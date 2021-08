"Por favor, no digáis que os estamos vacunando sin cita, esto es extraoficial"

Publicada el 06/08/2021 a las 06:00

Cae la tarde de un como siempre caluroso día de agosto en Madrid y a las puertas de uno de los centros de vacunación habilitados por la Comunidad un pequeño grupo de personas se refugia en la sombra a la espera de suerte. "Estamos esperando a ver si pueden ponernos la segunda dosis de Pfizer". "Ya ha pasado mi plazo de 21 días y todavía no me han citado". "¿Habéis llamado a la Consejería?". "Ese teléfono no sirve para nada". Comentan, entre todos, la experiencia que han tenido después de recibir la primera dosis. La farmacéutica, al sacar a la luz su vacuna, informó de que funcionaría si se administraba una segunda a los 21 días, pero no son pocas las personas que han denunciado en varios medios y en redes sociales que eso, en Madrid, no se cumple. Al menos, no siempre.

El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, admitió que la Comunidad estaba sufriendo retrasos, sí, pero que no pasa nada. De hecho, dijo que quienes estuvieran afectados por esto no tenían de qué preocuparse porque las fichas técnicas de las farmacéuticas contemplan un plazo de "hasta 42 días" de diferencia entre la primera y la segunda dosis. Quienes siguen haciendo cola frente al centro lo saben. "Es que encima ahora dicen que pueden pasar hasta 42 días entre dosis y dosis". "¿Y entonces por qué dijeron en un principio que tenían que ser 21?". Entre ellos, la persona que más tiempo lleva esperando es una mujer que se vacunó hace 28. Y que confiesa, como todos los demás, que mira si ha recibido el SMS de la Comunidad a cada rato.

No todos han ido al centro a la caza de la vacuna a la primera. Algunos lo han hecho después de llamadas a la Consejería de Sanidad, que no les informó de cuándo recibirían la cita y que les pidió que continuaran a la espera. Pero es agosto y muchos habían organizado sus vacaciones de verano para poder disfrutarlas completamente inmunizados. Lo que no sabían era que el retraso iba a trastocar todos sus planes.

Los minutos pasan y ya se acercan las 20.00 horas de la tarde, la hora señalada por algunos sanitarios como el momento para saber si esa suerte que buscaban había llegado o tendrían que volver a buscarla otro día o en otro centro. "Nos han dicho que si sobran dosis, nos las ponen", dice una mujer. Primero, claro, priorizan a los afortunados que llevan un código QR con su cita —puntual o tardía— en su bolsillo. "Las 20.05 ya", exclama otra. Finalmente, consiguen entrar. Pero una vez allí, con la aguja a punto de inyectarles su dosis de Pfizer, los sanitarios ruegan que no difundan lo que estaba ocurriendo. "Por favor, no digáis que os estamos vacunando sin cita. Esto es extraoficial porque la Consejería no nos deja", indican.

Y así es. infoLibre se ha puesto en contacto con el departamento de Escudero para saber si tienen constancia de que esto está ocurriendo y para conocer cuál es su respuesta. "No tenemos constancia de eso. La instrucción de la Consejería de Sanidad es que solo se vacune con cita", afirman sus fuentes.

Sin embargo, no son pocas las personas que han comentado en algunos medios de comunicación o incluso en redes sociales que es posible recibir el pinchazo sin el tan ansiado SMS. Conseguirlo no es fácil y hay quienes se han visto sometidos a una más que particular gymkana por los centros que han oído que inmunizan sin cita. En cada uno aplican sus normas. Por ejemplo, según recogió la Cadena SER, una mujer llegó a comprar un billete de tren que nunca usará porque en el Wanda Metropolitano solo permitían vacunarse de este modo a quienes salen de viaje. "Con billete, no les quedó más remedio que dejarme pasar", dijo a la emisora. Según su información, además del Wanda, el Hospital Gregorio Marañón o el Colegio de Médicos de Madrid también han vacunado a personas de la segunda dosis sin cita previa.

Ayuso echa la culpa al Gobierno y dice que no tiene vacunas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue preguntada por este tema este jueves, pero negó que esto ocurra por un retraso generalizado en las citaciones. "En algunas ocasiones con los cambios de cita está pasando que la segunda tarda en llegar si a su vez falta la primera vacuna", aseguró tras decir que desconoce cuántas personas han sido vacunadas sin el QR pertinente. "No sé de cuántas cifras estamos hablando, de cuántas personas, pero sí que tengo claro que la inmensa mayoría, a través de la autocita, está siendo vacunado con bastante rapidez y la inmensa mayoría de los ciudadanos se muestran muy satisfechos de cómo está siendo la vacunación en la Comunidad", trasladó en declaraciones a los medios tras su visita al Parque de Bomberos de San Martín de Valdeiglesias.

La conservadora, en otras ocasiones, había justificado los retrasos en la vacunación en la Comunidad que preside por una falta de vacunas de la que acusó directamente al Gobierno de Pedro Sánchez. "Necesitamos más vacunas", dijo el pasado 24 de julio tras asegurar que Madrid es una región "muy compleja para vacunar". La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se mostró extrañada por la petición y aseguró que eso no se había producido en ninguna otra comunidad.

Según los datos de vacunación publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad, Madrid ha administrado el 95,2% de las vacunas recibidas. Con pauta completa hay, indican esos datos, 3,8 millones de personas; con la primera dosis, en cambio, 4,6.