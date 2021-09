Directo | Podemos acusa al emérito de ser "un rey pluriempleado": "Es una vergüenza internacional para España"

Publicada el 03/09/2021 a las 09:00 Actualizada el 03/09/2021 a las 11:14

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes:

11.15. Díaz asegura que, haya o no acuerdo, habrá subida del SMI pero expresa su "absoluta confianza" en el diálogo social. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que habrá subida del SMI, con independencia de que haya acuerdo o no con los agentes sociales, pero ha expresado su "absoluta confianza" en el diálogo social. En una entrevista a Radio Euskadi recogida por Europa Press, Yolanda Díaz, se ha referido, de esta manera, a la negociación en torno a la subida del SMI. La ministra de Trabajo ha asegurado que tiene "absoluta confianza en el diálogo social y en los agentes sociales" y ha recordado que se ha convocado de nuevo la mesa de diálogo social, después de que en el semestre anterior se haya reunido en "reiteradas ocasiones". Yolanda Díaz ha afirmado que, en relación al SMI, el Gobierno solo está obligado a formalizar una consulta, algo que "no ha hecho", sino que se ha "empeñado en que también en esta materia exista diálogo social".

11.10. Enrique López defiende la política fiscal de Ayuso como un "ejemplo a seguir" y afirma que Casado la llevará a La Moncloa. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha defendido la política fiscal de Madrid como "un ejemplo a seguir" por el resto de autonomías y ha afirmado que el presidente del PP, Pablo Casado, llevará este modelo a La Moncloa. En una intervención en 'Telecinco', recogida por Europa Press, el secretario de Justicia del PP ha destacado que la supresión de impuestos propios en la región anunciada por Isabel Díaz Ayuso convierte a Madrid en "la única comunidad autónoma de régimen común que no tiene ningún impuesto especial autonómico". López ha insistido en que "lo importante no es tanto lo que supone específicamente de forma cuantitativa -según los datos facilitados por el Ejecutivo regional, la recaudación por estos impuestos apenas supone el 0,02% del total, es decir, 0,7 euros por habitante-, sino que forma parte de una política fiscal general que tiene como parámetros fundamentales una baja fiscalidad, confiar en los ciudadanos y exigirles menos esfuerzos económicos en momentos en el que están asumiendo una factura de la luz absolutamente inadmisibles".

"El Partido Popular está centrado en una Convención Nacional que va a poner de manifiesto que hay una alternativa real a este Gobierno desastroso para los españoles. Cuanto antes llegue Pablo Casado a Moncloa, mucho mejor nos irá a todos".



@Enrique_L_Lopez en @elprogramadear pic.twitter.com/dTirqFcNDv — Partido Popular (@populares) September 3, 2021

10.25. El PSOE dice que la investigación al rey emérito demuestra que cualquier ciudadano es igual ante la ley. El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso de los Diputados, Felipe Sicilia, ha señalado este viernes que la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía al rey Juan Carlos por el cobro de comisiones internacionales demuestra que cualquier ciudadano es igual ante la ley y, por tanto, puede ser sometido a que se realice una indagación judicial. Así se ha expresado Sicilia respecto a la noticia de que Fiscalía del Tribunal Supremo cree que el rey emérito cobró "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales" para amasar su fortuna, según ha adelantado El Mundo. "Desde el PSOE mostramos nuestro respeto a las investigaciones judiciales que se realicen y por tanto, dejar que la justicia trabaje. Esto lo que demuestra que nuestro país cualquier ciudadano es igual ante la ley y por tanto, esta sometido a que se realice cualquier investigación judicial", ha trasladado en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press. Asimismo, Sicilia no ha respondido sobre si considera que Juan Carlos I debe volver a España y si la investigación complica la posibilidad de un regreso porque, a su juicio, eso es "algo que tiene que ver" la Casa Real.

ENTREVISTA | @felipe_sicilia, portavoz adjunto del @gpscongreso, sobre el rey emérito:



"Mostramos respeto a la justicia y a las investigaciones en marcha. Esto demuestra que en nuestro país los ciudadanos son iguales ante la ley"



▶️ https://t.co/BoUUNPrTIJ pic.twitter.com/Pip3XawBrH — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 3, 2021

10.15. La ONU pide centrarse en "los afganos que se quedan" y que se enfrentan a una "tormenta perfecta" si no reciben ayuda. Una grave sequía, las consecuencias económicas derivadas de la pandemia y el desplazamiento masivo de población por el conflicto hacen que planee sobre Afganistán "una tormenta perfecta" que podría derivar en una catástrofe humanitaria. Por ello, desde la ONU advierten de que la atención debe ponerse ahora en los que se quedan no en quienes se quieren ir. "La atención ha estado centrada en las personas que querían irse, pero creo que es muy importante que nos centremos en los millones de personas en el país que se quedarán y que ya se enfrentan a una situación muy dura y a una inminente crisis humanitaria", reclama en entrevista telefónica con Europa Press la jefa de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en el país, Isabelle Moussard Carlsen. En la actualidad, la mitad de la población afgana necesita algún tipo de asistencia humanitaria y alrededor de la mitad de los menores de 5 años se enfrentan a desnutrición aguda severa, lo que podría dejarles al borde de la muerte, una cifra que está aumentando en las últimas semanas.

