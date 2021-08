Los trabajadores afectados por despidos colectivos se disparan un 55,4% hasta junio

Publicada el 30/08/2021 a las 16:38 Actualizada el 30/08/2021 a las 16:49

El número de trabajadores en despidos colectivos se disparó un 55,4% hasta junio 2021 respecto al mismo periodo de un año antes, con 7.625 afectados, mientras que la cifra de trabajadores inmersos en procesos de suspensión de contrato o reducción de jornada cayó un 97,4%, hasta los 24.211 empleados, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), según informa Europa Press.

Sumando ambos tipos de ERE, en el acumulado del año, el número total de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas descendió un 96,6% en comparación con el mismo periodo de 2020, hasta sumar 31.836, de los que el 25,4% estaban afectados por procedimientos finalizados por causa de fuerza mayor y el 74,6% lo estaban por procedimientos de regulación por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

Las cifras sólo recogen los procedimientos de ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas. Así, explica que hasta que la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral no disponga de la información, no se podrán actualizar las Principales Series publicadas en la web del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De los 31.836 trabajadores afectados por ERE en el conjunto de los seis primeros meses del año, un total de 8.091 estaban en procedimientos en los que la causa alegada fue la fuerza mayor, cifra que es un 98,8% inferior a la del mismo periodo del año pasado.

Los ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) afectaron a 23.745 trabajadores, cifra que supuso un descenso del 91,1%.

Además, 21.467 procedimientos finalizaron con acuerdo en los seis primeros meses de este año (-91,5%), mientras que 2.278 lo hicieron sin acuerdo (-85,7%).

En lo referido solo al mes de junio, se registraron un total de 3.605 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. De estos, 1.858 se vieron afectados por una suspensión de contrato o reducción de jornada y 1.747 estuvieron en un despido colectivo.

Asimismo, ningún trabajador estuvo un procedimiento por causa mayor en este mes y 3.605 se vieron afectados por un ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción). Un total de 3.392 procedimientos finalizaron con acuerdo y 213, sin él.

Más afectados en comercio y construcción

Por sectores, el comercio al por mayor y por menor, reparación vehículos de motor ha sido, un mes más, el más afectado por ERE (15.658), junto a actividades administrativas y servicios auxiliares (5.311), industria manufacturera (3.462), transporte y almacenamiento (2.028) y construcción (1.297). De su lado, el menor número se registró en agricultura, ganadería, etc. (6), actividades inmobiliarias (24) y suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos (30).

Por comunidades autónomas, la que registró hasta junio un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo de ámbito nacional fue la Comunidad de Madrid (7.737), seguida de Cataluña (6.927) y Comunidad Valenciana (3.074).

Tras estas regiones destacan Andalucía (3.049), Baleares (1.498) y Asturias (1.480). Las menores cifras de afectados se dieron en Ceuta y Melilla (13) y La Rioja (106).