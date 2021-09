Directo | Biden asume la responsabilidad sobre la evacuación de Afganistán pero defiende que ha evitado "otra década de guerra"

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este miércoles, 1 de septiembre:

08.35. Reino Unido negocia con los talibanes la posible salida del país de ciudadanos británicos y afganos. Las autoridades de Reino Unido han iniciado este miércoles conversaciones con los talibanes para garantizar la salida segura de ciudadanos británicos y afganos del país ahora que Estados Unidos ha abandonado la zona. Las conversaciones, que incluyen altos cargos del Gobierno británico y los talibán, tendrán lugar en Doha, la capital qatarí, según ha informado Downing Street en un comunicado. Según fuentes del Ministerio de Defensa, entre 150 y 250 personas -y sus familias- son susceptibles de ser evacuadas. Las negociaciones han comenzado después de que los insurgentes afganos aseguraran comprometerse a permitir la salida del país de aquellos que así lo deseen, tal y como ha indicado la cadena de noticias BBC.

08.15. La ONU pide a los dirigentes talibán que incluyan a mujeres en el nuevo gobierno. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Pramila Patten, ha llamado este martes a los dirigentes talibanes a que incluyan a las mujeres en el próximo gobierno de Afganistán, lo que "será la prueba de fuego" para los insurgentes. Así lo ha demandado en un comunicado en el que ha afirmado "tomar nota" de "los compromisos públicos asumidos por el portavoz de los talibanes de defender los derechos de las mujeres en el marco del Islam, incluido el derecho de las mujeres a trabajar, a cursar estudios superiores y a tener un papel activo en la sociedad, así como el derecho de las niñas a asistir a la escuela". "El desarrollo pleno y completo de Afganistán y la causa de la paz requieren la participación igualitaria y significativa de las mujeres en todos los ámbitos, incluida la vida pública y política", ha incidido al respecto, para demandar la presencia de las mujeres en el nuevo gobierno que formarán los talibanes y que se espera que anuncien próximamente.

"The immediate inclusion of women in the governance structure of the new leadership in Afghanistan will be the ultimate litmus test for the Taliban."



New statement from Pramila Patten, Executive Director a.i of UN Women, on the situation in Afghanistan: https://t.co/7TtvsgNAvr pic.twitter.com/pGtyuxwR8I