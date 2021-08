Belarra pide la cancelación de los espectáculos con enanos toreros: "Estos 'shows' ven a las personas como bufones"

Publicada el 06/08/2021 a las 09:48 Actualizada el 06/08/2021 a las 11:14

En una pequeña localidad de Badajoz, Zahínos (2.800 habitantes), se celebra este viernes un espectaculo de la cuadrilla cómica Diversiones en el Ruedo y sus enanitos toreros. Al igual que en otros pueblos, han sido habituales los espectaculos como este, protagonizados por personas con acondroplasia (enanismo) que torean una vaquilla para hacer reír al publico. Según informa El País, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha decidido parar esta práctica alegando que se trata de un divertimento "denigrante" que afecta de forma directa a la dignidad del colectivo, por lo que pide su anulación. Además, propondrá un plan de reciclaje laboral para estos trabajadores.

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio, Jesús Martín Blanco, explica que “estos shows ven a las personas como bufones, algo que debería estar erradicado en nuestra ley", y subraya que "es reírse de alguien por tener capacidades diferentes. Por eso el Ministerio va a poner todo su empeño en abolir estas prácticas". “En el último examen de cumplimiento, realizado en Ginebra, se nos dijo que este tipo de prácticas tenían que abolirse”, apunta Martín Blanco, que padece displasia ósea.

Asimismo, Martín Blanco explica que muchas personas que pertenecen a este colectivo no han tenido libertad para elegir otro trabajo. Que la gente se ría de estos toreros “no solo tiene implicaciones en ellos mismos, sino en todo el colectivo”. Ante esto, “el Gobierno va a poner en marcha un plan de reciclaje profesional para las 70 u 80 personas que se dedican a esto en España. Queremos ofrecerles un trabajo que huya de la precariedad, pero con igualdad y dignidad”, explica. El director de Derechos de las Personas con discapacidad señala que este tipo de funciones solo suelen realizarse en España porque están muy asociadas al mundo taurino. “En Francia había una tradición que era el lanzamiento de enano y se abolió. Esperemos que aquí también seamos capaces de prohibirlo”, dice.

El gerente de la cuadrilla cómica, que también es torero, tiene otra visión y pide libertad para ejercer su trabajo. “La función se mantiene”, explica Daniel Calderón, torero y gerente de Diversiones en el Ruedo y sus enanitos toreros. La compañía lleva en funcionamiento desde 2015 y en ella trabajan 14 personas, ocho de ellas con enanismo. “Estos ataques me parecen una falta de respeto y de libertad, cada uno debe poder trabajar en lo que quiera. No queremos vivir de subvenciones, queremos torear, es nuestro oficio”, dice Calderón. “Invito a todo el mundo a que venga, les pregunte a ellos y que vean si de verdad se ríen de ellos o se ríen con ellos. Es un espectáculo como cualquier otro", añade. Sobre la polémica de si incida o no a los menores a reirse de las personas con discapacidad, apunta: "Al revés, ellos para los niños son ídolos, los chavales bajan al ruedo, torean, disfrutan con ellos. Y al ser de esa estatura, se sienten realizados".

Las asociaciones de personas con discapacidad conparten el planteamiento del Ministerio de Derechos Sociales. Carmen Alonso, de la Fundación Alpe Acondroplasia y madre de un joven con estas características, denuncia que lleva desde que nació su hijo —que tiene ya 29 años— intentando prohibir este tipo de espectaculos. “La gente debe entender que va a mofarse de personas con discapacidad, en muchos casos superior al 60% o 70%”. Esto, luego, se traduce en insultos: “Yendo por la calle nos han señalado muchas veces, y nos dicen cosas como ‘ahí va el bombero torero”. Por su parte, Luis Cayo, presidente de el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), comenta que “se trata de una demanda antigua de las personas con discapacidad que nunca ha encontrado eco en ningún Gobierno”.

El cambio de la normativa, como explica El País, no parece sencillo puesto que las competencias taurinas dependen del Ministerio de Cultura. Sin embargo, un portavoz ministerial responde que el Convenio Nacional Taurino lo aprobó el Ministerio de Trabajo, mientras que el reglamento estatal taurino lo aprobó el Ministerio de Justicia e Interior.