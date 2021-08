Podemos cuestiona el trato de Hacienda y de la Justicia al rey emérito: "No todos somos iguales ante la ley"

Publicada el 14/08/2021 a las 13:10 Actualizada el 14/08/2021 a las 13:34

El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha puesto en cuestión el trato que desde la Agencia Tributaria y desde la Justicia se está brindando a Juan Carlos I, que en su opinión está siendo objeto de una "protección a ultranza" desde todos los ámbitos, lo que demuestra que "no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley ni ante Hacienda", algo que califica de "gravísimo". En declaraciones a Europa Press, Pablo Fernández ha señalado que ya ha pasado un año desde que el ex jefe del Estado "huyera" a Abu Dhabi, y sigue esperando una explicación de quién le está costeando "la estancia de lujo" al emérito. "Lleva más tiempo huido que Luis Roldán. Me parece escandaloso y una anomalía democrática", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado que, más de un año después, la Fiscalía aún no haya tomado una decisión sobre las investigaciones que pesan sobre el anterior jefe del Estado: "Me parece absolutamente lamentable, anómalo y patético", ha afirmado.

Además, tiene "la impresión" de que Hacienda no está tratando al padre del rey como lo haría con cualquier otro ciudadano, lo que le lleva a pensar que "no todos los españoles somos iguales ante la ley y ante Hacienda", algo que, a su parecer, "menoscaba" y "degrada" la democracia y por lo que su formación seguirá trabajando para que "haya transparencia y la Fiscalía y Hacienda actúen como deben".

A todo ello añade la negativa a permitir que el Congreso constituya una comisión de investigaciones sobre las acusaciones que pesan sobre el rey emérito. "Si el Parlamento no puede controlar para dirimir todas estas cuestiones de presuntas corruptelas en las que podría estar implicado el rey emérito, se está deteriorando la monarquía parlamentaria y se está haciendo un flaco favor a la democracia", ha aseverado.

Para Pablo Fernández, "resulta verdaderamente lamentable que haya partidos como el PSOE, el PP y Vox que se niegan sistemáticamente" a que se haga esta investigación parlamentaria, algo que, a su parecer, "pone en entredicho la propia monarquía parlamentaria". Su conclusión es que Juan Carlos I está recibiendo una "protección o defensa a ultranza desde todos los ámbitos" y que, entre los grandes partidos, sólo el suyo reclama una comisión de investigación.

Los Ministerios del PSOE que sufragan la monarquía

Incluso reprocha al PSOE que no facilite toda la información de la que dispone sobre la marcha del emérito, los gastos de su estancia en Abu Dhabi, y los datos reales y concretos de las cuantías que los Ministerios de Presidencia, Interior y Defensa (todos en manos del PSOE) aportan para "sustentar y sufragar" costes de personal vinculados con la Casa Real.

Y es que, pese a que Unidas Podemos es socio de Gobierno del PSOE, Pablo Fernández ha insistido en que la formación morada no tiene todos los datos sobre la Casa Real y se ha quejado de que el PSOE insiste en que son "secretos de Estado" y cuestiones de "seguridad". En ese sentido, ha exigido mecanismos de transparencia a su socio de Gobierno para ofrecer información a la ciudadanía de los costes vinculados con la Casa Real. "Nosotros desconocemos cuál es el gasto real de la Casa del Rey, que es mucho más elevado que los 8,4 millones que están en los Presupuestos", asegura.