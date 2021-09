Decenas de mujeres se manifiestan en Herat para pedir un Gobierno inclusivo en Afganistán

Decenas de mujeres se han manifestado este jueves en la ciudad afgana de Herat para reclamar a los talibanes que no conformen un régimen constituido únicamente por hombres, en una protesta inédita en esta localidad desde que los insurgentes se hicieron con el control de Kabul el 15 de agosto.

Durante la marcha, de la que medios como Tolo News o la agencia Jaama han publicado imágenes, las manifestantes han exhibido pancartas en las que sostienen que "ningún gobierno es sostenible sin mujeres". Entre las asistentes había activistas, estudiantes universitarias y funcionarias, según informa Europa Press.

