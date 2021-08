Directo | Biden anuncia que ha solicitado planes para atacar a Estado Islámico: "Les haremos pagar"

El caos continúa en Afganistán, cuya situación se ha complicado después del doble atentado perpetrado este jueves. Algunos países, ante la mera amenaza de que se produjera, ya habían anunciado este jueves por la mañana que finalizarían sus labores de evacuación este viernes, algo que también da por hecho España, que considera imposible continuar con esta operación por la dificultad de que más afganos consigan llegar hasta el aeropuerto.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad desde Afganistán:

08.38. Cientos de personas vuelven a aglutinarse en el aeropuerto de Kabul a pesar del atentado de Estado Islámico. Cientos de personas han vuelto un día más a aglutinarse en el aeropuerto de la capital de Afganistán, Kabul, en busca de una salida del país a pesar del doble atentado perpetrado por Estado Islámico este jueves y que ha dejado unos 90 muertos y unos 150 heridos. De acuerdo con el portal afgano Ariana, la puerta de Abbey Gate, epicentro de los atentados, permanece vacía de gente, que en su lugar permanece concentrada en las inmediaciones de la instalación aeroportuaria, según las imágenes captadas por la cadena Tolo News. El general Frank McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, ha confirmado en las últimas horas que los soldados estadounidenses en Kabul permanecen en alerta por temor a nuevos ataques que podrían llevarse a cabo con coches bomba o cohetes.

08.31. España se retira de Afganistán y el personal diplomático y militar ya se encuentra en Dubái. España ha concluido este viernes su misión en Afganistán y el personal que permanecía coordinando el operativo de retirada y evacuación de colaboradores ya se encuentra en Dubái y llegará a la base aérea de Torrejón de Ardoz a las 16:45 horas, según han informado fuentes gubernamentales. Los dos aviones A400 procedentes de Kabul han aterrizado en Dubai en torno a las 7 de la mañana y con estos dos vuelos concluye la evacuación de española de colaboradores afganos y sus familias. En estos últimos vuelos viajan 81 españoles que aún permanecían en Afganistán entre personal de la embajada y militares además de 4 militares portugueses y 85 colaboradores afganos de España, Portugal y la OTAN.

08.00. Moncloa mantiene su reunión interministerial sobre Afganistán pese a los atentados en Kabul. El Gobierno no tiene planes por el momento de reunir un gabinete de crisis tras los últimos acontecimientos ocurridos en Kabul y mantiene como estaba previsto para este viernes la reunión del grupo interministerial encargado de la crisis en Afganistán. Moncloa ha comunicado que al término del encuentro de este viernes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comparecerá ante la prensa para informar de lo tratado en la reunión, la cuarta que se celebra desde que se creó el grupo de trabajo interministerial para supervisar la evacuación de colaboradores afganos a España. El Gobierno tampoco ha informado de si los atentados que se han producido este jueves en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul van a suponer la suspensión de las evacuaciones de los colaboradores afganos con los países que participaron, junto con EEUU, en la operación de Afganistán. Aunque otros países ya han anunciado que repatrían a su embajador, como ha hecho el presidente francés, Enmanuel Macron.

06.00. Biden anuncia que ha solicitado planes para atacar a Estado Islámico: "Les haremos pagar". El presidente estadounidense, Joe Biden, ha apuntado a Estado Islámico en la provincia de Jorasán como responsable del doble atentado suicida perpetrado este jueves en Kabul y ha anunciado que ha solicitado ya a las Fuerzas Armadas planes para posibles ataques contra el grupo. En una rueda de prensa desde la Casa Blanca tras el atentado terrorista en el aeropuerto de la capital de Afganistán, que ha dejado al menos trece militares estadounidenses y decenas de afganos muertos, Biden ha asegurado que Washington responderá. "Los perseguiremos y les haremos pagar", ha aseverado el presidente en un mensaje en principio dirigido para Estado Islámico, al que los servicios secretos de Estados Unidos han apuntado como autor del ataque, si bien Biden ha aclarado que no están "seguros" de la autoría.

Watch as I deliver remarks on the terror attack at Hamid Karzai International Airport, and the U.S. service members and Afghan victims killed and wounded. https://t.co/NBv02m3Bpm