Publicada el 27/08/2021 a las 20:00 Actualizada el 27/08/2021 a las 20:43

19.24 en la base área de Torrejón de Ardoz. Un avión de Air Europa procedente de Dubai con 195 personas a bordo toma tierra poniendo punto y final al operativo de retirada y evacuación de colaboradores de Afganistán tras la toma de Kabul el pasado día 15 de agosto. Ahora sí, tal y como expresó horas antes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Misión cumplida".

La aeronave llega a Torrejón desde Dubai, pero sus 195 ocupantes han hecho un viaje mucho más largo: dos aviones A400 salieron de Kabul a las 6.45 y a las 7.20 horas de este viernes con el personal de la embajada y militar a bordo, junto a los últimos colaboradores afganos a los que han conseguido evacuar. Salieron de un aeropuerto aún consternado por un atentado terrorista que deja más de un centenar de muertos, al menos 170 según los últimos balances. Y de ahí a Emiratos Árabes, para finalmente llegar a Madrid a última hora de esta tarde.

El primero en salir del avión ha sido el embajador en Afganistán, Gabriel Ferrán. A él es al primero que ha saludado Sánchez, a los pies de la escalinata habilitada para bajar de la aeronave. Tras Ferrán, los otros tres diplomáticos que han coordinado todo el dispositivo desde Kabul. Justo después, han bajado por las escaleras una veintena de miembros de la Policía Nacional y más de 80 militares españoles. Uno a uno han saludado al presidente del Gobierno y a los ministros que lo han acompañado: Margarita Robles (Defensa), José Manuel Albares (Exteriores), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y José Luis Escrivá (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).

Tras ellos, ha descendido la tripulación, que ha puesto punto y final a la primera parte del desembarque del avión. Una vez todos en tierra, se ha producido un corrillo para aplaudir a los diplomáticos y a las fuerzas de seguridad que han coordinado la evacuación desde el epicentro de la misión.

Aplausos, abrazos y besos al aire que han vuelto a la escalinata de la escalera para recibir a los afganos. Esta vez, Sánchez y los ministros han estado acompañados por la tripulación de Air Europa que se ha despedido afectuosamente de los más pequeños que han ido bajando poco a poco de la aeronave. En total, 16 colaboradores de España y sus familias junto a otros 19 del Gobierno de Portugal y 50 de la OTAN. En el avión también han viajado cuatro militares portugueses.

En total, el Gobierno cifra en 2.206 las personas evacuadas de Afganistán: 1.671 del contingente español, 333 de la Unión Europea, 131 de EEUU, 50 de la OTAN y 21 de Portugal. No obstante, Sánchez ha asegurado en una rueda de prensa este viernes al mediodía que el Ejecutivo "no se va a desentender de aquellos afganos que se han quedado en su país y no han podido ser evacuados durante estas intensas jornadas". Aunque no ha querido entrar en detalles sobre cómo se procederá ayudarles a salir del país por motivos de seguridad, ha dejado claro que se va a trabajar "sin pausa y de manera discreta".