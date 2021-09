El Gobierno pide dejar a la Fiscalía "actuar hasta el final" mientras Podemos quiere ver al rey emérito sentado en el banquillo

Publicada el 03/09/2021 a las 19:33 Actualizada el 03/09/2021 a las 21:14

Unidas Podemos ha endurecido este viernes más si cabe su discurso contra el rey emérito y quiere verle ante un trinunal. El portavoz de la formación en el Congreso, Jaume Asens, ha señalado que el rey Juan Carlos "tiene que sentarse en el banquillo de los acusados" ahora que la Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene que cobró comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales, según la información adelantada por El Mundo. Asens espera que con esta noticia el PSOE cambie de posición y que "los barones del PSOE dejen de ser los barones de la Corona".

El ministro del Interior ha calificado de "preocupantes" las últimas informaciones sobre el ex jefe de Estado y ha señalado que "todo debe ser investigado". Marlaska también ha afirmado que habrá que esperar a que la Fiscalía finalice su indagación para sacar conclusiones y ha señalado que para el buen funcionamiento de una democracia "todos los poderes deben de funcionar de forma independiente y eficaz". La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lanzado un mensaje más moderado que el Asens y ha pedido una "investigación hasta el final", porque "a una democracia robusta le gustaría que de una vez por todas se esclarezca lo que ha pasado" y ha defendido que "en el siglo XXI, la transparencia y la igualdad es clave". "Como ha dicho el ministro del Interior: investiguemos, dejemos trabajar y desde luego, después concluiremos", ha concluido.

El portavoz adjunto de los socialistas en el Congreso, Felipe Sicilia, ha dicho que la investigación en curso demuestra que " en nuestro país cualquier ciudadano es igual ante la ley, y por tanto, esta sometido a que se realice cualquier investigación judicial".

En el PP no se han prodigado en declaraciones a la hora de valorar las novedades judicales que afectan a Juan Carlos I. Pablo Casado, que ha participado en Málaga en la apertura del curso político del PP andaluz, no se ha referido al tema. El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha abogado por no hacer juicios de valor y esperar a que los tribunales se pronuncien acerca de si, como sostiene la Fiscalía del Tribunal Supremo, Juan Carlos de Borbón cobró comisiones por intermediar en negocios internacionales. "Tratándose de temas tan serios, no utilizo condicionales, espero a lo que digan las resoluciones judiciales", ha sostenido en declaraciones a los medios tras visitar unas obras en Madrid: "Es una cuestión de respeto y es una cuestión prudencia".

Compromís y Más País se han sumado a las críticas más duras. La formación valenciana ha sido, con diferencia, la más contundente con el rey emérito. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter se puede leer la pregunta: "¿Hasta cuándo seguirá el PSOE tapando la mierda de la Corona?", mientras que su portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, ha dicho que volverán a pedir una comisión de investigación en la Cámara Baja sobre Juan Carlos, después de que su anterior petición fuera rechazada con los votos de PP, PSOE y Vox. "¿Lo volverá a impedir el PSOE?", se ha preguntado en rueda de prensa.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, también ha cargado contra las alianzas PSOE-PP-Vox para bloquear las investigaciones parlamentarias contra el emérito y ha calificado de "bochornoso" que "cada mes salte un nuevo escándalo" relacionado con el antiguo jefe de Estado.

Desde Ciudadanos han sido máscautos y, pese a apoyar las investigaciones sobre el emérito, han dejado claro que sus acciones no deben afectar al rey Felipe VI ni servir para que Podemos y los partidos independentistas intenten acabar con la monarquía. La líder de la formación, Inés Arrimadas, ha reconocido que "a los que valoramos, apreciamos y reconocemos el valor de lo que hizo el rey Juan Carlos en la Transición nos defrauda saber estas cosas", pero ha insistido en desvincular sus supuestas actuaciones fraudulentas de la Jefatura de Estado actual, encabezada por Felipe VI.

Por su parte, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, que los últimos datos sobre las actividades "delictivas y corruptas" de Juan Carlos I suponen un "nuevo y claro descrédito" a la decisión de la sala segunda del Tribunal Supremo, que "echó por tierra" la querella que presentó la formación contra el anterior jefe del Estado. "Nuestra querella hacía referencia en todo momento a hechos que ahora sí parece investigar el ministerio público, que ha cursado hace meses incluso comisiones rogatorias, algo que debía haber realizado un tribunal", ha explicado en un comunicado.

Santiago ha valorado que se está "ante un paso más para demostrar que Juan Carlos de Borbón actuó de forma corrupta al servicio de sus propios intereses y nunca de los de nuestro país o del conjunto de la sociedad a los que decía representar dignamente".