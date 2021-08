El PSOE hace suyo el informe climático y sus socios le reprochan que "flojee" por las inversiones en Barajas y en el Prat

Publicada el 10/08/2021 a las 06:00

Las conclusiones del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático no deja margen a la interpretación: o el mundo transforma drásticamente su modelo de desarrollo para reducir las emisiones de CO2 o la humanidad lo pagará con millones de muertes por el aumento de las temperaturas, el nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos.

En palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se trata de todo un “código rojo” que el Gobierno español parece tomarse como tal, al menos públicamente. “Es tiempo de actuar y de hacerlo ya”, reaccionaba al informe la responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La también vicepresidenta tercera añadía que resulta“imprescindible acelerar el ritmo de transformación de nuestro modelo económico de desarollo” si se aspira a paliar los efectos adversos del calentamiento global.

El informe del grupo de expertos de Naciones Unidas y la valoración de Ribera llegan tras dos polémicas recientes del gobierno español respecto a sus políticas climáticas. A principios de verano fue el propio presidente, Pedro Sánchez, quien protagonizó una de ellas tras intentar desacreditar una campaña del ministro Alberto Garzón para la reducción del consumo de carne: “A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible”, afirmó Sánchez levantando todo tipo de críticas del ecologismo y de la comunidad científica. Más reciente es la polémica sobre el anuncio de inversiones millonarias para ampliar los aeropuertos de Madrid y Barcelona, una medida enfocada a potenciar el uso del avión como medio de transporte.

Críticas de los socios del PSOE

En ese contexto, varios socios del PSOE critican que la acogida pública del informe de los expertos de Naciones Unidas no vaya en consonancia con la política climática del Ejecutivo. Un reproche que le hacen a Pedro Sánchez incluso sus propios compañeros de coalición, que se oponen frontalmente a las ampliaciones del Prat y de Barajas.

De hecho, el diputado de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde, Juan López de Uralde, lamenta que “Sánchez flojee en su compromiso climático” y por eso hace una lectura muy crítica del comportamiento de los diferentes líderes políticos respecto al horizonte que dibujan los expertos del IPCC. “Si no aumentamos la ambición política no va a ser posible frenar el cambio climático. No tenemos mucho tiempo, tenemos una década. Pero hay que cumplir lo que plantea el informe para poder continuar viviendo en este planeta. Es un planeta finito con recursos finitos y, por tanto, tenemos que poner límites”.

En Más País también se muestran críticos con las últimas decisiones del Gobierno y preocupados por el escenario planteado por los expertos. Para su líder, Íñigo Errejón, la conclusión es clara: “Si queremos un futuro en un planeta que no sea un infierno para la gran mayoría tenemos que cambiar radicalmente cómo vivimos en él.” Errejón también contestó en sus redes sociales a las palabras de Teresa Ribera en las que llamaba a actuar de forma inmediata: “Totalmente de acuerdo. Podemos empezar por cancelar ya la ampliación de los aeropuertos de Barajas y El Prat”, le reprochó.

En ERC no hacen mención a las inversiones en El Prat pero sí critican el recurso al Tribunal Constitucional de la Ley catalana de canvi climàtic y recuerdan que la ley estatal se queda, a su juicio, muy corta: “El objetivo de reducción de emisiones del 23% respecto al año 1990 es totalmente insuficiente y así enmendamos, sin éxito, para mantener la ambición climática del texto en línea con las advertencias científicas, que apuntan a un 55% de reducción de emisiones en 2030”. Los republicanos también exigen un impuesto al CO2.

La extrema derecha, sola en el negacionismo

Incluso en la oposición al Gobierno las conclusiones de los expertos han sido recibidas con alarma. Públicamente, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, subraya la alerta de que “muchos efectos del cambio climático ya son irreversibles para siglos o milenios”. Sin embargo, sobre la receta de cambiar drásticamente el modelo productivo, Arrimadas introduce matices: “Los liberales apostamos por invertir más en Ciencia e Innovación para reducir las emisiones sin renunciar al progreso y el bienestar”.

La dureza del informe y sus conclusiones gravísimas para el futuro a medio plazo de la supervivencia del planeta también parecen desterrar en el Partido Popular las antiguas teorías del primo de Rajoy. Los populares se reconocen “preocupados por los resultados que arroja el informe” y se suman a la exigencia de respuestas a la ministra de Transición Ecológica, a la que piden que “reoriente los Fondos Next Generation únicamente a proyectos destinados a la transición energética del sector empresarial y la apuesta por proyectos de economía circular y sostenibilidad”.

Aferrada al negacionismo se mantiene la extrema derecha de VOX, sola frente a la evidencia científica de unos trabajos llevados a cabo por 234 expertos de 66 países diferentes.