10.05. Yolanda Díaz, sobre la eléctrica pública de Podemos: los grupos tienen "dinámicas propias" pero defiende "cuidar la coalición". La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado, ante el registro de una propuesta de Unidas Podemos para crear una empresa de energía pública, que los grupos parlamentarios tienen "dinámicas propias" pero ha defendido "cuidar la coalición" y "mejorar todos los mecanismos de convivencia". La ministra, que ha señalado que lo importante es que desde el Gobierno "se gobierne y se solucionen problemas", ha reconocido que tienen diferencias en el seno del Ejecutivo sobre el "ritmo de aplicación de las medidas" para contener el precio de la luz. En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Yolanda Díaz, ha realizado estas manifestaciones en relación al hecho de que Unidas Podemos no comunicara al PSOE hasta una hora antes su intención de presentar una propuesta en el Congreso para crear una empresa pública de energía. En relación a si supone una deslealtad esta actitud con el PSOE, Yolanda Díaz ha asegurado que los grupos parlamentarios tienen dinámicas propias y "hay que cuidar como siempre la coalición". Según ha apuntado, sin "lugar a dudas" hay que "mejorar los mecanismos de convivencia y de gobierno" y ha señalado que "todo es mejorable" pero ha destacado que lo importante es que desde el Gobierno se gobierne y se solucionen los problemas de la ciudadanía.

09.20. Podemos acusa al emérito de ser "un rey pluriempleado": "Es una vergüenza internacional para España". Podemos asegura en su cuenta de Twitter tras la información publicada sobre El Mundo en la que asegura que la Fiscalía cree que Juan Carlos I cobró comisiones internacionales que la jefatura del Estado "es un vergüenza internacional para España". "Rey pluriempleado. Lo que hace la precariedad laboral... Rey a tiempo completo y comisionista internacional en sus ratos libres. O más bien, al contrario. Y amparado por políticos y gran parte de la prensa", explica la formación morada en la red social. La Fiscalía del Tribunal Supremo cree que el emérito cobró "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales" para amasar su fortuna, según ha adelantado El Mundo, que ha tenido acceso en exclusiva a una comisión rogatoria librada a las autoridades suizas para obtener información sobre la Fundación Zagatka.

Rey pluriempleado. Lo que hace la precariedad laboral... Rey a tiempo completo y comisionista internacional en sus ratos libres. O más bien, al contrario. Y amparado por políticos y gran parte de la prensa.



Una jefatura del Estado que es una vergüenza internacional para España. — PODEMOS (@PODEMOS) September 3, 2021

09.00. Los 27 continúan este viernes el debate sobre qué relación tener con un Afganistán ya en manos de los talibanes. Los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnen este viernes en Eslovenia en un encuentro marcado por los últimos acontecimientos en Afganistán con la llegada al poder de los talibán y en el que uno de los puntos a tratar será precisamente qué relación debe tener el bloque con el régimen islamista. Será la segunda jornada de un encuentro que empezó este jueves. La cita, que se desarrollará en la ciudad eslovena de Kranj, reune primero a los titulares de Defensa, que durante la mañana del jueves tuvieron varias sesiones de trabajo en las que analizaron las misiones militares actuales de la UE, como la iniciada en julio en Mozambique, y continuarán con el debate estratégico sobre el futuro de la política de seguridad y defensa comunitaria. Será en este segundo punto en el que los ministros de Defensa de los Veintisiete retomarán sus debates sobre la creación de un cuerpo de acción rápida europeo que cuente con unos 5.000 efectivos, una idea sobre la llevan trabajando un tiempo pero que la operación de evacuación del aeropuerto de la capital afgana ha vuelto a poner encima de la mesa.

08.00. Albares aborda con el secretario de Estado de EEUU la situación en Afganistán y el compromiso diplomático. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha abordado este jueves con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, la situación en Afganistán y han tratado la forma en la que pueden trabajar conjuntamente con el resto de socios y aliados. Así lo ha expreso el jefe de la diplomacia en un mensaje que ha compartido en la red social Twitter tras haber mantenido una conversación telefónica con Blinken. Se trata de la tercera vez que Albares habla con el responsable estadounidense, si bien el primer contacto fue el pasado 29 de julio en el que trataron temas vinculados con la relación bilateral entre EEUU y España. Por su parte, el portavoz Ned Price ha detallado sobre la conversación que Blinken ha agradecido al ministro la asistencia "continua" de España en la evacuación y tránsito de personas vulnerables desde Afganistán. Asimismo, ha señalado que ambos dirigentes han tratado los "planes para el futuro compromiso diplomático y la asistencia humanitaria en Afganistán". A raíz de que estallara la crisis afgana, ambos mandatarios volvieron a ponerse en contacto vía telefónica el 19 de agosto para tratar la evacuación que ya se había puesto en marcha en Kabul tras el asalto al poder de los talibán.