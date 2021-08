El PP defiende la "libre circulación" del emérito y Podemos pide investigarle por sus "negocios turbios"

Publicada el 01/08/2021 a las 12:08 Actualizada el 01/08/2021 a las 12:28

Podemos ha destacado que la figura del rey emérito Juan Carlos I está asociada a "negocios turbios" y augura que habrá "nuevos escándalos", que justifican la necesidad de crear de una vez una comisión de investigación en el Congreso. Por ello, ha lanzado que la ciudadanía no entendería que el PSOE se sume a la "defensa férrea" que hacen PP y Vox sobre la monarquía para no impulsar este órgano parlamentario en la Cámara Baja, de cara a abordar sus presuntos delitos.

Así lo ha trasladado en una entrevista con Europa Press el miembro del Consejo de Coordinación de Podemos (la Ejecutiva del partido) y secretario de la Mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna, tras cumplirse un año de la marcha del Juan Carlos I a Emiratos Árabes. Serna ha incidido en las presuntas irregularidades que rodean al rey emérito, sobre el que han transcendido indicios "fuertes" de que pudo cometer delitos contra la Hacienda pública, como posible evasión fiscal que está siendo investigada en Suiza.

Y es que en pleno siglo XXI, todos los ciudadanos "deberían ser iguales ante la ley", se llamen "López o Borbón", y el Parlamento debería investigar las responsabilidades de esa presunta conducta irregular, dado que "una cosa es la vía judicial y otra la política". Al respecto, Sánchez Serna ha rememorado que investigar al emérito en el Congreso ha tenido "mucho debate", pues Unidas Podemos y otros grupos parlamentarios, entre ellos diversos socios parlamentarios del Ejecutivo, han presentado hasta 15 solicitudes al respecto.

La última ha tenido lugar recientemente, dado que su grupo junto a ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís y BNG formalizaron una nueva solicitud para esclarecer la presunta venta "opaca de armas" a países "no democráticos" y si Juan Carlos I se pudo lucrar mediante "comisiones ilegales".

Sánchez Serna ha lamentado que PSOE, PP y Vox siempre votan en contra cuando se abordan estas peticiones en la Mesa del Congreso, alegando una "interpretación excesiva" del artículo constitucional sobre la inviolabilidad del rey, cuando gran parte de las solicitudes versan sobre presuntos delitos que habría cometido Juan Carlos I justo cuando abdicó, referidos además con actos de "naturaleza privada" que no pueden estar "refrendados" por el Ejecutivo.

"Creemos que técnicamente es posible en nuestro actual marco legal iniciar estas investigaciones, de no hacerlo estamos degradando la idea de monarquía parlamentaria. Si un parlamento no puede limitar a la monarquía (...) ¿qué significa la monarquía parlamentaria?", ha planteado el diputado de Unidas Podemos para advertir de que frenar esas iniciativas supone volver a la "vieja idea de la monarquía soberana".

Respecto a si piensa que Felipe VI ha cometido alguna equivocación al no referirse a la situación de su padre, Sánchez Serna ha destacado que ha sido un "error que guarde silencio" por la polémica que rodea a su padre, pero también en relación a los "pronunciamientos de exmilitares reaccionarios hablando de fusilar a ciudadanos de su país". "Sobre todo el gran error de Felipe VI es seguir guardando silencio sobre las víctimas del franquismo y no hablar abiertamente de los ultras y lo que representó la dictadura para este país", ha zanjado.

PP: el rey emérito "puede ir a donde quiera"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera sin embargo que el rey "puede ir donde quiera porque tiene libertad de circulación" como cualquier ciudadano y ha añadido que no tiene ninguna causa abierta. Dicho esto, ha indicado que no cree que el PP deba "opinar" sobre si "debe o no debe" regresar a España. "Creo que sobre Don Juan Carlos no pesa ninguna cuestión jurídica y, por tanto, no tengo nada más que opinar", ha declarado el número dos del Pablo Casado en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, García Egea ha rehusado pronunciarse acerca de si el rey emérito debería regresar o no a España. "No tengo que opinar al respecto sobre si debe o no debe. Hay libertad de circulación y por tanto, puede ir donde quiera", ha abundado. El secretario general del PP ha recordado "lo que ha hecho durante todo este tiempo por España en su reinado, pues es algo que los españoles valoran y reconocen".

Arrimadas apoya las decisiones de Felipe VI sobre el exilio del rey emérito

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha expresado su apoyo a las decisiones que ha tomado el jefe del Estado, Felipe VI, respecto a la permanencia fuera de España del rey emérito. "Creo que el rey Felipe VI está actuando con mucha seriedad y está poniendo a la institución que representa al margen de todo esto", ha declarado, en una entrevista con Europa Press.

Sobre la decisión de Felipe VI de que el rey emérito continúe en el extranjero, ha dicho: "Lo que está haciendo el rey Felipe VI me parece correcto y creo que así lo reconocen la mayoría de los españoles en este sentido". Arrimadas ha señalado que hace ya "bastantes años" que Juan Carlos I dejó de ostentar la Jefatura del Estado -desde que abdicó en 2014-, mientras que su sucesor "está actuando bien" y eso tiene su reflejo en la opinión positiva de los ciudadanos sobre la monarquía. Considera que, además de "proteger la institución", el rey está demostrando que la Corona "se ha modernizado" y es "permeable a los cambios". Por otro lado, ha expresado el respeto de Cs a "todas las investigaciones que se estén haciendo" sobre las supuestas irregularidades de Juan Carlos I