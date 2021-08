Enfermeros denuncian que Ayuso se saltó el protocolo y priorizó a las congregaciones religiosas en la vacunación

Publicada el 23/08/2021 a las 11:23 Actualizada el 23/08/2021 a las 13:29

La Asociación Madrileña de Enfermería (AME) ha denunciado que la Comunidad de Madrid vacunó al inicio del proceso de vacunación contra el covid-19, que comenzó a finales de diciembre, a varias personas pertenecientes a congregaciones religiosas y conventos, a pesar de que el protocolo marcaba priorizar en residencias de ancianos y centros sanitarios.

Según asegura la Cadena Ser con documentos del propio portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid solicitados por la asociación de enfermería, se habrían inoculado en los últimos días del año pasado más de 1.500 dosis en estos espacios a través de un contrato realizado por la vía de urgencia con Cruz Roja, ha informado Europa Press.

Teniendo en cuenta que el proceso de vacunación contra el coronavirus comenzó el 27 diciembre y ya no figuran dosis en congregaciones religiosas en enero en dicho documento, se deduce que solo habrían vacunado en estos lugares cuatro días. Luego se retomarían en marzo, aunque en un caso, el correspondiente a la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, se retomó en febrero, con 67 dosis.

"Es un escándalo. Se saltaron el protocolo de vacunación contra el covid1-9 para vacunar a domicilio de forma prioritaria a las congregaciones religiosas católicas madrileñas en diciembre. Denunciamos una absoluta falta de equidad en el acceso a la campaña de vacunación contra el covid-19 en la Comunidad de Madrid. La única forma de garantizar esa equidad sería dirigir la vacunación desde los centros de salud", ha señalado AME en Twitter.

ESCÁNDALO

Su presidente, Víctor Jiménez, ha señalado a Europa Press que solicitaron esta información al Portal de Transparencia porque querían conocer cuántas vacunas y donde administraron desde Cruz Roja, "tras la firma de un contrato" que no entendían y que ya criticaron, "porque la Sanidad Pública tenía la capacidad con refuerzo para afrontar la campaña de vacunación".

"Nuestra sorpresa fue encontrar que se haya vacunado en diciembre a congregaciones religiosas porque ese contrato no fijaba esos lugares, que no son residencias ni centros sociosanitarios, que eran la prioridad. La Comunidad ha puesto como excusa que se trata de centros con residentes, pero no puede ser así porque están perfectamente separados en el documento de los geriátricos", ha indicado.

Jiménez critica el "trato diferenciado" a los religiosos que viven en congregaciones y conventos, cuando los madrileños de a pie mayores de 80 años "tuvieron que esperan hasta finales de febrero y marzo para poder ser inmunizados, y además tuvieron que trasladarse a centros y hospitales para ello; no fueron a su casa con la dosis como a estas congregaciones". "Es llamativo este trato especial y rocambolesca la situación, lo mires por donde lo mires, a no ser que el objetivo fuera evitar el control por parte de los servicios sanitarios públicos", ha apuntado.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Sanidad han indicado a Europa Press que la vacunación contra el coronavirus en residencias de mayores comenzó el 27 de diciembre de 2020 en tres geriátricos y continúo durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021 contando con equipos de vacunación de Atención Primaria y Cruz Roja formados por la Dirección General de Salud Pública. "Avanzada la vacunación de residentes y trabajadores de las 636 residencias de mayores y centros de discapacidad en marzo de 2021, con un 90,2% de vacunados con pauta completa, se comienza a vacunar en las residencias de mayores para religiosos. La vacunación en estos centros fue realizada por equipos de Cruz Roja", han detallado.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha negado este lunes que se priorizara la vacunación a personas pertenecientes a congregaciones religiosas. "No se ha priorizado en centros religiosos. La mayor parte son personas mayores. No podemos entender que eso tenga la categoría de noticia, a parte de que se ha hecho en otras comunidades de España", ha explicado el consejero en declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión del Platercam.

Sin embargo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que se trata de un "error" porque ese mes solo se recibieron 1.290 dosis que se pusieron "en una residencia pública, una privada y otra concertada". "Comenzamos esa vacunación de esas órdenes religiosas que son residencias y que no estaban en nuestro registro, pero son personal vulnerable, cuando llevábamos cerca del 90% del resto vacunado", ha defendido Escudero, quien sitúa ese arranque en el mes de marzo de 2021. "Ese dato es una confusión", ha insistido.