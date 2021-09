Directo | Ribera adelanta medidas urgentes contra la subida de la luz: nuevas subastas y ampliación del bono social

Publicada el 06/09/2021 a las 08:22 Actualizada el 06/09/2021 a las 09:38

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes:

9.23. "Ha faltado hacer una lectura más sosegada sobre los límites jurídicos de lo que se puede hacer", ataca Ribera a la actitud "activista" de Unidas Podemos. "Hay un mandato europeo" para que los peajes no se toquen. También descarta modificar los cargos. Pero sí abre la puerta a tocar la fiscalidad de la energía eléctrica, como el impuesto del 5%.

9.13. Entrevista a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Espejo Público. Asegura que la mayoría cree que la subida de los precios del mercado se aplica directamente a su factura, y no es así. "Hay una parte de alarma que desvirtúa un poco lo que estamos haciendo". Anuncia un paquete de medidas urgentes: "mecanismos alternativos" para que empresas generadoras tengan que vender energía a pequeños comercializadores a menor precio o ampliación del bono social. "Me parece muy simplista este mensaje de: no estamos haciendo nada".

8.55. "No nos gusta ver en estas informaciones implicado al rey emérito. La Fiscalía está haciendo su trabajo. Lo que no puede ser es que no nos guste cuando nos quita la razón". Así se pronuncia la portavoz del Gobierno sobre lo publicado sobre Juan Carlos I y las conclusiones del Ministerio Público.

8.51. "La estrategia de Casado y del PP es la de romper todos los puentes que han unido al país en democracia", ataca Rodríguez sobre la renovación pendiente del CGPJ, sin mojarse en su modelo predilecto ante la pregunta de RNE. "Estamos abiertos a cualquier propuesta de reforma, siempre: pero primero hay que cumplir la ley".



8.39. "Este es un Gobierno que cumple", asegura Rodríguez, sobre la promesa del presidente sobre que los precios de 2021 serán similares a los de 2018. Avanza que el Ejecutivo modificará la composición del recibo para atenuar la subida de la luz.



ENTREVISTA | @isabelrguez, ministra de @territorialgob y portavoz



"La inmensa mayoría de los españoles no está hoy pensando en elecciones"



▶️ https://t.co/BoUUNPrTIJ pic.twitter.com/YNI4KbkC4N — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 6, 2021

8.35. Entrevista a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en RNE. "Tenemos un convencimiento claro de que era necesaria una transición energética en nuestro país", señala, en relación al precio de la electricidad: sus políticas, apunta, son opuestas a las del PP. "Pero también había que actuar en el momento inmediato", asegura: y reivindica el bono social y la bajada del IVA. "Hubo tiempos en nuestro país en los que a la gente más vulnerable se le cortaba el suministro".

8.10. Sánchez avanza este lunes en la renovación del PSOE, con el nombramiento de los nuevos portavoces parlamentarios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da un paso más en su plan para renovar el PSOE y poner a punto el partido para afrontar la segunda parte de la legislatura y el ciclo electoral que se avecina, con la aprobación en la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) de este lunes de los nuevos portavoces en el Congreso y el Senado.

Estos cambios suponen la salida de la vicesecretaria general, Adriana Lastra, de la portavocía en el Congreso, para centrarse en su papel como 'número dos' del partido y en organizar el 40º Congreso Federal que el PSOE celebrará en Valencia entre el 15, 16 y 17 de octubre.



En concreto, Sánchez ha decidido sacar a Lastra de la portavocía en el Congreso para que se centre en coordinar la acción del partido en todos sus frentes. Su cargo parlamentario ahora lo ocupará el diputado por Tenerife, Héctor Gómez, que ya forma parte de la Ejecutiva, como secretario de Relaciones Internacionales.

Además, también se materializará este lunes la salida del hasta ahora secretario general del grupo socialistas, Rafael Simancas, que ahora es secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Este puesto será para la diputada por Córdoba Rafaela Crespín. Quien sí seguirá en su cargo es el portavoz adjunto, Felipe Sicilia.

La Ejecutiva del PSOE también aprobará este lunes el nombramiento de Eva Granados como nueva portavoz en el Senado; un puesto que está vacante desde que Ander Gil fue elegido en julio nuevo presidente de la Cámara Alta, en sustitución de Pilar Llop, ahora ministra de Justicia. Granados es la mano derecha de Salvador Illa en el PSC, y flamante portavoz del grupo que coordina el 40 Congreso Federal.