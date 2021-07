Directo | Tokio confirma por primera vez más de 4.000 casos diarios de coronavirus en medio de los Juegos Olímpicos

Publicada el 31/07/2021 a las 12:08 Actualizada el 31/07/2021 a las 13:23

Sigue con infoLibre el minuto a minuto de este sábado:

13.24. Illa (PSC) exige a Aragonès acudir a las cumbres de presidentes y pedir la próxima en Barcelona. El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no acudiera este viernes en la Conferencia de Presidentes, y le ha pedido que participe en estas cumbres y que proponga que la próxima se celebre en Barcelona.

"Creo que debería ir y voy más allá: creo que debería proponer que la próxima reunión se celebre en Barcelona", para que Cataluña vuelva a liderar una España diversa, ha defendido Illa en una entrevista de Europa Press. "Y en lugar de eso, nos quedamos en casa. Y la silla de Cataluña, vacía. Y la voz de Cataluña no se puede escuchar, y los intereses de Cataluña, sin defender", ha añadido el jefe de la oposición, que ha calificado la ausencia de Aragonès de gran error y decepción, porque esperaba más de él.

13.15. La Guardia Costera evacua a varios migrantes del 'Sea-Watch 3' a causa de su mal estado de salud. La Guardia Costera de Italia ha evacuado a varios migrantes del barco 'Sea-Watch 3' debido a su mal estado de salud, horas después de que la organización no gubernamental Sea-Watch pidiera ayuda a Malta e Italia tras un rescate de cerca de cien migrantes en el Mediterráneo central.

13.06. Teresa Rodríguez señala que la ruptura de Vox con el PP "no se la cree nadie": "Es como una canción corta de Pimpinela". La portavoz de Adelante Andalucía y parlamentaria autonómica no adscrita, Teresa Rodríguez, ha sostenido que "lo de Vox con el PP", en relación a su posible ruptura de relaciones, "ya no se lo cree nadie", y ha señalado que es "como una canción muy cortita de Pimpinela". También ha comentado que en Andalucía cree que ya "es la tercera o cuarta vez que dicen que van a romper relaciones, y les dura muy poco el 'show'" a ambos partidos. "Es como una canción muy cortita de Pimpinela", ha añadido.

12.15. Localizan a 31 migrantes tras llegar en dos pateras a Ses Salines y Cabrera (Baleares). Un total de 31 migrantes han sido localizados entre este viernes noche y la mañana del sábado tras llegar en dos pateras -en una viajaban 14 varones y en otra 17- a Ses Salines y Cabrera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares a los medios de comunicación, a las 23.15 horas de este viernes han sido interceptados en las proximidades de la playa de la Colònia de Sant Jordi, en el municipio mallorquín de Ses Salines, un total de nueve varones en aparente buen estado de salud, ocupantes de embarcación tipo patera. Posteriormente, otros cinco han sido interceptados. En total, en esta primera patera han llegado 14 personas, quienes han sido avistadas previamente por un pesquero en una zona próxima al Faro de Ses Salines.

12.14. Siete ciudades gallegas cierran el ocio nocturno y piden certificados covid en hostelería este sábado. Las siete grandes ciudades gallegas cierran sus locales de ocio nocturno a partir de la madrugada de este sábado 31 de julio, momento en el que entraron en vigor las nuevas restricciones acordadas por el comité clínico de la Xunta este pasado martes. Además, debido a su paso a nivel alto, los locales hosteleros de las urbes deberán exigir certificado covid para el interior, al 50% de su capacidad -en el exterior, también al 50%, no será necesario documento acreditativo-.

A estas medidas se suma la prohibición de reuniones de no convivientes entre las 01.00 horas y las 06.00 horas de la madrugada, así como la limitación, en toda la comunidad autónoma, del número de personas que se pueden reunir en espacios públicos o privados -seis en interiores y diez en exteriores-, durante el resto del día. Las restricciones entran en vigor, además, tras el aval otorgado este pasado viernes por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que, en base al informe técnico remitido por el Ejecutivo gallego, ha considerado "necesarias" y "proporcionadas" las medidas, "que responden a un incremento en la transmisión del virus".

12.11. Abierto el plazo para solicitar las ayudas económicas para exhumar fosas de la Guerra Civil y la dictadura. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha abierto un plazo hasta el próximo 10 de septiembre de 2021 para solicitar las ayudas económicas destinadas a las Entidades Locales para exhumar fosas de la Guerra Civil y la dictadura.

La ayuda económica, cuya cuantía asciende a un millón de euros, tiene por objeto financiar las actuaciones de las Entidades Locales relativas a la investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas en fosas de la Guerra Civil y la dictadura, así como las destinadas a su dignificación. De esta forma, el Ministerio de la Presidencia, de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, mediante Resolución del Secretario de Estado de Memoria Democrática dictada el 7 de julio, ha concedido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la subvención nominativa prevista a su favor en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

12.00. Tokio confirma por primera vez más de 4.000 casos diarios de coronavirus en medio de los Juegos Olímpicos. Las autoridades de la capital de Japón, Tokio, han confirmado por primera vez este sábado más de 4.000 casos diarios de coronavirus, en medio de un repunte de los contagios durante los últimos días en plena celebración de los Juegos Olímpicos, aplazados el año pasado a causa de la pandemia.

Así, la cifra de 4.058 positivos supera el anterior máximo, registrado el jueves -cuando se informó de 3.865 casos de covid-19-, y supone un tercer día consecutivo por encima del umbral de los 3.000, según ha recogido la agencia japonesa de noticias Kiodo.