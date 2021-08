Publicada el 10/08/2021 a las 11:50 Actualizada el 10/08/2021 a las 11:58

La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), Cinta Pascual, ha pedido que el Gobierno sea "valiente" y establezca mediante una ley la obligatoriedad de vacunarse contra el covid-19 al personal de atención a personas vulnerables, como el de las residencias de personas mayores, y del sistema sanitario.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Pascual ha recordado que otros países europeos ya han establecido normativa en esta línea y ha subrayado que no les pueden dejar quienes pregunten al personal si se vacuna o no porque no les "cubre la ley".

La presidenta de la patronal de residencias ha explicado que el 95% de los profesionales del sector se ha vacunado, un dato que evidencia que "abogar por la responsabilidad ha funcionado", pero ha advertido de que hay "un 5% que no quiere por diversos motivos", lo que supone "un riesgo" en las residencias.

Pascual ha incidido en que los profesionales de estos centros atienden a personas vulnerables y no pueden "distanciarse de ellos para poderles atender" porque "no hay otra manera de hacer el trabajo".

Por ello, ha pedido al Gobierno central, "que es quien tiene la competencia" en esta materia, que "sea valiente y no espere a ser los últimos de la cadena".

La responsable del Círculo Empresarial ha planteado que es una cuestión de "ética, moral", dado que, cuando se producen contagios en las residencias, pueden dejarse "vidas por el camino" porque se está "perdiendo una parte de la inmunidad".

"Tienes que ser consciente de dónde estás trabajando y, si no te quieres vacunar, hay muchas profesiones que las puedes hacer sin vacunar", ha considerado.

No esperaban "tanto"

Por otro lado, ha admitido que el sector no esperaba que les afectara "tanto" esta última ola de la pandemia y ha recordado su petición de "estudios de inmunidad" para determinar la necesidad o no de una tercera dosis de vacuna.

Según ha indicado, estar "sufriendo otra vez" para que no haya contagios en los centros y que no acaben en derivaciones hospitalarias y defunciones evidencia que "alguna cosa está fallando". "Hace falta un estudio", ha concluido.