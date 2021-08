Directo | EEUU confirma la salida de "cientos" de sus soldados tras cumplir su misión en el aeropuerto de Kabul

Publicada el 25/08/2021 a las 08:10 Actualizada el 25/08/2021 a las 08:15

Continúan las evacuaciones de Afganistán y el caos en los alrededores del aeropuerto de Kabul. Según ha publicado infoLibre este miércoles, el Gobierno español ya ha asumido que el plazo para rescatar a colaboradores afganos y sus familias puede agotarse en cuestión de horas.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad que llega desde Afganistán:

08.22. EEUU confirma la salida de "cientos" de sus soldados tras cumplir su misión en el aeropuerto de Kabul. El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha confirmado este martes la salida de "varios cientos" de soldados estadounidenses tras cumplir su misión en el aeropuerto internacional de la capital de Afganistán, Kabul, y ha incidido en que el retiro de tropas no afectará a la evacuación que se espera concluir el 31 de agosto. Kirby ha precisado que estos soldados han abandonado el país este martes, mismo día en el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado que la fecha de retirada del 31 de agosto sigue en pie, pero depende de que los talibán continúen cooperando. "Estas tropas representan una combinación de personal de la sede, mantenimiento y otras funciones habilitadoras que estaban programadas para partir y cuya misión en el aeropuerto se completó", ha señalado el portavoz.

07.00. Los talibanes siguen su ronda de contactos y piden que no salgan del país los "trabajadores cualificados". Los talibanes han proseguido este martes su ronda de contactos con encuentros en Kabul con responsables diplomáticos de Alemania, China y Qatar mientras intentan cribar el proceso de evacuación y mantener a los "trabajadores cualificados" dentro del país. "Los americanos se están llevando a nuestros expertos y les hemos pedido que detengan ese proceso", ha declarado el portavoz para temas nacionales de los talibán, Zabihulá Muyahid, durante una rueda de prensa este martes en la que ha insistido que los insurgentes no permitirán una ampliación del plazo de evacuaciones, fijado para el 31 de agosto. "Este país", ha añadido, "necesita de expertos como los médicos o los profesores y no deberían viajar a otros países", ha añadido en declaraciones recogidas por el medio afgano Ariana.

06.30. Biden promete liderar los esfuerzos para apoyar a los refugiados afganos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado este martes que su país ejercerá un papel de liderazgo en los esfuerzos para ayudar a los refugiados y evacuados de Afganistán tras reiterar que la fecha de retirada del 31 de agosto sigue en pie pero depende de que los talibanes continúen cooperando: "Cuanto antes terminemos, mejor", ha manifestado. "Ya estamos viendo el compromiso de nuestros aliados. Están trayendo a sus países a los afganos que sirvieron junto a sus fuerzas como traductores o en sus embajadas, al igual que nosotros traemos a Estados Unidos a los afganos que trabajaron junto a nuestras fuerzas y diplomáticos", ha manifestado.

06.00. El Ejército español está saliendo fuera del aeropuerto desde el lunes a recoger a colaboradores en las cercanías. El Ejército español está saliendo desde este lunes fuera del aeropuerto de Kabul a recoger a colaboradores en las cercanías del aeródromo afgano, según ha explicado el Jemad, el almirante general Teodoro López Calderón, quien ha comparecido ante los medios de comunicación junto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en la tarde del martes visitaron el Mando de Operaciones Especiales en la base de Retamares. La ministra ha explicado que la violencia se está intensificando en las inmediaciones del aeropuerto, donde los talibanes la ejercen cada vez con mayor virulencia, tanto con disparos como con palizas o cuchillos, según ha precisado. De hecho, ha señalado que algunas familias que iban camino del aeropuerto han tenido que darse la vuelta por las dificultades que están encontrando en los controles de los talibanes y por la complicada situación en torno al aeródromo. Una situación que cada vez se complica más y que hace difícil que los niños o los ancianos puedan aguantar más de 24 horas esperando en las puertas a ser evacuados. De hecho, ha precisado que están evacuando a niños recién nacidos, como un bebé de 15 días que llegó el lunes y otro de dos semanas, que llegará en el próximo vuelo.