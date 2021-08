El Govern no contempla una mesa de diálogo sin Sánchez y asegura que abordan el orden del día

Publicada el 31/08/2021 a las 13:46 Actualizada el 31/08/2021 a las 14:06

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha insistido este martes en que el Ejecutivo de Pere Aragonès no contempla que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, no acuda a la mesa de diálogo, y ha asegurado que todavía no hay un orden del día cerrado para este encuentro, pero que se está trabajando en éste, según informa Europa Press.

Lo ha explicado en rueda de prensa tras la primera reunión del Consell Executiu después del verano, en la que no se ha abordado esta mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, aunque es "un tema que ocupa a todo el Govern".

Preguntada por si está decidida la delegación de la Generalitat, Plaja ha remarcado que "serán representantes del Govern" y se cerrará en los próximos días o semanas.