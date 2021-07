Directo | Cataluña reclamará 56 traspasos de competencias en la reunión bilateral con el Gobierno

Publicada el 29/07/2021 a las 09:51 Actualizada el 29/07/2021 a las 11:23

11.05. Cataluña reclamará 56 traspasos en la reunión bilateral con el Ejecutivo: "Los queremos todos y los queremos rápido". La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha explicado que el Govern reclamará en la comisión bilateral con el Gobierno del próximo lunes el traspaso de 56 competencia que, ha asegurado, están pendientes: "Los queremos todos y los queremos ya". "Queremos todos los recursos para mejorar la vida de la ciudadanía porque estamos en un momento complejo social y económicamente", ha dicho este jueves Vilagrà en rueda de prensa junto al vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, después de reunirse con los grupos del Parlament antes de la bilateral.

A la reunión previa han asistido la portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero; la secretaria adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta; el presidente del grupo de Junts, Albert Batet; el diputado de los comuns, David Cid, y el diputado de Cs Joan García; mientras que los grupos parlamentarios de la CUP y Vox no han acudido a la reunión, tal como habían avanzado, y tampoco ha asistido al encuentro ningún representante del PP.

10.02. La Conferencia de Presidentes, entre las quejas por "discriminación" y las llamadas a "dialogar". "Nos sentimos discriminados, perjudicados y maltratados", ha asegurado Fernando López Miras (PP), presidente de la Región de Murcia, en una entrevista con RNE. El dirigente ha afeado la desigualdad de las distintas comunidades autónomas frente a Euskadi y Cataluña en la Conferencia de Presidentes del viernes. "Las decisiones no se van a tomar mañana en la mesa en la que esté el presidente de la Región de Murcia con el resto de presidentes autonómicos, se van a tomar en la mesa en la que esté sentado el presidente del País Vasco y el presidente de Cataluña con el presidente del Gobierno", en referencia a la reunión bilateral Estado-Generalitat prevista para el lunes entre Pere Aragonès, presidente catalán, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Por su parte, María Chivite (PSOE), presidenta de Navarra, ha descartado que Pedro Sánchez tenga que cancelar esta mesa bilateral si Aragonès no acude a la Conferencia de Presidentes, como ha anunciado. "No hay que perder la oportunidad de estar en ninguno de los espacios en los que se pueda dialogar y en los que se pueda llegar a acuerdos", ha sostenido en una entrevista también en RNE, insistiendo en que no comparte la ausencia del presidente catalán este viernes.

09.58. Cs acusa de "inductores" y "cooperadores necesarios" a Aragonès y Giró por los avales del Instituto Catalán de Finazas. El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha acusado este jueves de "cooperadores necesarios" e "inductores" al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y al conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, a cuenta de los avales del Instituto Catalán de Finazas (ICF) para las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a excargos del Govern encausados por la acción exterior del Ejecutivo catalán. En una entrevista en Onda Cero, recogida por la agencia Europa Press, el dirigente de la formación ha señalado que van a "insistir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que persiga a los principales responsables" que, a su juicio, son ambos mandatarios.

En su expediente abierto contra 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña por su responsabilidad contable en los gastos de las denominadas embajadas catalanas en el exterior, el Tribunal de Cuentas había anunciado que aprecia indicios de ilegalidad en los avales presentados por la mayor parte de los afectados para afianzar los 5,4 millones de euros que se les reclaman, y que han sido asegurados con dinero del Instituto Catalán de Finanzas. Por su parte, la Fiscalía Superior de Cataluña había abierto, a raíz de una denuncia de Ciudadanos, una investigación sobre estos avales.

09.01. El IPC interanual sube dos décimas en julio, hasta el 2,9%. El Índice de Precios de Consumo (IPC) situó su tasa interanual en el 2,9%, dos décimas por encima de la de junio, aunque cayó un 0,7% en julio en relación al mes anterior, según los datos avanzados publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el dato interanual influyen los servicios de alojamiento y el gas, cuyos precios aumentaron este mes frente a las bajadas del año pasado. En sentido contrario, destacada la bajada de los precios de la electricidad, frente al aumento registrado en julio del año pasado.

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que aumentó en julio cuatro décimas hasta el 0,6%, con lo que se sitúa más de dos puntos por debajo de la del IPC general.

08.33. Entra en vigor la ley gallega que reconoce la violencia vicaria como violencia machista. La ley autonómica, publicada el miércoles en el boletín oficial de la comunidad, incluye dentro del concepto de violencia de género la llamada violencia vicaria, entendida esta como "el homicidio, asesinato o cualquier otra forma de violencia" ejercida sobre los hijos de la mujer, o sobre cualquier otra persona "estrechamente unida a ella", con la finalidad de causarle el mayor daño por parte de quien sea o haya sido su cónyuge o haya mantenido una relación análoga, aún sin convivencia.

08.12. El Gobierno presenta este jueves su informe de rendición de cuentas de 2021. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparece a las 11 de la mañana en La Moncloa para evaluar la actuación de su Gobierno en el curso político, en un documento llamado Cumpliendo. Pablo Casado, líder del PP, e Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, han anunciado ruedas de prensa para hacer su propia evaluación.