Publicada el 05/09/2021 a las 11:45 Actualizada el 05/09/2021 a las 11:57

Sigue aquí en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este domingo:

11.50. Borrell niega reconocer políticamente a los talibanes pero dice que están en el poder "guste o no". El Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Josep Borrell, ha negado reconocer políticamente a los talibanes, sino que lo hace explícitamente, en sus palabras: "Los talibanes están en el poder y esto es así nos guste o no". "Si quieres conseguir que alguien salga del país tendrás que hablar con quien controla la puerta de salida", ha dicho, en una entrevista a El Periódico recogida este domingo por Europa Press, en referencia a la negociación para la evacuación de miles de personas identificadas por haber sido colaboradoras de países occidentales. "Habrá que esperar a negociar cosas que para nosotros son vitales. La primera y más urgente sigue siendo intentar sacar a aquellos que no pudieron embarcar en los aviones", ha defendido, y ha dicho que los Estados miembros de la UE tienen que comprometerse a acoger a unos cuantos miles de personas.

11.30. Isa Serra celebra que Iglesias pueda seguir diciendo "verdades" desde el "periodismo crítico": "Algo bueno para el país". La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha destacado que es "algo bueno para este país" que el exlíder de la formación morada y exvicepresidente Pablo Iglesias pueda seguir diciendo "verdades" desde el "periodismo crítico", al igual que ya hizo en su anterior etapa en el Ejecutivo. En una entrevista con Europa Press, Serra ha valorado la nueva etapa de Iglesias tras dejar la política tras las pasadas elecciones madrileñas, dado que a partir de este mes colaborará en varios medios de comunicación y también retomará su actividad en la universidad, como investigador para un centro de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En este sentido, Serra ha subrayado que al poco de que Iglesias diera un "paso al lado", Podemos acometió un cambio de liderazgo en su última Asamblea Ciudadana, lo que es "positivo" y tiene que ver con el hecho de que las mujeres dieran un paso al frente en la organización, con la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra como nueva secretaria general.

11.00. Alegría niega que las familias deban informar sobre la vacunación de los alumnos. La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha negado que las familias estén obligadas a informar de si los alumnos están o no vacunados y ha asegurado que la vacunación "va bien". En una entrevista a La Vanguardia recogida este domingo por Europa Press, Alegría ha añadido que la vacunación "está avanzada" entre los mayores de 12 años, pero que por la variante Delta hay que adoptar medidas como desdobles de grupo o profesores de apoyo. Ha recordado que son las autonomías las que deciden cómo invertir los fondos del Gobierno para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, y ha pedido priorizar "servicios esenciales, entre ellos la educación". Sobre la presencialidad en las clases, ha defendido que "favorece la salud emocional" en los colegios, y ha recordado que ya hay más de un 90% de docentes vacunados, por lo que concluye que los centros son lugares seguros para alumnos y profesionales.

10.00. Sánchez: "Cuando acabe 2021 se habrá pagado de luz lo mismo que en 2018". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que cuando acabe 2021 los españoles vean que habrán pagado de luz lo mismo que en 2018. "Estamos trabajando con un plan para llegar a un compromiso concreto, y es que al final de 2021 los españoles echen la vista atrás y vean que han pagado en la factura de la luz una cuantía similar y semejante a la que pagaron en 2018. Ese es el objetivo y el compromiso: que todos los ciudadanos con un consumo medio al final de 2021 paguen una cuantía semejante y similar a la que pagaron en 2018, lógicamente con el IPC descontado", afirma Sánchez en una entrevista que publica El País recogida por Europa Press. El presidente del Gobierno asegura que su Ejecutivo ha puesto en marcha reformas estructurales y que baraja la creación de "un consumo mínimo vital" para intentar rebajar el precio de la electricidad.