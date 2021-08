Millán Astray regresa al callejero de Madrid entre críticas de Más Madrid y Podemos

Publicada el 24/08/2021 a las 21:29 Actualizada el 24/08/2021 a las 21:53

El general Millán Astray ha vuelto al callejero de Madrid, con la restitución de la placa en la calle que lleva su nombre en el distrito de Latina en cumplimiento de una sentencia judicial, entre críticas de Más Madrid y Podemos, informa Europa Press.

En concreto, se ha restaurado la placa con el nombre del general gallego en sustitución de la de la calle a la que daba nombre la maestra Justa Freire tras las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la recuperación de los nombres de las calles cambiados al amparo de la conocida como Ley de Memoria Histórica, que el Ayuntamiento ha acatado.

Una restitución de la placa de Millán Astray que ha sido acogida con críticas por parte de partidos del arco parlamentario de la izquierda como Más Madrid o Podemos, que han censurado que la medida se haya llevado a cabo en agosto y hablan de retroceso democrático.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha sido la primera en alertar de esta situación. "Millán Astray vuelve al callejero de Madrid y Justa Freire se va. Sigue el retroceso en todos los ámbitos", ha lamentado Maestre en un apunte publicado en su cuenta personal de Twitter.

Además, en un vídeo publicado en redes sociales, la portavoz de Más Madrid ha subrayado que la capital "retrocede" con la decisión del alcalde de devolver al callejero "a un destacado personaje del golpismo español y de la construcción del régimen franquista español". "Madrid retrocede porque nadie se imagina en una ciudad como la nuestra, en París en Berlín o en Londres, que sus ayuntamientos dediquen esfuerzos para homenajear no a los que lucharon por la democracia sino a los que lucharon contra la democracia. Es una mala noticia para la ciudad de Madrid y para la cultura y la memoria democrática de nuestra ciudad", ha señalado.

Además, ha acusado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de aprovechar el mes de agosto "para estas fechorías". En la misma línea se ha pronunciado el líder de Más País, Íñigo Errejón, que se ha sumado a las críticas contra el regidor en redes sociales. "Almeida solo ejerce de alcalde para suprimir Madrid Central o poner a Millán Astray en el callejero de Madrid", ha escrito.

También la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha censurado la restitución de Millán Astray en el callejero, algo que ha calificado de "maldita vergüenza". "Me parece bochornoso no cumplir con la ley de memoria, pero ponerle una calle a este asesino no tiene un pase", ha criticado Alonso, quien ha subrayado que "la ciudad está más sucia que nunca en todos los sentidos".

El Pleno de Madrid celebrado el 28 de abril de 2017 aprobó eliminar 52 nombres de vías y plazas que homenajeaban a personas o acontecimientos relacionados con la sublevación militar del 18 de julio de 1936, la Guerra Civil o el franquismo. Con este acuerdo -que se alcanzó con el apoyo de Ahora Madrid, PSOE y Cs, mientras que el PP se abstuvo- se daba conformidad a la propuesta del Comisionado de la Memoria Histórica.

Los recursos

Posteriormente llegarían los recursos, que ha llevado a los tribunales a anular los cambios aprobados en Caídos de la División Azul, General Millán Astray y Hermanos García Noblejas. El pasado mes de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSM) acordó mantener la calle General Millán Astray tras desestimar el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la decisión del juez de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid de obligar al Consistorio a mantener el nombre de la citada calle.

De este modo, confirmaba la sentencia anterior que salió adelante tras llevar el asunto a los tribunales la Plataforma Patriótica Millán Astray al impugnar la decisión del entonces Ayuntamiento de Manuela Carmena de retirar calles con reminiscencias franquistas a propuesta de una comisión que se creó para estudiar casa caso conforma a la Ley de Memoria Histórica.

El juez de instancia sostenía que "la actuación administrativa" recurrida era "disconforme" a Derecho. Por ello, acordó anular la supresión y condenó al Consistorio madrileño a mantener el nombre de la calle. En la misma se exponía que la actuación impugnada adolece de "la suficiente motivación", "sin que del contenido del expediente administrativo puede desprenderse, de manera inequívoca, que Millán Astray participara en la sublevación militar, ni tuviera participación alguna en las acciones bélicas durante la Guerra Civil, ni en la represión de la Dictadura".

La ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías permite modificar los nombres preexistentes atendiendo a circunstancias excepcionales que se hallen debidamente justificadas.

Maestra Justra Freire

Además, tanto Más Madrid como Podemos han reivindicado la figura de la maestra Justa Freire que hasta ahora daba nombre a la vía. "Elimina el homenaje y reconocimiento que durante la legislatura de Carmena se hizo a la maestra Justa Freire y con ella a todas las mujeres pedagogas, maestras que dedicaron su vida a la educación y a cuidar y acompañar a los más pequeños", ha destacado Maestre.

Justa Freire formó parte del Grupo Escolar Cervantes de Madrid y ocupó la dirección del Grupo Escolar Alfredo Calderón en 1933. Desarrolló metodologías educativas renovadoras y fue una de las escasas maestras españolas que dio clase en un colegio masculino.

Tras la Guerra Civil, fue encarcelada tras someterse a un Consejo de Guerra y pasó dos años en la cárcel de Ventas. Una vez liberada, continuó dando clase y formó parte del equipo docente del recién creado Colegio Británico.