Publicada el 30/07/2021 a las 08:08 Actualizada el 30/07/2021 a las 10:16

Sigue en infoLibre la última hora de este viernes:

09.50. Ximo Puig considera "un error inmenso" la ausencia del president catalán y pide una reforma del modelo de financiación autonómico. El socialista Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, sí ha destacado la importancia de la Conferencia de Presidentes, y ha señalado que es "un error inmenso no estar donde se discute el futuro de todos", aludiendo de nuevo al president catalán. Pero Puig no ha dejado de reclamar una reforma del modelo de financiación, en la misma línea que otros dirigentes socialistas: "Nosotros, desde la Comunitat Valenciana, jamás vamos a admitir situaciones de privilegio y por eso voy a volver a insistir en la reforma del modelo de financiación autonómica para que todos los españoles seamos iguales y no haya una España a distintas velocidades".

El también socialista Adrián Barbón, presidente asturiano, ha afeado también la ausencia del presidente de la Generalitat catalana. "Sinceramente, creo que se equivoca", ha dicho: "Uno puede ser un independentista confeso, pero no tiene nada que ver defender esa posición política con negarse a defender los intereses de tu comunidad en un órgano que es el máximo representante de la federalización del Estado".

09.42. Ayuso acusa al Gobierno de dar "trato preferente" a "las comunidades desleales con España". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado en el arranque de la Conferencia de Presidentes una desigualdad de trato por parte del Gobierno: "Se da trato preferente para las comunidades más insolidarias, más desleales con España. Las que más aportamos, las que siempre estamos ahí, no somos escuchadas". La dirigente del PP ha asegurado, asimismo, que no volverá a acudir a estas reuniones si no se sigue el reglamento.

En una línea similar se ha expresado Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria: "Otros no vienen, y a veces reciben más no viniendo que estando", ha dicho, en clara referencia a Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Catalunya y única ausencia del día.

09.30. Almeida asegura que Sánchez "castiga" a las comunidades autónomas que no le apoyan. El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de beneficiar a las comunidades autónomas que lo apoyan "para seguir en Moncloa" mientras que "castiga" a las que que no lo hacen. "Quien lo apoya para seguir en La Moncloa tiene prebendas, y quien no le apoya, es castigado. No puede dejar de sorprendernos la falta total de empatía de Sánchez con la realidad de España, con más de 100.000 muertos, medio millón de parados, personas en ERTE", ha declarado en una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press.

09.21. Feijóo califica la Conferencia de Presidentes de "reunión informal" y pide que el certificado de vacunación sirva para acceder a espacios de alta incidencia. Antes de la reunión entre los presidentes autonómicos de este viernes en Salamanca, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el encuentro de "reunión informal", aunque el dirigente del PP espera que sirva "al menos para que el Gobierno "escuche" a las autonomías.

Sobre sus peticiones al Ejecutivo, Feijóo ha pedido que se unifique el criterio sobre el certificado de vacunación para que este permita "entrar en lugres públicos de mucha incidencia", como los restaurantes. También ha insistido en que no hay "suficientes vacunas" y ha pedido que se amplíe el rango de edad para la Janssen. "Es evidente que necesitamos una ley de pandemias, se puede y se debe legislar", ha añadido.

Sobre la distribución de fondos, ha pedido "respeto por la concurrencia y la transparencia": "Siempre ganan unos y pierden otros, y no creo que sea lo que necesitan los territorios".

09.00. Arranca la Conferencia de Presidentes, marcada por la ausencia de Pere Aragonès y por las críticas del PP, Cataluña y Euskadi. Las autoridades llegan a la Plaza Mayor de Salamanca, donde se celebra este viernes la Conferencia de Presidentes, institución de encuentro entre el Gobierno y las presidencias de las Autonomías. Pere Aragonès, president de la Generalitat catalana, será el único que falte, después de que Iñigo Urkullu, su homólogo vasco, confirmara la ausencia tras llegar a un acuerdo con el Ejecutivo sobre la cesión de ciertos impuestos. Estas dos comunidades, así como las gobernadas por el PP, han manifestado su malestar sobre el formato de la reunión, que en su opinión no se ha preparado suficientemente.

Pese a la ausencia de la Generalitat, el lunes está prevista un encuentro bilateral entre el Estado y Cataluña, un encuentro que no se celebraba desde 2018 y que también criticado por la oposición. Pablo Casado acusaba el jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de solo estar "cumpliendo con los separatistas".

Junto al presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos, están presentes en la reunión de trabajo la ministra de Sanidad, Carolina Darias y las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Tras los saludos institucionales y la foto de familia, el encuentro arrancará oficialmente a las 11 de la mañana.

07.11. El nuevo Gobierno de Perú toma posesión entre altercados que han enfrentado a simpatizantes y opositores. El nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, ha tomado juramento a los ministros que integrarán el gabinete del primer ministro de la nación andina, Guido Bellido Ugarte. La jornada ha estado marcada por el rechazo de varios partidos al líder del Gobierno y por los altercados en los alrededores del lugar del juramento.

Durante la espera de la sesión, varios grupos se han enfrentado en los alrededores del Gran Teatro Nacional de Lima, y se han registrado agresiones entre simpatizantes y manifestantes que rechazan a Castillo, según recoge el diario La República. Por ahora, el equipo de Bellido estará formado por 16 ministros —dos mujeres y 14 hombres—. Aún quedarían pendientes de conocer los ministros que asumen las carteras de Economía y Justicia.