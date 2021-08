Directo | El PP, sobre la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat: "A saber qué no nos están contando"

Publicada el 02/08/2021 a las 09:55 Actualizada el 02/08/2021 a las 10:03

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este primer lunes de agosto, cuando se celebrará la comisión bilateral España-Cataluña un mes después de los indultos a los presos condenados por el procès:

10.08. Alemania prohíbe tres nuevas protestas este lunes en Berlín contra las medidas impuestas frente al coronavirus. Las autoridades de Berlín han anunciado este lunes la prohibición de tres manifestaciones planificadas para esta misma jornada contra las medidas impuestas para intentar contener la pandemia de coronavirus tras los incidentes registrados durante el fin de semana, que se saldaron con cerca de 600 detenidos y diez agentes heridos. La Policía berlinesa ha detallado que las prohibiciones han sido impuestas contra dos marchas que iban a transcurrir en una larga avenida que llega al Tiergarten, en las que los organizadores contaban con que se concentraran 10.000 personas, y una reunión en la plaza de Postdam bajo el nombre "Vida libre, amor libre", con cerca de mil participantes esperados.

09.54. Felipe VI arranca su agenda oficial en Mallorca con las audiencias a las autoridades baleares. El rey Felipe VI ha arrancado este lunes su agenda oficial en Mallorca con las audiencias a las autoridades baleares en el Palacio de la Almudaina, en Palma, comenzando por la presidenta del Govern, Francina Armengol. Tras Armengol, también mantendrán una audiencia con el monarca el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, el alcalde de Palma, José Hila —que el año pasado asistió de forma telemática por contacto con un positivo en covid-19—, y la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

El Rey inicia las audiencias a los representantes de las instituciones baleares, durante la estancia de la Familia Real en Palma. El Rey ha recibido en primer lugar a la presidenta de las Illes Balears, Francina Armengol i Socias.

09.49. El PP, sobre la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat: "A saber qué no nos están contando". El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha expresado este lunes sus dudas sobre "la agenda oculta" de la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat que se celebrará, después de tres años, esta tarde en Madrid. En una entrevista en RNE, el conservador ha criticado que habrá cuestiones que "no nos están contando" y ha dicho que el diálogo con las comunidades autónomas debe realizarse "con lealtad y en el marco de la Conferencia de Presidentes", denunciando así que el president Pere Aragonès no acudiera a la última, que tuvo lugar el viernes pasado. "Lo verdaderamente importante para Sánchez es lo que se va a negociar hoy y esto es de una profunda deslealtad. A saber qué no nos están contando. A saber cuál es la agenda oculta del pacto Sánchez-Aragonès", ha dicho.

06.00. Cataluña pedirá 56 traspasos, entre ellos el Prat, y el Gobierno rechaza abordar fondos UE. La Generalitat de Cataluña acudirá a la Comisión Bilateral de este lunes con el Gobierno central en Madrid con una lista de exigencias de 56 traspasos, entre ellos la gestión del Aeropuerto de El Prat de Barcelona, competencias de la Seguridad Social y más funciones para los Mossos. Por su parte el Gobierno central que durante los últimas semanas señalaba que en el encuentro se hablaría únicamente de asuntos como becas o transportes, ha abierto genéricamente la puerta a tratar otras transferencias y cuestiones del Estatut, aunque declina debatir sobre fondos europeos. La reunión está convocada a las 16.00 horas en la sede del Ministerio de Política Territorial.