestras. Esto es crítico para que podamos entender y prevenir la próxima pandemia", ha dicho Psaki, quien ha resaltado el compromiso de la OMS de llevar a cabo una segunda fase "transparente, dirigida por expertos y libre de interferencias".

9.33. ¡Buenos días! Los españoles se vacunarán con una tercera dosis de la vacuna anticovid. Así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una entrevista en Ondacero. "Lo que habrá que determinar es cuándo", ha añadido. Al ser preguntada sobre si los españoles tendrán que vacunarse cada año, Darias ha sido tajante: "Sí, sin duda alguna". Sin embargo, la ministra ha insistido en que el objetivo ahora es "seguir vacunando a todo el mundo hasta alcanzar si es posible el 100%" de la población española con pauta completa.