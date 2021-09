Directo | Podemos llevará a la negociación de los presupuestos con el PSOE medidas para bajar la luz y el apoyo a la energética pública

Publicada el 04/09/2021 a las 11:50 Actualizada el 04/09/2021 a las 11:58

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este sábado:

12.10. Montero avisa a Casado de que tendrá el "rechazo" de los ciudadanos en las urnas por "no arrimar el hombro en las malas". La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha avisado este sábado al presidente del PP, Pablo Casado, de que, "en este país el que no haya arrimado el hombro en las malas se verá en las urnas con el rechazo de la totalidad de los ciudadanos". Así lo ha indicado la ministra en un acto del PSOE en Jaén en el que ha intervenido antes que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, después de expresar su "orgullo" por "vivir en un país que ha sido capaz de estar en este momento en la cabeza de la vacunación" contra el covid-19. Montero ha sostenido que ese liderazgo ha sido posible "por el esfuerzo del Gobierno, de profesionales, militares, policías, guardias civiles, voluntarios"; en suma, por "la totalidad de la sociedad que ha entendido que era imprescindible ponerse todos a una en la lucha contra el virus".

La sociedad ha entendido que era imprescindible todos a una ponernos en la lucha contra el virus.



☝️ Todos lo han entendido, excepto los de siempre. Excepto aquellos que lo único que les interesa es desgastar al Gobierno.



@mjmonteroc #EspañaAvanza_ pic.twitter.com/YODwV6aGqP — PSOE (@PSOE) September 4, 2021

11.30. Borràs consideraría "un engaño" que Sánchez no acuda a la mesa de diálogo. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha afirmado que sería "un engaño" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acuda a la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat de este mes, tras haber estado en la primera frente al entonces jefe del Govern Quim Torra. En una entrevista de Europa Press, lo ha interpretado así irónicamente: "Ya no quiere sentarse en la siguiente, pero en medio resultará que es el artífice del diálogo". Para la también miembro de Junts, que no se haya anunciado la asistencia de Sánchez refleja que no valora esta mesa, sino que más bien la menosprecia. Así replica también a ERC, que pidió a Junts no menospreciar la mesa: "Mi escepticismo, conocido por todos, está fiablemente contrastado con hechos en el otro lado", de manera que ha pedido fijarse más en el escepticismo del Gobierno. Borràs ha insistido en criticar a Sánchez afirmando que "cuando tú estás interesado en algo y lo asumes de manera principal, acudes", y ha añadido que Junts es escéptica sobre una mesa que debería ser directamente de negociación.

11.00. Podemos llevará a la negociación de los presupuestos con el PSOE medidas para bajar la luz y el apoyo a la energética pública. La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha desgranado que la adopción de medidas "inmediatas" para bajar el precio de la luz y el apoyo del PSOE a la proposición de ley para crear una empresa pública de energía serán condiciones que plantearán encima de la mesa a su socio de coalición en la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2022, dado que la actual tarifa es "insostenible". Un planteamiento que se suma a la regulación del alquiler y la reforma fiscal de cara a la negociación de las cuentas públicas "No hay excusas para no bajar el precio de la luz e intervenir el mercado eléctrico (...) Hay que actuar y se pueden tomar decisiones ya. Hemos puesto encima de la mesa medidas", ha destacado Serra en una entrevista con Europa Press, en referencia a su iniciativa para impulsar una energética pública y sus propuestas de intervenir el mercado, fijando precios para la generación de energía hidráulica y nuclear. De cara al nuevo curso político, la dirigente de la formación morada ha desgranado que, tras la crisis del coronavirus, es el "tiempo de la recuperación justa" y de transformaciones, para lo cual se requieren unos Presupuestos "expansivos" que refuercen lo público.