Directo | Garamendi avisa de que la subida del salario mínimo puede recortar empleo y plantea un SMI autonómico

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

09.30. Bolaños, sobre la subida de la luz: "El Gobierno ha hecho mucho ya". El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado en una entrevista en Hoy por Hoy de la Cadena Ser preguntado sobre la subida de la luz que "el Gobierno ha hecho mucho ya". "Vamos a dejarnos de soluciones fáciles. Hemos hecho mucho ya: hemos bajado el IVA, tomado medidas para gente más vulnerable...", ha explicado. Preguntado sobre el anuncio de Sánchez sobre la subida del salario mínimo, Bolaños ha asegurado que "el empleo y los datos económicos van bien, es un escenario propicio para acometer esta subida". Bolaños también ha destacado, sobre los datos del paro, que se han conocido este mismo jueves, que "agosto siempre es un mes bastante negativos" y que estas cifras en este mes es "una noticia muy positiva.

08.35. Garamendi avisa de que la subida del salario mínimo puede recortar empleo y plantea un SMI autonómico. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este jueves de que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) puede suponer una "importante contracción del empleo" y ha planteado la necesidad de negociar un SMI por territorios, dado que el coste de la vida no es el mismo en todos ellos. "Estamos hablando de una España diversa. El SMI unifica todo. Madrid y Barcelona tienen un coste de la vida que poco tiene que ver con el de otros territorios. Habría que evaluar un SMI que se acoplara a cada territorio, como hace la propia negociación colectiva", ha explicado Garamendi en declaraciones a Capital Radio recogidas por Europa Press. El líder de la CEOE ha insistido en que, "con la que está cayendo", no es el momento de subir el SMI, pues supondría para ciertos sectores "una traba muy importante" para recuperar el empleo perdido con la pandemia.

