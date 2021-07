Sánchez sostiene que ha cumplido un tercio de sus compromisos y lamenta la oposición “destructiva” del PP

Publicada el 29/07/2021 a las 11:43 Actualizada el 29/07/2021 a las 12:55

"A pesar del tiempo excepcional que estamos viviendo, el Gobierno avanza y cumple sus compromisos". Así se pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su rendición de cuentas semestral este jueves. El informe Cumpliendo, en el que el Ejecutivo da seguimiento al avance de sus políticas, apunta que los compromisos adquiridos son 1.563, 225 más que en diciembre pasado, ya que se han incorporado las medidas del plan para los Fondos Europeos y sucesivas iniciativas lanzadas por los distintos ministerios. De esos compromisos adquiridos, ha mantenido el presidente, "ya se encuentran activados el 94% de los mismos" y se han cumplido el 38,2%.

En una comparecencia en la que no hubo lugar para la autocrítica —el presidente no planteó ninguna reserva sobre la actuación de su Gobierno en pleno quinta ola de la pandemia y con la renovación de numerosas instituciones todavía bloqueada— Pedro Sánchez criticó la oposición "destructiva" del PP e insistió en que la voluntad del Gobierno es "apostar por la esperanza". "Cada uno debe decidir si desea apoyar o bloquear el deseo de la sociedad española de avanzar", decía. "Si alguien desea instalarse en la negatividad, el pesimismo y la confrontación, no van a encontrar al Gobierno de España allí". De la misma forma, el presidente del Gobierno valoró el trabajo del Gobierno de coalición, así como la “constante colaboración con las comunidades autónomas”, y destacó la velocidad de vacunación y el despliegue de "un escudo social sin precedentes en la historia de nuestro país".

Sánchez recordó que el PP es quien tiene la capacidad para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y dejó claro que no existe otra alternativa a que el principal partido de la oposición acepte cumplir lo que establece la Carta Magna.

“El Gobierno cumple con la Constitución y pedimos a la oposición que cumpla con la Constitución”, insistió repetidamente. Los miembros del CGPJ, recordó el presidente para subrayar la gravedad de la situación provocada por el bloqueo al que el PP ha sometido las instituciones, “llevan ya 968 días con el mandato caducado, pero también están pendientes de renovación otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas”.

La “solución, remarcó, depende de Pablo Casado. “Llevamos tres años tendiendo la mano al PP para renovar y cumplir con la Constitución”. Y que el PP “cumpla” con la Constitución “no depende del Gobierno”, sino que depende del propio Partido Popular, al que ha instado a abandonar “la posición de bloqueo”. Porque el Gobierno, subrayó, ya lo ha intentado en cuatro ocasiones. Es algo que está reclamando, recordó, el propio presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes y que “no es una obligación que marca el Gobierno de turno, lo marca la Constitución. El Gobierno cumple con la Constitución y lo que tiene que hacer el principal partido de la oposición es cumplir con la Constitución”.

Cumplir lo que establece la Carta Magna, defendió Sánchez. es “aún más necesario” en el momento actual en el que hay que “regenerar la vida democrática del país”. “Todos estamos obligados a cumplir con la Constitución. Y más aquellos partidos que se autoproclaman constitucionalistas. Eso se dice y se hace. No será por esperar y por la paciencia del Gobierno”.

El presidente también se pronunció por primera, vez sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el primer estado de alarma. Y lo hizo para confirmar que comparte las opiniones expresadas hasta ahora por diferentes miembros de su Gobierno. El Ejecutivo, señaló, respeta y acata el fallo, pero no la comparte. El Gobierno sigue manteniendo que el estado de alarma es el instrumento “más eficaz” para poder hacer frente “a esta pandemia y a potenciales pandemias en el futuro”, sugiriendo que en una situación parecida volvería a utilizar el mismo instrumento constitucional para hacer frente a una situación como la provocada por el SARS-CoV-2.