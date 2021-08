Directo | Unidas Podemos compara al rey emérito con Roldán: "Ni siquiera estuvo tanto tiempo fugado"

Publicada el 05/08/2021 a las 09:14 Actualizada el 05/08/2021 a las 10:55

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

10.23. Andalucía, Madrid y Baleares, las comunidades con menor gasto sanitario público per cápita en 2018. El Tribunal de Cuentas, en su informe del sector público autonómico del ejercicio 2018, sitúa a Andalucía, Madrid y Baleares como las comunidades autónomas con menor gasto sanitario publico en relación a su población. En concreto, Andalucía gastó 1.212 euros por habitante, la Comunidad de Madrid, 1.274 euros por habitante y Baleares, 1.387 euros por habitante. En contraposición, la entidad fiscalizadora señala al País Vasco como la región con mayor gasto sanitario público en 2018 en relación a su población (1.753 euros por habitante). Le sigue el Principado de Asturias (1.676 euros por habitante) y la Comunidad Foral de Navarra (1.651 euros por habitante), según este informe elaborado con datos del Ministerio de Sanidad y Cuentas Satélite del gasto sanitario público.

09.58. Compara al rey emérito con Roldán: "Ni siquiera estuvo tanto tiempo fugado". Castañón también ha criticado la situación de Juan Carlos I y la ha comparado con la del ex director general de la Guardia Civil José Luis Roldán, que llegó a ser condenado a más de 30 años de cárcel por varios delitos relacionados con la corrupción. Según ha señalado, ni siquiera Roldán, "uno de los fugados más famosos de los noventa", estuvo "tantísimo tiempo" fuera de España. En ese sentido, ha denunciado que la falta de una respuesta ante esta situación "daña" la democracia. No obstante, al ser preguntada directamente por el silencio del presidente Pedro Sánchez sobre este asunto, ha evitado criticarle directamente. "No entramos a valorar", ha apuntado, para añadir a continuación que "tiene que haber una respuesta contundente" y Unidas Podemos la seguirá haciendo.

09.53. UP dice que se opondrá a la ampliación de El Prat en el Congreso y avisa de que apoyarán las manifestaciones en Barcelona. La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha asegurado este jueves que su formación trasladará la oposición a la ampliación del aeropuerto de El Prat al Congreso de los Diputados y al Consejo de Ministros al tiempo que ha avisado de que apoyarán las manifestaciones en Barcelona convocadas para septiembre. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Castañón ha insistido en que Unidas Podemos ha sido "muy transparente" con la crítica a la ampliación. "Lo que decimos en los medios, evidentemente, lo decimos en los espacios donde tenemos la posibilidad, el privilegio y la capacidad", ha aclarado. "Seguiremos siendo coherentes y lo somos en las instituciones y en las calles", ha defendido Castañón. Así, la portavoz en el Congreso de la formación morada ha trasladado que "están conectadas" con las movilizaciones sociales por lo que secundarán la manifestación si el Gobierno finalmente lleva a cabo la ampliación del aeropuerto. Si se habla de comunicaciones, asegura Castañón, es "una prioridad" la inversión de una red de ferrocarril que "vertebre" los territorios de la España vaciada. Así, ha criticado que pueblos de Extremadura o Castilla y León estén "muy mal" conectados".

Sofía Castañón (Unidas Podemos) sobre la ampliación de El Prat: "Parece todo una enorme incongruencia"



Entrevista completa a @SofCastanon, portavoz adjunta en el Congreso de Unidas Podemoshttps://t.co/YwxyWTfYsf https://t.co/xhc0HhKsz2 — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) August 5, 2021

09.39. Trasladados al juzgado los tres jóvenes en prisión provisional por el crimen de Samuel. Los tres jóvenes mayores de edad en prisión provisional por su supuesta relación con el crimen de Samuel Luiz han llegado a los juzgados de A Coruña a las 9.05 horas de este jueves para ser informados del delito que se les imputa. Los acusados han llegado a los juzgados en un autobús de la Guardia Civil, que los transportó desde la cárcel coruñesa de Teixeiro, en la que se encuentran en prisión provisional tras su arresto. Los acusados han sido citados a las 10.00 horas, así como las partes personadas en el caso, para asistir a una comparecencia en la que se les concretará la imputación tras ser detenidos por la paliza mortal, homicidio o asesinato, tal y como requiere el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

08.07. El precio de la luz caerá un 3,4% para este jueves, hasta los 101,6 euros/MWh. El precio medio de la luz en el mercado mayorista se abaratará un 3,4% este jueves con respecto al dato del miércoles, aunque se mantendrá por encima de la cota de los 100 euros por megavatio hora (MWh). En concreto, el pool eléctrico registrará para este jueves un precio medio de 101,6 euros/MWh, alejándose así de los picos de este arranque de agosto, en el que ha marcado tres de los cinco máximos históricos, según datos de OMIE recogidos por Europa Press. El máximo a lo largo de este jueves se tocará entre las 22.00 y las 23.00 horas de la noche, con 115,27 euros/MWh, y el mínimo, de 77,75 euros/MWh, se registrará entre las 17.00 y 18.00 horas.