La Junta Electoral notifica a Torra el cobro de 8.500 euros en multas por acciones en la campaña del 28A

La Junta Electoral Central (JEC) ha notificado este sábado al expresidente de la Generalitat Quim Torra la ejecución de tres sanciones económicas por un valor total de 8.500 euros por actuaciones durante la campaña electoral del 28A de 2019, según ha informado este sábado en un comunicado recogido por Europa Press.

La primera multa, por valor de 3.000 euros, sanciona haber mantenido la pancarta y los lazos amarillos a favor de los presos del 1-O en la fachada de la Generalitat durante periodo electoral; la segunda, de 2.500 euros, por utilizar en un correo electrónico expresiones relativas a la aplicación del artículo 155 tras el 1-O, al "exilio y a la cárcel"; y la tercera, por valor de 3.000 euros, por una carta de felicitación a trabajadores públicos.

"La represión no para. El Estado español vive aún ciego de venganza por la gran victoria ciudadana del 1-O. La JEC española desobedece al Consejo de Europa y me robará en las próximas horas 8.500 euros por tres sanciones de venganza por defender derechos", ha dicho Torra en un tuit.

La repressió no s’atura. L’estat espanyol viu encara cec de venjança per la gran victòria ciutadana del Primer d’Octubre. La JEC espanyola desobeeix el Consell d'Europa i em robarà les pròximes hores 8.500€ per tres sancions de venjança per defensar drets https://t.co/GfGbpBj1Ek