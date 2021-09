Ábalos dice que no habla con Sánchez desde su destitución y reconoce que acusaba "cierto desgaste personal"

Publicada el 06/09/2021 a las 18:43 Actualizada el 06/09/2021 a las 18:44

El exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que no habla con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el día en que le comunicó su destitución, a mediados de julio y, aunque no ha aclarado las razones por las que fue cesado, ha reconocido que entonces, y todavía ahora, acusaba "cierto desgaste personal", por la "presión" a la que estaba sometido y la "intensidad tremenda" de los últimos años de la vida política española, informa Europa Press.

Así lo ha asegurado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, tras un mes y medio sin hacer comentarios públicos sobre su salida, no solo del Gobierno sino también de la dirección del PSOE.

Aunque no ha querido detallar cuáles fueron los motivos concretos que le dio Sánchez para prescindir de él, sí ha confirmado que la decisión la adoptó en exclusiva el jefe del Ejecutivo, al afirmar que como presidente tiene la capacidad de nombrar y destituir a sus ministros, y de "hacer las composiciones que estime pertinentes".

El exministro también ha mencionado la necesidad que ha esgrimido Sánchez en este tiempo, para justificar su decisión, de "reimpulsar la acción política del Gobierno", y ha asegurado que él mismo estaba al tanto hasta ese momento de la intención del presidente de remodelar su equipo.