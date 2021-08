"No eres tú cuando tienes hambre": una marca de chocolatinas desata la polémica por un spot "homófobo" y "plumófobo"

Publicada el 05/08/2021 a las 16:17 Actualizada el 05/08/2021 a las 17:45

Lluvia de críticas a la conocida marca de chocolatinas Snickers por la "homofobia" y "plumofobia" que rezuma uno de sus últimos anuncios veraniegos. El spot en cuestión se desarrolla en un chiringuito de playa. En la mesa, dos personas son atendidas por el camarero. Una de ellas, el famoso influencer Aless Gibaja, pide que le sirvan un zumo de naranja "con vitaminas a, b y c: abracitos, besitos y caricias". Entonces, el camarero pone sobre la mesa un helado de la marca. "¿Mejor?", le pregunta el compañero tras el primer bocado. "Mejor", responde el protagonista, que se ha transformado en un hombre con barba y voz ronca. A continuación, aparece el eslogan que cierra el anuncio: "No eres tú cuando tienes hambre".

El spot, que aparece subido en los perfiles de Youtube e Instagram de la firma de chocolatinas, donde cuenta con casi 300.000 reproducciones y más de 10.000 comentarios, entre ellos el del influencer: "Hahahaha too much". Sin embargo, no a todo el mundo ha hecho tanta gracia el anuncio, que ha sido duramente criticado por "homófobo" y "plumófobo".

"2021. Nos matan, nos dan palizas, la ultraderecha amenaza los pocos derechos que tenemos y nos insultan….pero a Snickers le hace gracia hacer un anuncio homófobo y plumófobo para vender 4 chocolatinas. Me repito pero… se queman pocos contenedores", es solo uno de los muchos mensajes que se pueden leer en redes sociales.

Este anuncio de Snickers es una absoluta vergüenza y un insulto para todo el colectivo LGTBI



No me puedo creer q haya profesionales de la comunicación que piensen q esto es buena idea.

¿Todo vale con tal q hablen de ti?



Y tampoco entiendo cómo @ALESSGIBAJA2 se presta a esto pic.twitter.com/LEpYs4KwfT — Víctor Gutiérrez (@victorg91) August 5, 2021

En la semana del #OrgulloLGTBI en junio @SNICKERSPR se publicita con los colores del arcoiris ️‍. En agosto ya le interesa más ser homófobos y hacer publicidad a costa de reírse de la pluma de un chico gay. pic.twitter.com/wbfRMyLk3a — ️‍Rubén López (@rubenlodi) August 5, 2021

Luego nos preguntamos de dónde nace ese odio y esos ataques lgtbfóbicos y plumófobos. Pues de anuncios tan vergonzosos y repugnantes como este de @snickers_es! How can you approve something like this, @snickers? Y tú, @ALESSGIBAJA2 cómo te prestas? https://t.co/ULPIHnrmFF — Javier Ruescas ️‍ (@javier_ruescas) August 5, 2021

Muchos de los comentarios se han encargado de recordar a la compañía el contexto en el que han sacado a la luz el spot. "Qué divertido ser homófobo en 2021 mientras hace un mes un grupo de chicos asesinó a golpes a un maric-n. Validar la violencia desde el privilegio y la broma os hace cómplices", lamentaba en Twitter el periodista Rubén Serrano.

Qué divertido hacer un anuncio riéndonos de los maric-s con pluma, eh Snickers. Qué divertido ser homófobo en 2021 mientras hace un mes un grupo de chicos asesinó a golpes a un maric-n. Validar la violencia desde el privilegio y la broma os hace cómplices. #BoicotSnickers. — Rubén Serrano (@RubenSerranoM) August 5, 2021

También desde la arena política Podemos calificó el anuncio de "basura" en plena "oleada de LGTBIfobia, con agresiones e incluso asesinatos". "A mí no me hace gracia estigmatizar y reírse de la pluma", apuntó el líder de Más País, Íñigo Errejón.

Hola, @snickers_es . A mí no me hace gracia estigmatizar y reírse de la pluma. Menos aún en un verano en el que se multiplican las agresiones a personas LGTBI https://t.co/cfDFboH9NV — Íñigo Errejón (@ierrejon) August 5, 2021

A primera hora de la tarde, la marca de chocolatinas Snickers pidió disculpas y comunicó que retirará el vídeo, que forma parte de la campaña veraniega en la que han participado desde Carmen Lomana hasta El Cejas. "Lamentamos cualquier malentendido y, con el fin de evitar propagar un mensaje que pueda ser malinterpretado, procederemos inmediatamente a eliminar la campaña", aseguraron fuentes de la compañía a Europa Press, al tiempo que apuntaron que "en ningún momento" pretendieron con el anuncio "estigmatizar ni ofender a ninguna persona ni colectivo" y que se toman "los derechos de igualdad e inclusión muy en serio": "Cualquier persona tiene el derecho de mostrarse tal y como es".